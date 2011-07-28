«Первый мститель»: Рецензия Киноафиши

Героические мужчины в трико, возможно, самая страшная слабость американцев, непоколебимо убежденных в том, что это, возможно, их самая страшная сила. Особенно хороши мужчины в трико и со щитом (не на щите же, с другой-то стороны!), брошенные против ракетно-бронетанковой мощи фюрера и без труда, разумеется, вышеупомянутую мощь одолевающие. Для того чтобы «лично сопроводить Адольфа Гитлера к вратам ада», достаточно взять любого доходягу, страдающего астмой, скарлатиной и ревматизмом, транспортировать его в магазин Brooklyn Antiques, там вколоть пенициллин и специальную сыворотку силы, пропустить через вита-лучи («гравитационно-реверсивная технология Старка», если кто не понял, о чем речь), затем одеть в звездно-полосатый трикотаж, дать в руки, натурально, щит и назвать Капитаном Америкой. За Вторую мировую войну можно будет дальше не беспокоиться: отныне она в надежных руках. И пусть квантовые мистики нацизма, колдующие над нанотехнологиями образца 40-х, кричат «Хайль “Гидра”!» и кокетливо снимают лица, обнажая грозные красные черепа, – капитанской Америке ничего не страшно. Ведь ее новоиспеченный Мистер Мускул уже, по его собственным словам, «Адольфа Гитлера раз двести вырубал», за что «все женщины Америки хотят отблагодарить» его – традиционным, но оттого не менее действенным способом, который в фильме получил игривое наименование «фондю».

О том, насколько успешно дядюшка Адольф был сопровожден к вратам ада, пусть зритель рассудит сам. Здесь интереснее другое. Сценаристы Кристофер Маркус и Стивен МакФили, попеременно промышляющие то взрослыми психодрамами («Жизнь и смерть Питера Селлерса», «Убей меня»), то детскими попкорн-историями («Хроники Нарнии», «Первый мститель»), решили плеснуть объемистый ушат гуманизма в свой искусственный пруд с розовой водой. Широкоплечей мускулистостью главного антигитлеровского атлета, так сказать – первого мстителя на деревне, наделяется не бравый качок и отличник боевой подготовки, а щуплый, застенчивый, регулярно побиваемый юноша. Он дышит на ладан и уже стоит одной ногой по месту общечеловеческой финальной прописки, но он – единственный, кто способен закрыть своим телом гранату, чтобы спасти остальных. «Слабый человек знает цену силе и обладает состраданием», – говорят авторы устами персонажа Стэнли Туччи. Разумеется, тут с ними не поспоришь, ибо они правы на все сто. Но не слишком ли резко падает эта цена, когда добрые и хилые недоросли становятся капитанами америками, человеками-пауками и т. п. и, поигрывая мышцами, паутинами или что там еще у них есть в наличии, начинают лупить зло по печени, почкам, яйцам и – венец всех историй – по наглой рыжей морде?.. И так ли уж способно все это кабаретно-трикотажное шоу противостоять питающему европейские почвы древнегерманскому миру Одина, валькирий и нибелунгов? Как заметили (прежде всего, надо полагать, в собственный адрес) непосредственно Кристофер Маркус и Стивен МакФили, на сей раз устами персонажа Томми Ли Джонса, «если у вас есть что сказать, самое время оставить это при себе».

Vlad Dracula