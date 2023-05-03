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Стражи Галактики 3
Guardians of the Galaxy Vol. 3
Стражи Галактики 3, 2023
2023 / США
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Жанр:
фантастика
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Год выпуска
2023
Премьера в мире
3 мая 2023
В ролях
Крис Пратт
Пом Клементьефф
Элизабет Дебики
Зои Салдана
Дэйв Батиста
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в
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Звезда «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Даниэла Мелшиор появится в «Стражах Галактики 3»
Актрису пригласил лично режиссер Джеймс Ганн.
Написать
2 июня 2022 15:13
Съемки «Стражей Галактики 3» завершатся в этом месяце
Также стало известно, что «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск» уже отснят.
Написать
2 мая 2022 15:28
Дэйв Батиста прокомментировал заявление Джеймса Ганна о предстоящем прощании со Стражами Галактики
Он признался, что готов к прощанию с семьей.
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1 февраля 2022 13:00
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