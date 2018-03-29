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Киноафиша Рецензии «Первому игроку приготовиться»: Рецензия Киноафиши

«Первому игроку приготовиться»: Рецензия Киноафиши

29 марта 2018 00:00
«Первому игроку приготовиться»: Рецензия Киноафиши
Всем игрокам срочно пройти в зал

Гений Джеймс Холлидей когда-то создал невероятную сетевую игру OASIS, быстро превратившуюся в настоящий виртуальный мир. Люди приходят туда, чтобы на время забыть о своих проблемах и превратиться в кого захочется. После смерти Холлидея объявили его завещание, в котором автор OASIS’a рассказал, что спрятал где-то в игре «пасхальное яйцо». Тот, кто найдёт три ключа и добудет яйцо, получит огромную сумму и полное руководство над виртуальным миром. Главный герой Уэйд Уоттс (Тай Шеридан), играющий под ником Парсифаль, как и тысячи других пользователей, вступает в гонку за «пасхалкой». Вместе со своими друзьями они разгадывают подсказки Холлидея и ищут ключи. Но им противостоят не только другие охотники. Крупная корпорация IOI и лично руководитель Нолан Сорренто (Бен Мендельсон) тоже прикладывают все усилия, чтобы захватить OASIS, планируя продавать свободное место в игре под рекламу. Юным героям предстоит столкнуться с опасностями не только в виртуальном мире, но и в реальности, ведь корпорация не остановится ни перед чем.

Трейлер фильма «Первому игроку приготовиться»

С каждым годом требования зрителей, а уж тем более критиков, к блокбастерам возрастают. И речь сейчас не о компьютерной графике или масштабных съёмках, а о сюжетах. Почти в любую крупную картину вплоть до фильмов-комиксов пытаются добавить какой-то подтекст: социальный, политический, расовый, гендерный. И на фоне этого один из сильнейших режиссёров современности Стивен Спилберг совершает дерзкий или даже наглый поступок. Он выпускает «Первому игроку приготовиться» — простейшую и совершенно прямую историю о группе подростков, которые ищут ключи и противостоят злобной и корыстной корпорации.

Кадр из фильма «Первому игроку приготовиться»
Кадр из фильма «Первому игроку приготовиться»

В излишней простоте и линейности обвиняли и Эрнеста Клайна — автора оригинального романа, на котором основана книга. Но Спилберг пошёл ещё дальше, убрав из сюжета почти все спорные моменты о взаимоотношениях и даже загадки. Если в книге героям приходилось много думать и вспоминать, чтобы разобрать очередную подсказку, персонажи экранизации чаще всего просто бегают. Почти пропала предыстория самого OASIS’а, а большинство героев, кроме пары главных, задвинуты совсем уж на второй план, выполняя роль группы поддержки. В самом начале закадровым текстом под ретро-музыку буквально за пять минут даются вводные данные о реальном мире, мире игры и о прошлом главного героя, после чего зрителя сразу забрасывают в действие.

Кадр из фильма «Первому игроку приготовиться»
Кадр из фильма «Первому игроку приготовиться»

И уже тут наступает понимание самого важного — фильму «Первому игроку приготовиться» не нужны никакие сложности, ему даже не всегда нужен сюжет. Это просто картинка невероятной красоты и размаха, которой никогда ещё не было на больших экранах. Буквально на десятой минуте фильма автомобиль DeLorean из «Назад в будущее» несётся по дороге наперегонки с мотоциклом из игры Akira, а их пытаются растоптать Ти-Рекс и Кинг Конг. И это даже нельзя назвать спойлером, потому что таких моментов в картине десятки. Спилберг в разы уменьшил количество текстовых отсылок, зато добавил в визуальный ряд несчётное множество сцен, локаций и персонажей. Жалеть приходится только об одном — в кинотеатре не дают пульт управления, чтобы поставить фильм на паузу и внимательно рассмотреть их все (и совершенно ясно, чем будут заниматься гики всего мира после релиза на носителях).

Кадр из фильма «Первому игроку приготовиться»
Кадр из фильма «Первому игроку приготовиться»

Но не всё действие происходит в виртуальной реальности. Основная драма развивается в настоящем мире. И тут авторы фильма снова позволяют себе вольности относительно первоисточника, добавив чуть больше современных тем. Правда выглядят они всё равно слишком гротескно, скорее в духе тех самых фильмов восьмидесятых, на которые так любил ссылаться Клайн. Глава могущественной корпорации самолично строит коварные планы и договаривается с наёмником об уничтожении конкурентов. Подпольное сопротивление пытается противостоять им, но силы неравны. Плюс личные трагедии, плюс чуть-чуть социальности об излишнем увлечении интернетом. Всё это выглядит совершенно осознанным клише из классики и совсем небольшой обязательной галочкой напротив актуальных событий нашего мира. Похоже, эта часть используется скорее, чтобы дать зрителю отдохнуть от головокружительного мира OASIS’а. Вот только, к сожалению, далеко не все молодые актёры вытягивают свои роли. Но им, как уже сказано выше, уделено достаточно мало времени, а Тай Шеридан и Оливия Кук справляются на отлично.

Кадр из фильма «Первому игроку приготовиться»
Кадр из фильма «Первому игроку приготовиться»

С середины фильма отсылки к классике выглядят уже более целостно: герои танцуют под легендарную Stayin’ Alive, их забрасывают в миры старых фильмов, а после вспоминают и всю классику игр для Atari. Но всё это происходит в атмосфере драйвового экшена, который в итоге выливается в самую глобальную битву в истории компьютерной графики. И снова персонажи игр вперемешку с героями фильмов, комиксов и мультиков толпами бегают по экрану, только успевай считать: Стальной Гигант и Харли Квинн, Трейсер и Чунь Ли, Черепашки-Ниндзя и Боевые Жабы и, конечно же, невероятная кукла Чаки.

Кадр из фильма «Первому игроку приготовиться»
Кадр из фильма «Первому игроку приготовиться»

При желании фильм «Первому игроку приготовиться» можно очень легко разругать. У него простой и плоский сюжет, абсолютно стереотипные персонажи, ни одна побочная линия не раскрыта, а итог предсказуем с первых минут. Спилбергу катастрофически не хватило хронометража, чтобы рассказать хоть что-то о героях. Поэтому Эйч превратился просто в поставщика смешных моментов, Дайто и Сё потеряли всю индивидуальность, а Огден Морроу вообще практически не нужен в сюжете. Но режиссёр поступил абсолютно правильно, иначе бы пришлось пожертвовать почти всеми экшен-сценами, которые и делают этот фильм настолько ярким.

Кадр из фильма «Первому игроку приготовиться»
Кадр из фильма «Первому игроку приготовиться»

При просмотре, даже больше чем положительный настрой, важны место и атмосфера. «Первому игроку приготовиться» совершенно не подразумевает тишины, вдумчивости или отвлекающих родственников. Тихим вечером дома за небольшим монитором весь сюжет может показаться вымученным, а отсылки наверняка потеряются. Поэтому лучше всего найти кинозал с самым большим экраном и громким звуком, забитый под завязку геймерами и прочими гиками. И под общие крики, смех и аплодисменты не искать недостатки, а просто вспомнить все любимые картины и игры и окунуться в ретро-саундтрек. Большего от этого фильма и не нужно.

Алексей Хромов

В российском прокате с 29 марта 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Первому игроку приготовиться»

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