Чужие, 1986

Погруженная в искусственный сон Эллен Рипли проводит в спасательном челноке “Нарцисс” 57 лет, прежде чем ее обнаруживает поисковая команда. Спустя столько времени никто из руководства компании “Вэйланд-Ютани” не верит, что причиной трагедии на “Ностромо” стал Чужой. Рипли сообщают, что планета, называемая теперь Ахерон, давно колонизирована и ни с каким существами рабочие не сталкивались.
Еще одним ударом для Рипли становится известие о том, что за время нахождения в анабиозе она пережила собственную дочь. Эллен сломлена, но пытается забыть случившееся и жить дальше. Лишенная всех званий, он работает оператором погрузчика, когда ей сообщают что связь с колонией потеряна. Эллен предлагают войти в состав экспедиции и отправиться на Ахерон с группой военных в качестве консультанта. Взамен ей обещают вернуть лицензию пилота и восстановить в звании офицера.
Меньше всего на свете Рипли хотела бы снова оказаться лицом к лицу с Чужим. Но рассудив, терять все равно нечего, она принимает предложение и вновь летит на проклятую планету, даже не подозревая, что на этот раз ей придется сразиться с тысячами кровожадных тварей.
Как и большинство фильмов, “Чужие” не был снят в хронологическом порядке. Но чтобы в кадре чувствовался дух братства между десантниками, сцену, где мы впервые видим их вместе Джеймс Кэмерон снял в самом конце, после того, как актеры провели рядом не один месяц.
Ларс Хенриксен долгие годы снимался лишь в небольших ролях и пообещал себе бросить актерскую карьеру, если и эта роль не принесет ему успеха. Но “Чужие” оказался одним из самых успешных его проектов.
Как в театральной, так и в расширенной версии 15-ти минутный обратный отсчет действительно длится 15 минут.
По словам Билла Пакстона он сымпровизировал многие из своих реплик, например фразу: “Игра окончена, чувак! Игра окончена!”. Знаменитая реплика “Мы несемся на скоростном лифте прямо в ад!” тоже, вероятно, была импровизацией, поскольку не фигурирует в сценарии.
После прочтения сценария Сигурни Уивер высказала Джеймсу Кэмерону свои соображения насчет некоторых моментов. В основном они касались реакции Рипли на ту или иную ситуацию, и Кэмерон с удовольствием утвердил ее правки.
В одной из удаленных сцен фигурирует портрет дочери Рипли. На самом деле это изображение Элизабет Инглис, матери Сигурни Уивер.
Сигурни Уивер получила номинацию на “Оскар” за лучшую женскую роль — и это первый случай, когда актриса выдвигалась на эту премию за роль в боевике.
Когда руководители студии “Fox” увидели первые кадры со съемок, они пожаловались продюсеру Гейлу Энн Херд на то, что большая часть бюджета была растрачена на декорации, а не на спецэффекты. На самом деле большинство увиденных ими декораций были созданы при помощи миниатюр и оптических эффектов. Но такая реакция очень порадовала создателей фильма.
Это единственная роль Кэрри Хенн. В дальнейшем она стала школьной учительницей.
Начиная работу над фильмом Джеймс Кэмерон столкнулся с неожиданной проблемой: большая часть съемочной команды работала над предыдущим фильмом франшизы, “Чужой”, была очень предана Ридли Скотту и не особо верила в талант Кэмерона. Чтобы переубедить их и продемонстрировать свои способности, режиссер организовал для группы показ фильма “Терминатор”. Но большая часть сотрудников проигнорировали приглашение и не пришли.
Перед съемками создателям не удалось найти ни одной модели или чертежа челнока “Нарцисс”, на котором Рипли удалось спастись, поэтому внешний вид и внутренний интерьер капсулы пришлось реконструировать, просматривая фильм “”Чужой.
Прошло пятьдесят семь лет после трагических событий на "Ностромо". Все это время челнок с единственно выжившим членом экипажа — Эллен Рипли бороздил космические просторы, пока он не достиг одной из космических станций.
Уже там Рипли приходится держать ответ перед большим начальством, обвиняющим ее в том, что она безосновательно уничтожила дорогостоящий "Ностромо". Главным образом, Рипли не верят потому, что уже довольно-таки продолжительное время на той самой планете, где экипаж "Ностромо" подхватил на борт межпланетного хищника, благополучно функционирует поселение землян.
Однако отношение к Рипли меняется, когда связь с ними неожиданно пропадает. Вместе с группой высокопрофессиональных коммандос Рипли в качестве эксперта предлагают вернуться назад...