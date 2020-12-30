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Индиана Джонс и последний крестовый Поход Индиана Джонс и последний крестовый Поход
Киноафиша Фильмы Индиана Джонс и последний крестовый Поход
Indiana Jones And The Last Crusade

Индиана Джонс и последний крестовый Поход, 1989

1989 / США
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53 голоса Рейтинг IMDb: 8.2
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К археологу Индиане Джонсу обращаются с предложением заняться поисками Святого Грааля - могущественного артефакта, за которым начали охоту нацисты. Сам Индиана считает рассказы о Граале выдумкой, но соглашается попробовать, потому что поисками Грааля был одержим его отец, который накануне бесследно исчез. Следуя по подсказкам Джонса-старшего, Индиана должен найти его самого и выяснить, действительно ли существует легендарная чаша Христа.

  • Как и в других фильмах об Индиане Джонсе, Харрисон Форд выполнил многие из своих трюков самостоятельно. По словам каскадера Вика Армстронга, ему даже пришлось попросить Форда позволить ему “поработать”. Каскадер отметил, что из Форда мог получиться действительно отличный каскадер.
  • Четыре лошади, использованные в финальных сценах за пределами храма, были предоставлены съемочной группе лично королем Иордании Хусейном.
  • Для сцены в подземной гробнице было выращено две тысячи крыс. Грызунов нужно было разводить специально, так как обычные крысы являются переносчиками множества болезней. 
  • Форма, которую в фильме носят нацисты в сцене сожжения книг в Берлине, является подлинной формой немецких солдат, а не копиями. Дизайнер по костюмам Энтони Пауэлл получил форму, которую обнаружили в тайнике в Германии.

На этот раз бесстрашный Индиана разыскивает самую таинственную реликвию в истории человечества - Святой Грааль. В этом археологу помогает его отец - профессор Джонс-старший. Теперь под бдительным оком своего отца и при помощи своих верных талисманов, неизменной шляпы и хлыста, Индиане предстоит совершить много благородных подвигов и потрясающих открытий. В новых странствиях храброму археологу доведется добыть чашу, которую держал в руках Иисус Христос и получить автограф... самого Адольфа Гитлера.

8.1 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1989
Премьера в России 24 мая 1989
Премьера онлайн 30 декабря 2020
Премьера в мире 24 мая 1989
Возраст 12+
Режиссер
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
В ролях
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Шон Коннери
Шон Коннери
Денхолм Эллиотт
Джулиан Гловер
Джулиан Гловер
Джон Рис-Дэвис
Джон Рис-Дэвис
Все актеры и съемочная группа
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Индиана Джонс и последний крестовый Поход
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