«Матрица»: Рецензия Киноафиши

Чёрные плащи

В далёком 1999 году Энди и Ларри Вачовски (тогда ещё братья) произвели на свет нечто такое, что взбудоражило зрителей по всему миру и превратилось в культовую киноклассику. Говорить о «Матрице» с высоты сегодняшнего дня – задача не из лёгких, потому как сказано было уже очень много. В интернете можно найти не только тысячи рецензий и высказанных мнений, но также целые эссе и статьи, посвящённые исследованию философии фильма, и даже так никогда и не реализовавшийся сценарий финала трилогии. В общем, за почти 20-летнюю историю «Матрицы» актуальности она так и не утратила, несмотря на произошедшие в мире изменения (возьмите хотя бы половую принадлежность её создателей).

Кадр из фильма «Матрица»

О сути красной и синей таблетки и о героях в чёрных плащах и латексе знают, пожалуй, абсолютно все. И если имя Нео вам не о чём не говорит, то это срочно надо исправлять. До того как назваться Нео, герой Киану Ривза был обычным офисным клерком по имени Томас Андерсон. И был у него один маленький секрет – по ночам он превращался в ловкого хакера, у которого нет отбоя от клиентов. Но однажды всё меняется, когда главный герой узнаёт, что окружающий его мир – всего лишь фикция, придуманная высокотехнологичным интеллектом, поработившим всё живое. Тогда ему приходится сделать выбор: продолжить жить в неведении или стать мессией. Не сложно догадаться, что Андерсон выбирает второе, и с этого момента начинается борьба за свободу.

Кадр из фильма «Матрица»

«Матрица» – явление особенное, так как может сделать своим рабом даже человека, который недолюбливает фантастику, киберпанк и мрачные антиутопии. И дело тут именно в философском подтексте, который будет близок и понятен абсолютно каждому. Кто-то чаще, а кто-то реже, но всё же задаётся (или хотя бы раз задавался) вопросом собственного существования. Как понять, что ты действительно существуешь? Как узнать, что всё, что тебя окружает, реально? Как доказать самому себе, что ты живой? Как отличить собственные суждения о мире и его явлениях от истинных? К сожалению, ответов фильм даёт немного, но тем не менее приглашает зрителя погрузиться в размышления о бытии. И это путешествие запоминается именно благодаря своему обрамлению, которое создавалось постановщиками на протяжении целых пяти лет.

Кадр из фильма «Матрица»

В настоящее время полки книжных магазинов и экранов кинотеатров заполонили современные антиутопии, но по сравнению с «Матрицей» они кажутся лишь детским лепетом. Хотя тут стоит отметить, что речь идёт именно о первой картине, потому что вторая и третья части – это уже отдельная и печальная история. Интересно также, что фильм вышел незадолго до наступления нового тысячелетия, которое ознаменовалось невиданным до этого техническим прогрессом. И предчувствие надвигающейся эры отразилось и в картине Вачовски. «Матрица» также задала тон их последующим работам («V – значит Вендетта», «Облачный атлас»), в которых речь также идёт о противостоянии системе, революции и подрывании общественных устоев.

Кадр из фильма «Матрица»

Что касается эстетики, то это одно из самых новаторских произведений своего времени. «Матрица» – это то самое образцовое кино, в котором визуальное обрамление существует не только, чтобы подчеркнуть происходящее, но и раскрывает его лучше диалогов или действий. Здесь есть безупречное разделение двух реальностей на зелёное и синее, уместнейший в истории слоумоушен, а также то, чего до Вачовски ещё никто не делал («время пули»). И на этом список далеко не заканчивается. Ко всему прочему, это ещё и идеально поставленный боевик, в котором есть не только содержательность и смысловая наполненность, но и отличная постановка боевых сцен и погонь.

Кадр из фильма «Матрица»

На «Матрицу», с какой стороны ни глянь, она выглядит совершенно. Сюда же относятся и актёры с их персонажами. О том, что Нео – это лучшее, что Киану делал за свою карьеру, говорить излишне. Кроме того, тут есть один из самых сильных женских персонажей в истории кино – Тринити, которая достойно выглядит на фоне любого мужчины и существует не только для красивого фона. А их любовная линия с Нео вполне уместно дополняет сюжет, а не разбавляет его. Ну а в роли антагониста сложно уже представить кого-то, кроме Хьюго Уивинга, который был для этого рождён.

Что ни говори о «Матрице», а всё равно будет мало, поэтому лучше не тратить понапрасну слова, а просто смотреть.

Трошина Олеся