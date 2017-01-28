«Престиж»: Рецензия Киноафиши
В самый разгар популярности кинокомиксов «Темный рыцарь» и «Люди Икс», Кристофер Нолан пригласил звезд обеих франшиз на главные роли в фильме «Престиж». Кристиан Бейл и Хью Джекман продемонстрировали весь свой драматический талант, помогая Нолану укрепиться в позиции гениального режиссера. Никого из этой тройки невозможно хоть немного поругать за «Престиж».
За основу сюжета взята одноименная книга Кристофера Приста, и это тот редкий случай, когда различия между книгой и экранизацией не навредили самой истории. Мистер Прист доверил «Престиж» именно Нолану, из-за впечатлений от его фильмов «Помни» и «Преследование», поэтому братья Ноланы с благословением создателя отчасти переписали сюжет.
Роберт (Хью Джекман) и Альфред (Кристиан Бейл) - фокусники-иллюзионисты, которые на пике популярности фокусов как развлечений, из коллег перешли в разряд заклятых врагов. Всё началось со смерти жены Роберта во время выступления, причем вина Альфреда (завязавшего узлы для фокуса) так и не подтвердилась открытым текстом. Но Роберту было достаточно свалившегося на него горя и ощущения полного одиночества. В попытках отомстить за жену, Роберт всерьез увяз в маниакальном стремлении растоптать своего врага, превзойдя его в фокусах. Для него это стало смыслом жизни.
С другой стороны есть Альфред, который хоть и отвечает на выпады конкурента, все-таки смыслом жизни считает магию или фокусы - как угодно. Он кажется куда умнее своего соперника, да и публика явно его больше любила. Его карьера шла в гору, в то время как Роберт не мог жить, постоянно следя за ним и пытаясь переплюнуть в шоу. Альфред так бы и посмеивался в сторону конкурента, но Роберт все-таки смог его обойти. И тут из односторонних попыток насолить, всё это дело превращается в битву титанов, которая в итоге зашла так далеко, что смысл ее уже затерялся.
Это первое на моей памяти грандиозное кино, которое интересно показывало закулисную жизнь иллюзионистов. И поэтому смотреть «Престиж», в принципе, нужно, наверняка это его успех позволил выйти таким кинокартинам как «Иллюзия обмана». Но подобно фокусу, этому фильму еще есть что предложить помимо иллюзии остросюжетной драмы о борьбе за популярности меж двух обаятельных персонажей в исполнении крутых актеров.
Наблюдать за пороками чужих людей - занятное зрелище, пока не поймаешь себя на чем-то похожем. Но это и возносит некоторые кинокартины на уровень шедевров, ведь они затрагивают нас за душу, вынуждая выкопать из нее нечто потайное, о чем не признаешься даже сам себе. Одна из главных тем фильма - месть. Роберт откровенно разрушает свою жизнь в попытках отомстить Альфреду, совершенно не понимая, что его враг несчастен тоже. Альфред, лениво включаясь в эту игру, поначалу каждый раз унижает своего врага, не понимая, что тем самым лишь мотивирует его еще больше.
Поэтому одним из главных откровений, которое может появиться во время просмотра - до чего же беспощадна месть. Она подобно яду отравляет жизни, и жизнь ее носителя в том числе. Месть запросто может стать смыслом существования, стирать годы и размывать границы реальности, руководить человеком словно марионеткой.
Бесконечно идеальным этот фильм делает и женщины актрисы - Пайпер Перабо, Скарлетт Йохансон и Ребекка Холл, а также небольшая роль Дэвида Боуи (исполнившего легендарного ученого Теслу), костюмы, антураж Англии рубежа XIX и XX веков и диалоги. Много эмоциональных диалогов, по большей части из уст суровых мужчин, в которых нет ни капли нелепости. Даже излюбленный трюк кинематографистов, (когда человек, словивший пулю, имеет ровно столько времени до смерти, чтобы высказаться и выслушать врага) не кажется здесь глупым и изъезженным.
На протяжении всего действа невозможно хоть немного расслабиться. Такой саспенс ни один хоррор не вызывает. «Что же дальше?» мысль, которая идет вперемешку с жалостью то к одному герою, то к другому. Выбрать сторону тут невозможно, потому что два главных персонажа вовсе не антиподы, как могло показаться изначально. Весь фильм - фокус, даже если вы посмотрели все сезоны «Шерлока», ну невозможно разгадать главную загадку самостоятельно.
Но режиссер нарушает главное правило фокусника и в финале выкладывает все карты на стол. Ругать его за это не будем, благо невозможно было бы спать спокойно, если бы концовка осталась открытой.
Бариева Лилия