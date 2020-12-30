Индиана Джонс и последний крестовый Поход, 1989

На этот раз бесстрашный Индиана разыскивает самую таинственную реликвию в истории человечества - Святой Грааль. В этом археологу помогает его отец - профессор Джонс-старший. Теперь под бдительным оком своего отца и при помощи своих верных талисманов, неизменной шляпы и хлыста, Индиане предстоит совершить много благородных подвигов и потрясающих открытий. В новых странствиях храброму археологу доведется добыть чашу, которую держал в руках Иисус Христос и получить автограф... самого Адольфа Гитлера.