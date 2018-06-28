«Человек-муравей и Оса»: Рецензия Киноафиши

Дорогая, я уменьшил детей (и один из них муравей)

После событий Гражданской войны Скотт Лэнг оказался под домашним арестом, срок которого вот-вот истекает. Сидя взаперти, Человек-муравей развлекается как может: придумывает игры для дочери, удалённо ведёт бизнес с товарищами, разучивает азы профессии фокусника, играет на барабанной установке и по 2 часа в день принимает ванну. В это время скрывающиеся от правосудия Хэнк Пим и Хоуп ван Дайн изобретают новые технологии и собираются отправиться в квантовую область, чтобы вернуть Джанет ван Дайн домой. Казалось бы, Хэнку заказана дорога обратно на парад насекомых-супергероев, но без его помощи муравейник не построить.

Кадр из фильма «Человек-муравей»

Тенденция «Марвел» создавать сиквелы, которые выходят лучше оригиналов, набирает обороты, и «Человека-муравья» постигла та же участь. Вторая часть осыпает зрителя ещё большим количеством шуток, щеголяет разнообразием всех размеров (Толл, Гранде и Венти в одном стакане), подкупает песнями Моррисси и устраивает такие эпичные погони с использованием игрушечных машинок, в которых знаменательной сцене с паровозиком из первого фильма уже не стать победителем. В общем, малыш Пейтон Рид явно на драйве и не собирается жать на тормоза в гонке за звание самого смешного фильма «Марвел» (или хотя бы до тех пор, пока последний фанат не признает, что не сожалеет о том, что из проекта в своё время выбыл Эдгар Райт).

Кадр из фильма «Человек-муравей»

С другой стороны, стратегия студии, заключающаяся в том, чтобы сначала дать Таносу превратить половину Вселенной в горстку пепла, а затем отвлечь от всего этого семейной комедией, действие которой разворачивается ещё до того, как Камни бесконечности оказались в перчатке, немного обесценивает фильм, включая все достижения героев. Нам как бы дают возможность выдохнуть и расслабиться, но события «Войны бесконечности» уменьшить до масштаба тихоходки, как ни крути, не получится, а потому ближе к финалу зрителю остаётся лишь гадать, кто же из героев фильма растворится в небытии до выхода четвёртых «Мстителей» и какую роль в развитии дальнейшего сюжета сыграют выжившие.

Кадр из фильма «Человек-муравей»

Со злодеем в этот раз всё немного запутанно. Если в первой части он был очевиден, то здесь имеет несколько лиц. Во-первых, есть Призрак в исполнении Ханны Джон-Кэймен, которая повторила судьбу Тильды Суинтон, сыгравшей в «Докторе Стрэндже» героиню, являющуюся в комиксах мужчиной. Во-вторых, за команду зла играет местная банда во главе с персонажем Уолтона Гоггинса по имени Сонни. А в-третьих, палки в колёса вставляет ФБР. И если первые охотятся за лабораторией с разработками Пима, то последним до неё нет дела — они просто не теряют надежду ограничить свободу врага. Так или иначе, этот многоликий антагонист не пытается уничтожить героев и обрести мировое господство, как это принято по законам жанра, а нужен сюжету лишь для того, чтобы замедлить их путь к одной единственной цели — освободить Джанет.

Кадр из фильма «Человек-муравей»

Можно сколько угодно восхищаться простотой и обаянием Пола Радда, любоваться на королеву улья Эванджелин Лилли и вспоминать о Селине Кайл, глядя на Мишель Пфайфер в новом супергеройском обличье, но кого вы обманываете – на самом деле всё, чего вы ждали, это звёздный час Майкла Пеньи. Если бы в борьбе комичных сайдкиков сражались Допиндер из «Дэдпула» и Луис, то вопрос, кто кого задавит, можно было бы считать открытым, потому что первый давит автомобилем, а второй своими фирменными историями, без которых не обошлось и в этот раз.

Кадр из фильма «Человек-муравей»

«Человек-муравей» во Вселенной «Марвел» занимает нишу семейного кино и отлично с этим справляется. Но, казалось бы, о каких семейных неурядицах может зайти речь в сиквеле после того, как непутёвый мужчина целый фильм пытался доказать всем, что он достоин звания отца года, и у него это получилось? Но не тут-то было. Наладив отношения с дочерью, уже менее непутёвому мужчине в этот раз предстоит весь фильм доказывать отцу своей возлюбленной, а в том числе и ей самой, что он её достоин, вновь исправляя свои ошибки. Смотреть на это увлекательно, весело и легко – впрочем, других задач «Человек-муравей» перед собой и не ставит и безупречно их выполняет. Конечно, какая-нибудь Баба-яга, может, и будет против, но большинство ожиданий «Человек-муравей и Оса» способен оправдать.

Олеся Трошина

Расписание и покупка билетов на фильм «Человек-муравей и Оса»

В российском прокате с 5 июля 2018 года