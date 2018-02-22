«Черная Пантера»: Рецензия Киноафиши

Король-воин в рамках киновселенной

После смерти отца (это произошло в фильме «Первый Мститель: Противостояние») Т’Чалла, наследный принц закрытого высокотехнологичного государства Ваканда, вступает в должность нового правителя. В первую очередь он желает поймать злодея Улисса Кло, который много лет пытается похитить секретные технологии Ваканды. Но Т’Чалла сталкивается с гораздо большей опасностью. Изгой Киллмонгер хочет захватить власть в стране и использовать передовые технологии Ваканды для того, чтобы развязать межрасовую войну по всему миру. Но Т’Чалла готов защищать свою страну не только как правитель, но и как воин. Ему уже не впервой надевать костюм Чёрной Пантеры.

Кадр из фильма «Чёрная пантера»

Marvel в рамках киновселенной уже не в первый раз следует традиционному приёму: зрителей знакомят с новыми персонажами в общих сюжетах, а уже потом им дают отдельный фильм. В картине «Первый Мститель: Противостояние» зрителям представили Человека-паука и Чёрную Пантеру, после чего каждый из них получил собственную историю. Но если Паучок знаком кинематографической публике уже давно по предыдущим экранизациям и нескончаемым мультфильмам, то супергерой из Ваканды известен не так широко. Появление персонажа Чедвика Боузмана в общем фильме было ярким и динамичным: агрессивный принц из закрытой страны мстит за смерть своего отца, используя давние традиции и современные технологии. Эта линия хорошо дополнила и так многоплановый сюжет «Первого Мстителя».

Кадр из фильма «Чёрная пантера»

В сольном проекте выяснилось, что добавить к своему образу Боузману, в общем-то, и нечего. Актёр, удачно смотревшийся на вторых ролях, не настолько харизматичен, чтобы удерживать на себе внимание публики. Исключая сцены с костюмом, по яркости он проигрывает многим второстепенным персонажам, а уж тем более злодеям. К счастью, в фильме есть ещё очень много на кого посмотреть. В первую очередь, это Энди Серкис. Более известный своими ролями, снятыми по технологии захвата движений (именно Серкис вывел компьютерных персонажей на новый уровень, практически сравняв их с живыми), он, похоже, наслаждается каждой минутой, проведённой в кадре. Его злодей Улисс Кло — настоящий взрыв мозга и абсолютное безумие. Каждое его появление выглядит как шоу. Но увы, Кло в картине катастрофически мало. Второй злодей — Киллмонгер — полная ему противоположность. Но он тоже хорош. Есть шутка, что любому актёру после провала в фильме-комиксе даётся второй шанс. Майкл Б. Джордан, поучаствовавший в ужасной «Фантастической четвёрке», этот шанс использовал на полную. Лишь изредка склоняясь к переигрыванию, он легко перетягивает на себя всё внимание в совместных сценах с Боузманом. Его герой выглядит логичнее и эмоциональнее, и его идеи иногда кажутся вполне разумными, если убрать из них радикальность и жажду крови.

Кадр из фильма «Чёрная пантера»

Что же касается обитателей Ваканды, то здесь наиболее интересны женщины. Анджела Бассетт может бесконечно играть королев, ей просто идут церемониальные костюмы. Данай Гурира и Люпита Нионго отвечают за образы сильных женщин: они весь фильм только и делают, что разбрасывают злодеев и это действительно впечатляет, особенно хороша Гурия в ярких одеждах. А Летиша Райт, сыгравшая Шури — сестру Т’Чаллы (кстати, она в комиксах и сама успела побывать в костюме Чёрной пантеры) — отвечает за весь основной юмор. На их фоне теряется даже триумфатор этого года Дэниел Калуя из фильма «Прочь». Хотя и он иногда выглядит интереснее главного героя. Единственный, кого в фильме слишком много — Мартин Фримен. Его персонаж Эверетт Росс явно нужен для связи картины с остальной киновселенной. Но он опять играет традиционный образ Мартина Фримена, слишком уж выбиваясь из общей атмосферы.

Кадр из фильма «Чёрная пантера»

Понятно, что в плане мультикультурности на «Чёрную пантеру» легла довольно большая ответственность. За десять лет существования в киновселенной Marvel вышло семнадцать фильмов. И ни в одном из них главную роль не отдали темнокожему. Ник Фьюри, Воитель и Сокол — вечная команда поддержки (с женскими персонажами, кстати, та же история, но «Капитана Марвел» придётся еще подождать). Конечно, на Netflix есть совершенно эпохальный для Америки «Люк Кейдж» — пуленепробиваемый темнокожий из гетто. Но вот большие экраны пока обделены вниманием. Что интересно, в комиксах «Чёрная пантера» выполняла ровно ту же задачу. Это первая серия у Marvel с темнокожим героем в главе.

Кадр из фильма «Чёрная пантера»

В противовес всё тому же «Люку Кейджу» новый фильм отталкивается от культуры именно африканского континента. И эта составляющая выглядит крайне удачно. Сочетание технологий Ваканды с почти средневековыми порядками позволяет показать всю красоту костюмов и ритуалов племён именно в виде стилизации. Для жителей Ваканды это не необходимость или недостаток знаний, а именно сохранение культурного наследия. Причём здесь поднимается любопытная тема: устаревшие порядки легко дают сбой, подтверждающий возможность их существования исключительно в замкнутом обществе, где ритуалы — лишь формальность. Пейзажи вымышленного государства хорошо оттеняет и саундтрек, в котором очень аккуратно сочетаются африканские мотивы, хип-хоп и оркестровое звучание. Лишь иногда звук переходит в традиционный для Marvel незапоминающийся фон.

Кадр из фильма «Чёрная пантера»

Если говорить о динамике и экшн-сценах, которыми славится киновселенная, то фильм вышел далеко не идеальным. Конечно, есть несколько отличных захватывающих моментов. Потрясающе снята разборка в казино, эффект одного длинного кадра создаёт ощущение полного присутствия (не упустите камео Стэна Ли). Последующая погоня на машинах тоже хороша, тем более в ней хватает юмора. Но более глобальные сцены часто кажутся слишком уж перегруженными. Ближе к финалу всё больше видно, что авторы словно пытаются охватить вообще все жанры и все пласты аудитории. Буквально в рамках одних событий показывают и полёты в духе «Звёздных войн», и сражения с отсылками к «Властелину колец», а драка двух героев по цветовой гамме и антуражу вообще будто ссылается на «Трон: Наследие». Об ассоциациях с «Королём Львом» и говорить не приходится. Во всём этом разнообразии кроется ещё один существенный минус «Чёрной пантеры»: иногда подобные переходы кажутся хаотичным нагромождением, где теряется собственное «лицо» картины. К тому же, далеко не везде удалось сделать спецэффекты достойного уровня.

Кадр из фильма «Чёрная пантера»

По итогу «Чёрная пантера» оставляет смешанные впечатления. В своей основе это ещё один совершенно самобытный фильм от Marvel, непохожий на другие. Но до авторских проектов Джеймса Ганна («Стражи Галактики») или Тайки Вайтити («Тор: Рагнарёк») ему не даёт дотянуться постоянное желание авторов угодить абсолютно всем. Темнокожии герои, социальная и политическая тематика, сильные женщины, море отсылок к другим фильмам, африканская культура, технологии, личные трагедии и ещё многое другое. Сюжет просто перегружен идеями, не давая раскрыться ни одной из них. К тому же, как уже сказано выше, главный герой слишком бледен и однообразен и не способен вытянуть сюжет одной лишь своей харизмой, подобно Роберту Дауни-младшему. Остаётся лишь яркая картинка, атмосферная африканская стилизация, интересные злодеи и несколько очень неплохих динамичных сцен.

Алексей Хромов

В российском прокате с 26 февраля 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Чёрная Пантера»