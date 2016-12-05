Меню
12 обезьян - дублированный отрывок
12 обезьян. Дублированный отрывок

12 обезьян. Дублированный отрывок

Дата публикации: 5 декабря 2016
12 обезьян – 2035 год… Чудовищный, неизлечимый вирус уничтожил пять миллиардов человек, то есть 99 процентов населения Земли. Оставшиеся в живых люди вынуждены обитать под землей. Уголовник Джеймс Коул (Брюс Уиллис) добровольно отправляется в опасное путешествие на машине времени. Он должен попасть в прошлое, чтобы помочь ученым найти источник возникновения этого ужасного вируса и раскрыть загадку таинственных «Двенадцати обезьян»… Нужно ли смотреть этот фильм? Честно говоря, нечасто можно встретить такой интересный и захватывающий сюжет, а прибавьте еще к этому совершенно оригинальную и уникальную режиссуру Гиллиама, а также отличную игру актеров, и я думаю, что ответ будет очевиден.
7.7 12 обезьян
12 обезьян фантастика, драма, 1995, США
