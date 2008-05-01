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Киноафиша Рецензии «Железный человек»: Рецензия Киноафиши

«Железный человек»: Рецензия Киноафиши

1 мая 2008 00:00
«Железный человек»: Рецензия Киноафиши

«Железного человека» можно назвать, пожалуй, вехой в истории кинокомикса. Во-первых, в главных ролях здесь снялись актеры, до того момента пребывавшие в стане психологической драмы (с периодическими увольнительными в лагерь лирической комедии): Роберт Дауни-младший, Гвинет Пэлтроу и Джефф Бриджес, с наголо бритым черепом и седой бородой ставший похожим натурально на демона. Во-вторых, и это самое главное, «Железный человек» – откровенно хулиганский комикс, причем хулиганство (совершенно, впрочем, пристойное) тут явно самоцель. В отличие, например, от готических вывертов первых двух «Бэтменов» Тима Бёртона или язвительной психоаналитической пародии в «Бэтмене навсегда» Джоэла Шумахера. Авторы фильма ни на минуту не забывают, что «железо» (iron) – материал «иронии» (irony), так что когда великий конструктор и продавец оружия Тони Старк испытывает новую мегаракету «Иерихон», последняя рассыпается в воздухе фейерверком перекочевавших из учебника анатомии живчиков, оплодотворяющих окрестные горы густым напалмовым ковром. Хрестоматийная роль дворецкого супергероя поделена между роботом и женщиной по имени Пеппер, которой для полноты сатиры не хватает разве что сержантских нашивок, а диалоги полны неиссякающего сарказма. Безусловно, режиссер Джон Фавро со времен фильма «Эльф» явно продвинулся в дегероизации волшебной действительности.

С другой стороны, «Железный человек» очевидно претендует на статус серьезного гуманистического манифеста, облеченного в плоть комикс-пародии. Перерождение циничного торговца ракетами в пламенного пацифиста под влиянием афганского плена – сюжет, определенно выходящий за рамки изначально заданного жанра, даже при том, что главный герой и после своего трагикомического избавления не изменяет бытовых привычек и остается бабником, алкоголиком и разгильдяем. Посттравматические монологи Тони Старка – настоящие гимны из серии «Прощай, оружие!», вдохновенные, абсолютно серьезные и вдобавок подкрепленные эстетикой «Робота-полицейского», печального фильма о пересоздании человека, пусть и ернически передернутого в пародийных целях. В соответствии с новой геополитической реальностью герой Дауни-младшего, облачившись в красный титановый бронекостюм, летит спасать не старушек, переходящих улицу в неположенном месте, или красавиц, томящихся в когтях чудовищ, – нет, он летит в Афганистан освобождать мирных жителей от объявивших тотальный террор моджахедов, душманов или как там теперь называются подобные персонажи. Конечно, было бы еще прекраснее, если бы этот герой заодно освободил мирных жителей от американских вооруженных сил, досаждающих местному населению куда больше, чем злосчастные инсургенты, ну да не всё сразу, должен же, в конце концов, быть проявлен патриотизм в решении ближневосточного вопроса. В любом случае, даже учитывая столь прискорбные милитаристские реверансы нового супергеройского гуманизма, это гораздо милосерднее, чем инфантильные сопли какого-нибудь Питера Паркера, затягивающие многочисленных арахнофилов в свою клейкую и липкую паутину.

Vlad Dracula

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