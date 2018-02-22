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Киноафиша Рецензии «Черная Пантера»: Рецензия Киноафиши

«Черная Пантера»: Рецензия Киноафиши

22 февраля 2018 00:00
«Черная Пантера»: Рецензия Киноафиши
Король-воин в рамках киновселенной

После смерти отца (это произошло в фильме «Первый Мститель: Противостояние») Т’Чалла, наследный принц закрытого высокотехнологичного государства Ваканда, вступает в должность нового правителя. В первую очередь он желает поймать злодея Улисса Кло, который много лет пытается похитить секретные технологии Ваканды. Но Т’Чалла сталкивается с гораздо большей опасностью. Изгой Киллмонгер хочет захватить власть в стране и использовать передовые технологии Ваканды для того, чтобы развязать межрасовую войну по всему миру. Но Т’Чалла готов защищать свою страну не только как правитель, но и как воин. Ему уже не впервой надевать костюм Чёрной Пантеры.

Кадр из фильма «Чёрная пантера»
Кадр из фильма «Чёрная пантера»

Marvel в рамках киновселенной уже не в первый раз следует традиционному приёму: зрителей знакомят с новыми персонажами в общих сюжетах, а уже потом им дают отдельный фильм. В картине «Первый Мститель: Противостояние» зрителям представили Человека-паука и Чёрную Пантеру, после чего каждый из них получил собственную историю. Но если Паучок знаком кинематографической публике уже давно по предыдущим экранизациям и нескончаемым мультфильмам, то супергерой из Ваканды известен не так широко. Появление персонажа Чедвика Боузмана в общем фильме было ярким и динамичным: агрессивный принц из закрытой страны мстит за смерть своего отца, используя давние традиции и современные технологии. Эта линия хорошо дополнила и так многоплановый сюжет «Первого Мстителя».

Кадр из фильма «Чёрная пантера»
Кадр из фильма «Чёрная пантера»

В сольном проекте выяснилось, что добавить к своему образу Боузману, в общем-то, и нечего. Актёр, удачно смотревшийся на вторых ролях, не настолько харизматичен, чтобы удерживать на себе внимание публики. Исключая сцены с костюмом, по яркости он проигрывает многим второстепенным персонажам, а уж тем более злодеям. К счастью, в фильме есть ещё очень много на кого посмотреть. В первую очередь, это Энди Серкис. Более известный своими ролями, снятыми по технологии захвата движений (именно Серкис вывел компьютерных персонажей на новый уровень, практически сравняв их с живыми), он, похоже, наслаждается каждой минутой, проведённой в кадре. Его злодей Улисс Кло — настоящий взрыв мозга и абсолютное безумие. Каждое его появление выглядит как шоу. Но увы, Кло в картине катастрофически мало. Второй злодей — Киллмонгер — полная ему противоположность. Но он тоже хорош. Есть шутка, что любому актёру после провала в фильме-комиксе даётся второй шанс. Майкл Б. Джордан, поучаствовавший в ужасной «Фантастической четвёрке», этот шанс использовал на полную. Лишь изредка склоняясь к переигрыванию, он легко перетягивает на себя всё внимание в совместных сценах с Боузманом. Его герой выглядит логичнее и эмоциональнее, и его идеи иногда кажутся вполне разумными, если убрать из них радикальность и жажду крови.

Кадр из фильма «Чёрная пантера»
Кадр из фильма «Чёрная пантера»

Что же касается обитателей Ваканды, то здесь наиболее интересны женщины. Анджела Бассетт может бесконечно играть королев, ей просто идут церемониальные костюмы. Данай Гурира и Люпита Нионго отвечают за образы сильных женщин: они весь фильм только и делают, что разбрасывают злодеев и это действительно впечатляет, особенно хороша Гурия в ярких одеждах. А Летиша Райт, сыгравшая Шури — сестру Т’Чаллы (кстати, она в комиксах и сама успела побывать в костюме Чёрной пантеры) — отвечает за весь основной юмор. На их фоне теряется даже триумфатор этого года Дэниел Калуя из фильма «Прочь». Хотя и он иногда выглядит интереснее главного героя. Единственный, кого в фильме слишком много — Мартин Фримен. Его персонаж Эверетт Росс явно нужен для связи картины с остальной киновселенной. Но он опять играет традиционный образ Мартина Фримена, слишком уж выбиваясь из общей атмосферы.

Кадр из фильма «Чёрная пантера»
Кадр из фильма «Чёрная пантера»

Понятно, что в плане мультикультурности на «Чёрную пантеру» легла довольно большая ответственность. За десять лет существования в киновселенной Marvel вышло семнадцать фильмов. И ни в одном из них главную роль не отдали темнокожему. Ник Фьюри, Воитель и Сокол — вечная команда поддержки (с женскими персонажами, кстати, та же история, но «Капитана Марвел» придётся еще подождать). Конечно, на Netflix есть совершенно эпохальный для Америки «Люк Кейдж» — пуленепробиваемый темнокожий из гетто. Но вот большие экраны пока обделены вниманием. Что интересно, в комиксах «Чёрная пантера» выполняла ровно ту же задачу. Это первая серия у Marvel с темнокожим героем в главе.

Кадр из фильма «Чёрная пантера»
Кадр из фильма «Чёрная пантера»

В противовес всё тому же «Люку Кейджу» новый фильм отталкивается от культуры именно африканского континента. И эта составляющая выглядит крайне удачно. Сочетание технологий Ваканды с почти средневековыми порядками позволяет показать всю красоту костюмов и ритуалов племён именно в виде стилизации. Для жителей Ваканды это не необходимость или недостаток знаний, а именно сохранение культурного наследия. Причём здесь поднимается любопытная тема: устаревшие порядки легко дают сбой, подтверждающий возможность их существования исключительно в замкнутом обществе, где ритуалы — лишь формальность. Пейзажи вымышленного государства хорошо оттеняет и саундтрек, в котором очень аккуратно сочетаются африканские мотивы, хип-хоп и оркестровое звучание. Лишь иногда звук переходит в традиционный для Marvel незапоминающийся фон.

Кадр из фильма «Чёрная пантера»
Кадр из фильма «Чёрная пантера»

Если говорить о динамике и экшн-сценах, которыми славится киновселенная, то фильм вышел далеко не идеальным. Конечно, есть несколько отличных захватывающих моментов. Потрясающе снята разборка в казино, эффект одного длинного кадра создаёт ощущение полного присутствия (не упустите камео Стэна Ли). Последующая погоня на машинах тоже хороша, тем более в ней хватает юмора. Но более глобальные сцены часто кажутся слишком уж перегруженными. Ближе к финалу всё больше видно, что авторы словно пытаются охватить вообще все жанры и все пласты аудитории. Буквально в рамках одних событий показывают и полёты в духе «Звёздных войн», и сражения с отсылками к «Властелину колец», а драка двух героев по цветовой гамме и антуражу вообще будто ссылается на «Трон: Наследие». Об ассоциациях с «Королём Львом» и говорить не приходится. Во всём этом разнообразии кроется ещё один существенный минус «Чёрной пантеры»: иногда подобные переходы кажутся хаотичным нагромождением, где теряется собственное «лицо» картины. К тому же, далеко не везде удалось сделать спецэффекты достойного уровня.

Кадр из фильма «Чёрная пантера»
Кадр из фильма «Чёрная пантера»

По итогу «Чёрная пантера» оставляет смешанные впечатления. В своей основе это ещё один совершенно самобытный фильм от Marvel, непохожий на другие. Но до авторских проектов Джеймса Ганна («Стражи Галактики») или Тайки Вайтити («Тор: Рагнарёк») ему не даёт дотянуться постоянное желание авторов угодить абсолютно всем. Темнокожии герои, социальная и политическая тематика, сильные женщины, море отсылок к другим фильмам, африканская культура, технологии, личные трагедии и ещё многое другое. Сюжет просто перегружен идеями, не давая раскрыться ни одной из них. К тому же, как уже сказано выше, главный герой слишком бледен и однообразен и не способен вытянуть сюжет одной лишь своей харизмой, подобно Роберту Дауни-младшему. Остаётся лишь яркая картинка, атмосферная африканская стилизация, интересные злодеи и несколько очень неплохих динамичных сцен.

Алексей Хромов

В российском прокате с 26 февраля 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Чёрная Пантера»

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