12 обезьян
– 2035 год… Чудовищный, неизлечимый вирус уничтожил пять миллиардов человек, то есть 99 процентов населения Земли. Оставшиеся в живых люди вынуждены обитать под землей. Уголовник Джеймс Коул (Брюс Уиллис) добровольно отправляется в опасное путешествие на машине времени. Он должен попасть в прошлое, чтобы помочь ученым найти источник возникновения этого ужасного вируса и раскрыть загадку таинственных «Двенадцати обезьян»…
Нужно ли смотреть этот фильм? Честно говоря, нечасто можно встретить такой интересный и захватывающий сюжет, а прибавьте еще к этому совершенно оригинальную и уникальную режиссуру Гиллиама, а также отличную игру актеров, и я думаю, что ответ будет очевиден.
