«Мстители: Война бесконечности»: Рецензия Киноафиши

Повторение пройденного и подведение итогов

События берут начало сразу в нескольких предыдущих фильмах Marvel. Суперзлодей Танос решает собрать все камни бесконечности, чтобы уничтожить ровно половину жителей вселенной. Начинает он с корабля Асгарда, который дрейфует в космосе под руководством Тора, Локи и Халка. На их сигнал бедствия отзываются Стражи галактики. Тем временем на Земле доктор Стрэндж находит Тони Старка, и они вместе противостоят слугам Таноса. Нападение разрушает и мечты Алой ведьмы и Вижена о спокойной жизни. Им удаётся спастись только с помощью старых знакомых. Беда объединяет всех супергероев, но Танос опаснее, чем все их предыдущие враги. Он готов на любую жестокость и любые жертвы, чтобы заполучить желаемое. А собрав перчатку, он сможет уничтожать целые миры буквально щелчком пальцев.

Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»

Уже стандартно каждый новый фильм киновселенной Marvel принято называть «лучшим». Так говорили про «Стражей галактики», «Тор:Рагнарёк», «Чёрную Пантеру» и многие другие. И то же самое можно сказать об антагонистах. Лучшим злодеем Marvel называли Гельмута Земо, Киллмонгера и многих других. Про «Войну бесконечности» и Таноса подобное сказать трудно. Но не из-за каких-то недостатков или недоработок. Просто нужно понимать, что этот фильм — компиляция всего, что происходило в киновселенной последние десять лет. Он собирает всех героев, показывает возможность взаимодействия между ними и подводит какие-то итоги. Для отдельной, самостоятельной и проработанной истории здесь просто не остаётся места.

Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»

Но это трудно поставить в вину авторам, ведь картина так и задумывалась изначально. Она должна быть масштабной и гротескной. Развитие каждого персонажа в отдельности показывали в сольных фильмах, здесь же они появляются на экранах уже полностью сформированными, лишь повторяя все свои полюбившиеся приёмы. В «Войне бесконечности» всё увеличено в разы. Каждый герой — как бы гротексная версия себя из собственного фильма. Сарказм Стрэнджа и Старка не прекращается, шутки Квилла заканчиваются только на трагических моментах, Тор серьёзен, Брюс растерян, Т'Чалла решителен, а Капитан Америка невероятно харизматичен.

Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»

Обилие персонажей делает «Войну бесконечности» очень «грузной», она разгоняется медленно, как Халкбастер, но потом сюжет уже не остановить. Любой другой фильм за это бы ругали (вспомнить хотя бы «Первый Мститель: Противостояние»), ведь за последние годы студия Marvel приучила зрителей к лёгким картинам, которые смотрятся на одном дыхании. Но здесь по-другому никак, действие должно развиваться постепенно, чтобы наконец-то собрать воедино всё, к чему подводили годами. Понять происходящее в картине смогут только те, кто смотрел подавляющее большинство предыдущих фильмов. Можно даже сказать, что «Война бесконечности» — картина для фанатов. И опять же, в любой другой ситуации это могло привести к провалу — «Бэтмен против Супермена» от DC критиковали именно за «фанатский» подход Снайдера. Но популярность киновселенной Marvel позволяет братьям Руссо устанавливать свои правила. Они могут сослаться на первые картины франшизы, не объяснять, что происходило — все и так помнят и знают, о чём идёт речь.

Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»

То, что режиссёрами фильма назначили именно Руссо — показательно. Это определяет «наследственность» картины. Если не сюжетно, то атмосферно она продолжает историю «Противостояния». С первых же кадров понятно — всё будет эмоционально и мрачно, и моральные дилеммы будут преследовать героев на протяжении всего фильма. Конечно, сюжет будет разбавляться лёгкими атмосферными вставками о Стражах. Говорят, что первую сцену с этой командой доверили снять Джеймсу Ганну — и это чувствуется. Но в итоге всё приведёт к самым мрачным и жёстким событиям в мире кинокомиксов, какие только можно представить. Тайка Вайтити в третьем «Торе» показал разрушение Асгарда с юмором. В «Войне бесконечности» Танос не оставляет места шуткам.

Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»

Его несомненно будут называть самым ярким злодеем. Но он не зловещий, про него скорее можно сказать «неотвратимый». Каждая сцена фильма показывает — ничто и никто не может помешать Таносу заполучить камни бесконечности и добиться своего. Любые герои, ни по отдельности, ни даже вместе не способны помешать ему. Тем более что с каждым полученным камнем он становится сильнее. К сожалению, из-за графики персонаж вышел немного «мультяшным», но иначе воссоздать каноничный образ титана вряд ли бы вышло. Компенсирует это актёрская игра Джоша Бролина. Даже при такой обработке он способен передать настоящие эмоции.

Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»

Говорить о других актёрах даже нет особого смысла. Поклонники Marvel знают каждого из них. Появляется буквально пара новых персонажей, причём ненадолго. А запоминается лишь Питер Динклэйдж, да и то из-за неожиданности роли. Остальные же продолжают играть тот образ, на котором остановились в финале собственных фильмов. Возможно, количество героев и будет тем единственным недостатком, за который поклонники смогут критиковать фильм. Но дело тут скорее в завышенных ожиданиях. Картина длится два с половиной часа, но и этого времени не хватит, чтобы достойно показать всех. Поэтому ожидаемо действие концентрируется на нескольких самых популярных героях, остальные же будут скорее создавать фон. Это может показаться обидным, например, поклонникам Ракеты или Халка.

Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»

В остальном же хвалить или ругать фильм практически бесполезно. Миллионы людей по всему миру ждали выхода этой картины чуть ли не с момента первого появления Таноса в «Мстителях» ещё в 2012 году. И любители Marvel не будут разочарованы увиденным. Здесь есть самый опасный злодей во вселенной, который искренне считает себя благодетелем. Ему противостоит самая большая команда Мстителей в компании армии Ваканды. Технологиям Тони Старка помогает магия Доктора Стрэнджа и поп-культурные отсылки Человека-Паука. Сокол и Воитель наконец-то сражаются бок о бок, а все главные женщины киновселенной Marvel вступаются друг за друга. Фанаты Marvel просто обязаны посмотреть «Войну бесконечности». Но дальше придётся долго думать — как же авторы выкрутятся из созданной ими же ситуации.

Алексей Хромов В российском прокате с 3 мая 2018 Расписание и покупка билетов на фильм «Мстители: Война бесконечности»