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Логан Логан
Киноафиша Фильмы Логан
Logan

Логан, 2017

2017 / США
8.3 Оцените
213 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Финальная часть саги о Росомахе
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Постановщиком картины «Логан» назначен Джеймс Мэнголд, который снимал картину «Росомаха: Бессмертный», а также известен такими работами, как «Поезд на Юму» и «Рыцарь дня». Помимо несменного Хью Джекмана, в фильме снялись и другие выдающиеся актёры. Среди них Бойд Холбрук («Нарко», «Джейн берёт ружьё»), исполнитель роли профессора Ксавьера Патрик Стюарт, Ричард Э. Грант («Гудзонский ястреб», «Дракула») и Элизабет Родригес из сериалов «Оранжевый – хит сезона» и «Бойтесь ходячих мертвецов».

Сюжет фильма «Логан» перенесёт зрителей в будущее. В результате образования альтернативной вселенной, история Росомахи была переписана. В этот раз ему предстоит столкнуться с самым безжалостным врагом - временем. Способности супергероя постепенно слабеют, а вместе с тем и профессор Ксавьер начинает терять память. Но в жизни Логана неожиданно появляется девочка по имени Лаура Кинни, известная также как Икс-23. Её тело обладает теми же свойствами, что и у Росомахи. Вместе им предстоит победить зловещую корпорацию Натаниэля Эссекса и в очередной раз спасти мир.

«Логан» завершает трилогию о могучем мутанте и является последним фильмом вселенной «Людей Икс» с участием Хью Джекмана. 

В основу сюжета фильма «Логан» легла любимая фанатами серия комиксов «Старик Логан». 

Картина получила взрослый рейтинг R после успеха »Дэдпула».

«Логан» стал последним фильмом, где Патрик Стюарт играет роль Профессора Икс.

Фильм »Логан» является не сиквелом двух предыдущих частей о приключениях героя, а перезапуском, так как в картине »Люди Икс: Дни минувшего будущего» образовалась альтернативная Вселенная. Зрители увидели фрагмент новой истории Росомахи в фильме »Люди Икс: Апокалипсис», и эта версия теперь является основной.

Фильм »Логан» ознаменовал собой девятое возвращение Росомахи в исполнении Хью Джекмана во вселенную »Людей Икс». Он является единственным персонажем, который появился во всех картинах серии.

Патрик Стюарт заявлял, что никогда раньше не изменял свой вес ради роли. Чтобы сыграть постаревшего и ослабленного профессора Икс ему пришлось сбросить почти 10 килограммов.

 «Логан»— последний фильм, в котором Хью Джекман сыграл Росомаху. Объясняя свое решение уйти из франшизы, он сослался на возраст и ухудшившееся здоровье. В частности, у актера было несколько рецидивов базально-клеточной карциномы — одной из разновидностей рака кожи.

В одном из интервью Хью Джекман заявил, что единственное, что может побудить его вернуться к роли Росомахи — это возможная встреча на экране с Дэдпулом, еще одним из супергероев вселенной  «Марвел».

Джекман рассказывал, что подготовка к съемкам в  «Логане» была самой изнурительной из всех фильмов о Росомахе, в которых он участвовал.

Самурайский меч, подаренный Логану в фильме  «Росомаха: Бессмертный» можно увидеть на плавильной фабрике, где прячутся Логан и Чарльз, примерно на 16-й минуте.

По заявлениям режиссера Джеймса Мэнголда, действие фильма  «Логан»происходит в 2029 году. Это позволяет избежать конфликтов с временной шкалой, установленной в фильме  «Люди Икс: Дни минувшего будущего». Кроме того, одной из целей Мэнголда было создать автономный фильм, без необходимости продолжать предыдущие сюжетные линии и создавать сиквелы.

На момент съемок Дафне Кин, сыгравшей Лору, было лишь 11 лет, из-за чего некоторые сцены в казино с ее участием пришлось снимать с использованием спецэффектов, а в некоторых использовать дублершу.

Это первый супергеройский фильм, номинированный на премию  «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

Имя, которое использует Логан работая водителем — Джеймс Хоулетт — это настоящее имя персонажа, оно фигурирует в комиксах и в фильме  «Люди Икс: Начало. Росомаха».

Патрик Стюарт заявлял, что это было его последнее появление в роли профессора Икс.

Это единственный фильм из трилогии о Росомахе, в котором нет сцены после титров.

На протяжении всего фильма Логан улыбается лишь три раза.

Если не считать различные крики и вопли, то впервые членораздельную речь Лоры можно услышать только в последней трети фильма.

Сцена, в которой Росомаха просыпается в детском убежище, в то время как дети стригут ему бороду — это отсылка к фильму  «Безумный Макс: Под куполом грома».

Хью Джекман уверен, что персонаж Росомахи в конечном счете перезапустят с другим исполнителем, и он надеется, что именно Лора станет новой  «Росомахой» франшизы.

В недалеком будущем уставший от жизни Логан заботится о больном профессоре Икс, который прячется неподалеку от мексиканской границы. Но Логан больше не сможет скрывать свое прошлое, когда встретится с юным мутантом, которого преследуют темные силы.

8.3 Оцените
213 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 2 марта 2017
Премьера онлайн 16 мая 2017
Премьера в мире 17 февраля 2017
Возраст 18+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Джеймс Мэнголд
Джеймс Мэнголд
В ролях
Хью Джекман
Хью Джекман
Патрик Стюарт
Патрик Стюарт
Элизабет Родригес
Элизабет Родригес
Бойд Холбрук
Бойд Холбрук
Дорис Моргадо
Дорис Моргадо
Все актеры и съемочная группа
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Логан
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 Если целевая аудитория вселенной кинокомиксов Marvel — это подростки, то «Росомаха» — это уже о взрослении. Причём со всеми вытекающими в виде душевных исканий, отчаяния, смирения и кризиса, выход из которого непременно должен быть найден. И именно этой последней инстанцией становится сам «Логан». Однако дело не только в логическом изменении возраста фанатов серии «Людей-Икс», но и в метаморфозах самого жанра. Здесь больше нет места…
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Алексей Хромов 19 мая 2017, 00:15
Логан. Росомаха. Прощание.
Фильм об одиночестве. Фильм о старости и усталости. И, наверное, самый эмоциональный из когда-либо вышедших на большие… Читать дальше…
berder10 5 марта 2017, 05:10
Безоговорочный шедевр и также у этого фильма лучшие экшен сцены среди всех фильмов о супергероях. Главный герой и его протеже очень хорошо играют, а… Читать дальше…
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Мужские слезы: 6 суровых, но чувствительных киноперсонажей Эти герои точно не стали менее брутальными оттого, что позволили себе эмоции на экране.
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9 сентября 2021 19:15
Хью Джекман прокомментировал слухи о своем возвращении к роли Росомахи Рассчитывать на это явно не стоит. 
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