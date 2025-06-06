Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Жизнь Чака»: Рецензия Киноафиши

«Жизнь Чака»: Рецензия Киноафиши

6 июня 2025 10:37
«Жизнь Чака»: Рецензия Киноафиши

Сентиментальная песнь гуманизму под аккомпанемент апокалипсиса.

Мир катится в тартарары. Самым буквальным образом. Три четверти Калифорнии смыло в унитаз мирового океана. Омаха и Невада горят, как рождественские елки. В Азии свирепствуют бубонная чума и голод. Пчелы окончательно вымерли, как и десяток других видов. Земля уходит из-под ног, разламываясь похлеще Сан-Андреас. В довершении всего исчезает мобильная связь, а потом и интернет — никакого тебе «Нетфликса» или «Порнхаба». Видимость связи между людьми рушится. Количество суицидов растет. В ход идут нейролептики и старинные стационарные телефоны.

За всем этим со стоическим спокойствием достойным Эпиктета наблюдает Марти Андерсон (Чиветель Эджиофор) — учитель в средней школе в небольшом городке где-то на Среднем Западе. Куда большое конца света его заботит снизившаяся посещаемость — какое дело ученикам до изучения глобуса, если реальный земной шарик вот-вот лопнет, как опухоль в мозгу.

Невозмутимость Марти объясняется просто. Закадровый голос Ника Оффермана сообщает, что мистер Андерсон проникся исторически-научным сознанием, которое служит ему тем же утешением, каким когда-то была философия для Боэция. Если представить четыре с половиной миллиарда лет существования Земли в виде обычного круглого 12-часового циферблата, то человечество со всеми своими страстями и самомнением объявилось минут за 5 до полуночи. С точки зрения вечности конец человечества неизбежен, так что остается только ждать его наступления.

Но есть кое-что, что не вписывается в картину гибели мира, нарисованную Марти. И это Чарльз «Чак» Кранц (Том Хиддлстон) — мужчина средних лет, улыбающиеся изображения которого начинают появляться повсюду. Билборды, реклама на радио, самолет в небе, застывшее изображение на бесполезных телеэкранах и даже светящиеся темные окна эркеров благодарят старину Чака за 39 замечательных лет. Хотя кажется, что для пенсии он слишком молод. Марти убежден, что похожий на зауряднейшего бухгалтера Чак неисповедимым образом связан с тем, что происходит. И, разумеется, оказывается прав.

«Жизнь Чака»: Рецензия Киноафиши

Майк Флэнаган — большой умелец делать страшно и адаптировать классную литературу ужасов. Как ранее в «Докторе сне», в «Жизни Чака» он почти дословно экранизирует произведение Стивена Кинга — на этот раз его 42-страничную новеллу из сборника «Будет кровь», близкую по духу к «Сердцам в Атлантиде». Здесь тоже много сантиментов и путешествий по волнам памяти. Биография Чака пересказывается в обратном порядке. Начавшись с конца света, она заканчивается воспоминаниями Чака о бабушке с дедушкой (Марк Хэмилл), уроках дансинга и тайной комнате на чердаке. Где-то между Хиддлстон самозабвенно танцует посреди площади маленького городка.

История Чака беззастенчиво уподобляет индивидуальное всеобщему. По Кингу и, соответственно, по Флэнагану, человек никак не остров, а целая вселенная. Оба апеллируют к Уолту Уитмену и его строчке из «Песни о себе»: “I contain multitudes” / «Я содержу множества».

«Жизнь Чака»: Рецензия Киноафиши

Следуя заветам поэта, Флэнаган противоречит сам себе — говорит о чуде, но не показывает его. Трансцендентализм здесь только заявлен в самых общих чертах и никак не проявляется в поэзии образов. Этическое оказывается гораздо важнее эстетического. Отсюда меблировочная музыка, которой самое место в рекламе страховых полисов или новой модели «Линкольна»; ровная визуальная манера, из которой не выбивается даже сцена танца; ленивое решение использовать закадровый голос и до приторности сладкое послание зрителю, полное старомодного гуманизма: «Каждый из нас чудо и скрывает в себе целые миры».

Проникнуться этим посылом до конца мешает дидактичность тона и чрезмерная проговоренность. Флэнаган не оставляет места тайне, а без нее магии не бывает. То, что кажется приятно загадочным поначалу, позже становится чересчур понятным — конец человека равен гибели всего человечества, все совпадения неслучайны, и каждый из нас чудесен (особенно если в этой роли Том Хиддлстон).

Гия Сичинава
Гия Сичинава
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡 4
👏 5
🥺
🤔
🥱 2
1 комментарий
Уилл — не тот, Макс как Гарри Поттер, а Эдди… жив? Нашли в Сети 7 безумных теорий о финале «Очень странных дел»
Флоре помогут не сыновья, а байкер-брюнет: во 2 сезоне «Детей перемен» появится звезда сериала «Король и шут»
У этого корейского хита Netflix рейтинг 8,2, но только единицы могут досмотреть его до конца
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
У Билла Шифра всё-таки был брат, и именно он станет злодеем в 3 сезоне? Эту теорию о «Гравити Фолз» шоураннеры не опровергли до сих пор
«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Это аномалия»: как связаны Руми из «Кей-поп-охотниц на демонов» и Нео из «Матрицы» — у создателя топ-аниме Netflix есть неожиданный ответ
«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» побил все мыслимые и немыслимые рекорды в Японии — теперь на очереди Россия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше