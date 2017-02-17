Логан, 2017

«Логан» завершает трилогию о могучем мутанте и является последним фильмом вселенной «Людей Икс» с участием Хью Джекмана.

В основу сюжета фильма «Логан» легла любимая фанатами серия комиксов «Старик Логан».

Картина получила взрослый рейтинг R после успеха »Дэдпула».

«Логан» стал последним фильмом, где Патрик Стюарт играет роль Профессора Икс.

Фильм »Логан» является не сиквелом двух предыдущих частей о приключениях героя, а перезапуском, так как в картине »Люди Икс: Дни минувшего будущего» образовалась альтернативная Вселенная. Зрители увидели фрагмент новой истории Росомахи в фильме »Люди Икс: Апокалипсис», и эта версия теперь является основной.

Фильм »Логан» ознаменовал собой девятое возвращение Росомахи в исполнении Хью Джекмана во вселенную »Людей Икс». Он является единственным персонажем, который появился во всех картинах серии.

Патрик Стюарт заявлял, что никогда раньше не изменял свой вес ради роли. Чтобы сыграть постаревшего и ослабленного профессора Икс ему пришлось сбросить почти 10 килограммов.

«Логан»— последний фильм, в котором Хью Джекман сыграл Росомаху. Объясняя свое решение уйти из франшизы, он сослался на возраст и ухудшившееся здоровье. В частности, у актера было несколько рецидивов базально-клеточной карциномы — одной из разновидностей рака кожи.

В одном из интервью Хью Джекман заявил, что единственное, что может побудить его вернуться к роли Росомахи — это возможная встреча на экране с Дэдпулом, еще одним из супергероев вселенной «Марвел».

Джекман рассказывал, что подготовка к съемкам в «Логане» была самой изнурительной из всех фильмов о Росомахе, в которых он участвовал.

Самурайский меч, подаренный Логану в фильме «Росомаха: Бессмертный» можно увидеть на плавильной фабрике, где прячутся Логан и Чарльз, примерно на 16-й минуте.

По заявлениям режиссера Джеймса Мэнголда, действие фильма «Логан»происходит в 2029 году. Это позволяет избежать конфликтов с временной шкалой, установленной в фильме «Люди Икс: Дни минувшего будущего». Кроме того, одной из целей Мэнголда было создать автономный фильм, без необходимости продолжать предыдущие сюжетные линии и создавать сиквелы.

На момент съемок Дафне Кин, сыгравшей Лору, было лишь 11 лет, из-за чего некоторые сцены в казино с ее участием пришлось снимать с использованием спецэффектов, а в некоторых использовать дублершу.

Это первый супергеройский фильм, номинированный на премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

Имя, которое использует Логан работая водителем — Джеймс Хоулетт — это настоящее имя персонажа, оно фигурирует в комиксах и в фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха».

Патрик Стюарт заявлял, что это было его последнее появление в роли профессора Икс.

Это единственный фильм из трилогии о Росомахе, в котором нет сцены после титров.

На протяжении всего фильма Логан улыбается лишь три раза.

Если не считать различные крики и вопли, то впервые членораздельную речь Лоры можно услышать только в последней трети фильма.

Сцена, в которой Росомаха просыпается в детском убежище, в то время как дети стригут ему бороду — это отсылка к фильму «Безумный Макс: Под куполом грома».

Хью Джекман уверен, что персонаж Росомахи в конечном счете перезапустят с другим исполнителем, и он надеется, что именно Лора станет новой «Росомахой» франшизы.