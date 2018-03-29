«Первому игроку приготовиться»: Рецензия Киноафиши

Всем игрокам срочно пройти в зал

Гений Джеймс Холлидей когда-то создал невероятную сетевую игру OASIS, быстро превратившуюся в настоящий виртуальный мир. Люди приходят туда, чтобы на время забыть о своих проблемах и превратиться в кого захочется. После смерти Холлидея объявили его завещание, в котором автор OASIS’a рассказал, что спрятал где-то в игре «пасхальное яйцо». Тот, кто найдёт три ключа и добудет яйцо, получит огромную сумму и полное руководство над виртуальным миром. Главный герой Уэйд Уоттс (Тай Шеридан), играющий под ником Парсифаль, как и тысячи других пользователей, вступает в гонку за «пасхалкой». Вместе со своими друзьями они разгадывают подсказки Холлидея и ищут ключи. Но им противостоят не только другие охотники. Крупная корпорация IOI и лично руководитель Нолан Сорренто (Бен Мендельсон) тоже прикладывают все усилия, чтобы захватить OASIS, планируя продавать свободное место в игре под рекламу. Юным героям предстоит столкнуться с опасностями не только в виртуальном мире, но и в реальности, ведь корпорация не остановится ни перед чем.

Трейлер фильма «Первому игроку приготовиться»

С каждым годом требования зрителей, а уж тем более критиков, к блокбастерам возрастают. И речь сейчас не о компьютерной графике или масштабных съёмках, а о сюжетах. Почти в любую крупную картину вплоть до фильмов-комиксов пытаются добавить какой-то подтекст: социальный, политический, расовый, гендерный. И на фоне этого один из сильнейших режиссёров современности Стивен Спилберг совершает дерзкий или даже наглый поступок. Он выпускает «Первому игроку приготовиться» — простейшую и совершенно прямую историю о группе подростков, которые ищут ключи и противостоят злобной и корыстной корпорации.

Кадр из фильма «Первому игроку приготовиться»

В излишней простоте и линейности обвиняли и Эрнеста Клайна — автора оригинального романа, на котором основана книга. Но Спилберг пошёл ещё дальше, убрав из сюжета почти все спорные моменты о взаимоотношениях и даже загадки. Если в книге героям приходилось много думать и вспоминать, чтобы разобрать очередную подсказку, персонажи экранизации чаще всего просто бегают. Почти пропала предыстория самого OASIS’а, а большинство героев, кроме пары главных, задвинуты совсем уж на второй план, выполняя роль группы поддержки. В самом начале закадровым текстом под ретро-музыку буквально за пять минут даются вводные данные о реальном мире, мире игры и о прошлом главного героя, после чего зрителя сразу забрасывают в действие.

Кадр из фильма «Первому игроку приготовиться»

И уже тут наступает понимание самого важного — фильму «Первому игроку приготовиться» не нужны никакие сложности, ему даже не всегда нужен сюжет. Это просто картинка невероятной красоты и размаха, которой никогда ещё не было на больших экранах. Буквально на десятой минуте фильма автомобиль DeLorean из «Назад в будущее» несётся по дороге наперегонки с мотоциклом из игры Akira, а их пытаются растоптать Ти-Рекс и Кинг Конг. И это даже нельзя назвать спойлером, потому что таких моментов в картине десятки. Спилберг в разы уменьшил количество текстовых отсылок, зато добавил в визуальный ряд несчётное множество сцен, локаций и персонажей. Жалеть приходится только об одном — в кинотеатре не дают пульт управления, чтобы поставить фильм на паузу и внимательно рассмотреть их все (и совершенно ясно, чем будут заниматься гики всего мира после релиза на носителях).

Кадр из фильма «Первому игроку приготовиться»

Но не всё действие происходит в виртуальной реальности. Основная драма развивается в настоящем мире. И тут авторы фильма снова позволяют себе вольности относительно первоисточника, добавив чуть больше современных тем. Правда выглядят они всё равно слишком гротескно, скорее в духе тех самых фильмов восьмидесятых, на которые так любил ссылаться Клайн. Глава могущественной корпорации самолично строит коварные планы и договаривается с наёмником об уничтожении конкурентов. Подпольное сопротивление пытается противостоять им, но силы неравны. Плюс личные трагедии, плюс чуть-чуть социальности об излишнем увлечении интернетом. Всё это выглядит совершенно осознанным клише из классики и совсем небольшой обязательной галочкой напротив актуальных событий нашего мира. Похоже, эта часть используется скорее, чтобы дать зрителю отдохнуть от головокружительного мира OASIS’а. Вот только, к сожалению, далеко не все молодые актёры вытягивают свои роли. Но им, как уже сказано выше, уделено достаточно мало времени, а Тай Шеридан и Оливия Кук справляются на отлично.

Кадр из фильма «Первому игроку приготовиться»

С середины фильма отсылки к классике выглядят уже более целостно: герои танцуют под легендарную Stayin’ Alive, их забрасывают в миры старых фильмов, а после вспоминают и всю классику игр для Atari. Но всё это происходит в атмосфере драйвового экшена, который в итоге выливается в самую глобальную битву в истории компьютерной графики. И снова персонажи игр вперемешку с героями фильмов, комиксов и мультиков толпами бегают по экрану, только успевай считать: Стальной Гигант и Харли Квинн, Трейсер и Чунь Ли, Черепашки-Ниндзя и Боевые Жабы и, конечно же, невероятная кукла Чаки.

Кадр из фильма «Первому игроку приготовиться»

При желании фильм «Первому игроку приготовиться» можно очень легко разругать. У него простой и плоский сюжет, абсолютно стереотипные персонажи, ни одна побочная линия не раскрыта, а итог предсказуем с первых минут. Спилбергу катастрофически не хватило хронометража, чтобы рассказать хоть что-то о героях. Поэтому Эйч превратился просто в поставщика смешных моментов, Дайто и Сё потеряли всю индивидуальность, а Огден Морроу вообще практически не нужен в сюжете. Но режиссёр поступил абсолютно правильно, иначе бы пришлось пожертвовать почти всеми экшен-сценами, которые и делают этот фильм настолько ярким.

Кадр из фильма «Первому игроку приготовиться»

При просмотре, даже больше чем положительный настрой, важны место и атмосфера. «Первому игроку приготовиться» совершенно не подразумевает тишины, вдумчивости или отвлекающих родственников. Тихим вечером дома за небольшим монитором весь сюжет может показаться вымученным, а отсылки наверняка потеряются. Поэтому лучше всего найти кинозал с самым большим экраном и громким звуком, забитый под завязку геймерами и прочими гиками. И под общие крики, смех и аплодисменты не искать недостатки, а просто вспомнить все любимые картины и игры и окунуться в ретро-саундтрек. Большего от этого фильма и не нужно.

Алексей Хромов

В российском прокате с 29 марта 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Первому игроку приготовиться»