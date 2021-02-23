Чужие, 1986

Как и большинство фильмов, “Чужие” не был снят в хронологическом порядке. Но чтобы в кадре чувствовался дух братства между десантниками, сцену, где мы впервые видим их вместе Джеймс Кэмерон снял в самом конце, после того, как актеры провели рядом не один месяц.

Ларс Хенриксен долгие годы снимался лишь в небольших ролях и пообещал себе бросить актерскую карьеру, если и эта роль не принесет ему успеха. Но “Чужие” оказался одним из самых успешных его проектов.

Как в театральной, так и в расширенной версии 15-ти минутный обратный отсчет действительно длится 15 минут.

По словам Билла Пакстона он сымпровизировал многие из своих реплик, например фразу: “Игра окончена, чувак! Игра окончена!”. Знаменитая реплика “Мы несемся на скоростном лифте прямо в ад!” тоже, вероятно, была импровизацией, поскольку не фигурирует в сценарии.

После прочтения сценария Сигурни Уивер высказала Джеймсу Кэмерону свои соображения насчет некоторых моментов. В основном они касались реакции Рипли на ту или иную ситуацию, и Кэмерон с удовольствием утвердил ее правки.

В одной из удаленных сцен фигурирует портрет дочери Рипли. На самом деле это изображение Элизабет Инглис, матери Сигурни Уивер.

Сигурни Уивер получила номинацию на “Оскар” за лучшую женскую роль — и это первый случай, когда актриса выдвигалась на эту премию за роль в боевике.

Когда руководители студии “Fox” увидели первые кадры со съемок, они пожаловались продюсеру Гейлу Энн Херд на то, что большая часть бюджета была растрачена на декорации, а не на спецэффекты. На самом деле большинство увиденных ими декораций были созданы при помощи миниатюр и оптических эффектов. Но такая реакция очень порадовала создателей фильма.

Это единственная роль Кэрри Хенн. В дальнейшем она стала школьной учительницей.

Начиная работу над фильмом Джеймс Кэмерон столкнулся с неожиданной проблемой: большая часть съемочной команды работала над предыдущим фильмом франшизы, “Чужой”, была очень предана Ридли Скотту и не особо верила в талант Кэмерона. Чтобы переубедить их и продемонстрировать свои способности, режиссер организовал для группы показ фильма “Терминатор”. Но большая часть сотрудников проигнорировали приглашение и не пришли.

Перед съемками создателям не удалось найти ни одной модели или чертежа челнока “Нарцисс”, на котором Рипли удалось спастись, поэтому внешний вид и внутренний интерьер капсулы пришлось реконструировать, просматривая фильм “”Чужой.

