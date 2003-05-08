«Люди Икс 2»: Рецензия Киноафиши

Вот и снова они – наши герои-мутанты со смешными именами!

Напомним, что Люди-Х – продукт эволюции, новый вид людей-мутантов, обладающих сверхспособностями. У каждого из них есть особое свойство, кто-то способен менять облик, кто-то телепортироваться, кто-то управлять огнем… (В общем, джедаи с их мечами и зачатками телекинеза просто отдыхают.) Среди людей-Х конечно же есть добрые, которые хотят жить в мире с обычными людьми (ими руководит Профессор Ксавье) и злые, которые хотят установить на Земле господство Х-людей (главный у них – Магнето). Ну, вы, наверное и сами помните, кому «доверять», кому «не доверять»?

Во второй части Людей-Х решаются судьбы всего человечества и всего х-человечества.

Кто-то пытается разжечь рознь между людьми и мутантами (не обошлось и без подстроенного покушения на президента США), чтобы уничтожить все мутанаселение, и нашим героям необходимо решить эту проблему... Объединит ли борьба за выживание старых идеологических врагов Магнето и Профессора Ксавье?... Об этом Вы узнаете посмотрев фильм. А мы расскажем только о самом веселом.

Главный герой по имени Росомаха (вот была незадача, когда в начале первой серии оказалось что Росомаха не женщина, а мужчина с большими бакенбардами) уже второй фильм пытается вспомнить кто он и откуда. Бегает со своими когтями и пуля его не берет. Правда, появляется такая же крутая (и с такими же когтями), но плохая, женщина-росомаха…

Глава «темных» мутантов, Магнето, как всегда, очень мил. В черно-красном плаще и железном шлеме, он ловко орудует стальными шариками и прочими железными предметами и поет свою вечную песню «Давай убьем всех людей… всех людей».

Остальные герои (Шторм, Джин Грей, Циклоп и др.) тоже в своем репертуаре. Но в рядах добрых мутантов появляется новый персонаж, и вся штука в том, что он по всем признакам - черт! У него длинный хвост, темно-зеленая кожа и особое свойство – телепортация. Он может исчезать и появляться в черном дыму (сера?!!). Но при этом «черт» говорит по-немецки, постоянно молится, читая настоящие христианские молитвы («Отче наш», и т.д.), и только, когда хочет кого-нибудь напугать, «признается», что он исчадие ада.

Что создатели фильма хотели сказать появлением этого героя? Когда в фильмах показывается, например, что афроамериканцы добрее и набожнее белых, понятно – это требование политкорректности. Но зачем же уж доводить до того, что зеленый черт-мутант сильнее верит в бога и человечнее большинства людей, не понятно.

В общем, по всему видно, что создатели хотели сделать хороший фильм, в котором основные мысли таковы:

мы все разные, у каждого из нас свои преимущества и недостатки, но это не повод для вражды;

если ты подстраиваешь кому-то пакость, то это обязательно обернется против тебя;

в мире очень много оружия, способного за секунды уничтожить все человечество, поэтому лучше улаживать все конфликты и недоразумения мирным путем.

Спецэффекты, естественно, всевозможные (больше и лучше, чем в первой части). Как всегда: съемки в замедленном движении (первая Матрица рулит!); бушующие стихии; летающие аппараты; прикольный грим (реальные получаются мутанты) т.д.

Просмотр фильма ничуть не напрягает и не остается неприятного чувства зря потраченного драгоценного времени, какое нередко бывает после кино. Всем смотреть!!!