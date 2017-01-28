«Престиж»: Рецензия Киноафиши

Вы хотите быть обманутым

В самый разгар популярности кинокомиксов «Темный рыцарь» и «Люди Икс», Кристофер Нолан пригласил звезд обеих франшиз на главные роли в фильме «Престиж». Кристиан Бейл и Хью Джекман продемонстрировали весь свой драматический талант, помогая Нолану укрепиться в позиции гениального режиссера. Никого из этой тройки невозможно хоть немного поругать за «Престиж».

За основу сюжета взята одноименная книга Кристофера Приста, и это тот редкий случай, когда различия между книгой и экранизацией не навредили самой истории. Мистер Прист доверил «Престиж» именно Нолану, из-за впечатлений от его фильмов «Помни» и «Преследование», поэтому братья Ноланы с благословением создателя отчасти переписали сюжет.

Кадр из фильма «Престиж»

Роберт (Хью Джекман) и Альфред (Кристиан Бейл) - фокусники-иллюзионисты, которые на пике популярности фокусов как развлечений, из коллег перешли в разряд заклятых врагов. Всё началось со смерти жены Роберта во время выступления, причем вина Альфреда (завязавшего узлы для фокуса) так и не подтвердилась открытым текстом. Но Роберту было достаточно свалившегося на него горя и ощущения полного одиночества. В попытках отомстить за жену, Роберт всерьез увяз в маниакальном стремлении растоптать своего врага, превзойдя его в фокусах. Для него это стало смыслом жизни.

С другой стороны есть Альфред, который хоть и отвечает на выпады конкурента, все-таки смыслом жизни считает магию или фокусы - как угодно. Он кажется куда умнее своего соперника, да и публика явно его больше любила. Его карьера шла в гору, в то время как Роберт не мог жить, постоянно следя за ним и пытаясь переплюнуть в шоу. Альфред так бы и посмеивался в сторону конкурента, но Роберт все-таки смог его обойти. И тут из односторонних попыток насолить, всё это дело превращается в битву титанов, которая в итоге зашла так далеко, что смысл ее уже затерялся.

Кадр из фильма «Престиж»

Это первое на моей памяти грандиозное кино, которое интересно показывало закулисную жизнь иллюзионистов. И поэтому смотреть «Престиж», в принципе, нужно, наверняка это его успех позволил выйти таким кинокартинам как «Иллюзия обмана». Но подобно фокусу, этому фильму еще есть что предложить помимо иллюзии остросюжетной драмы о борьбе за популярности меж двух обаятельных персонажей в исполнении крутых актеров.

Наблюдать за пороками чужих людей - занятное зрелище, пока не поймаешь себя на чем-то похожем. Но это и возносит некоторые кинокартины на уровень шедевров, ведь они затрагивают нас за душу, вынуждая выкопать из нее нечто потайное, о чем не признаешься даже сам себе. Одна из главных тем фильма - месть. Роберт откровенно разрушает свою жизнь в попытках отомстить Альфреду, совершенно не понимая, что его враг несчастен тоже. Альфред, лениво включаясь в эту игру, поначалу каждый раз унижает своего врага, не понимая, что тем самым лишь мотивирует его еще больше.

Кадр из фильма «Престиж»

Поэтому одним из главных откровений, которое может появиться во время просмотра - до чего же беспощадна месть. Она подобно яду отравляет жизни, и жизнь ее носителя в том числе. Месть запросто может стать смыслом существования, стирать годы и размывать границы реальности, руководить человеком словно марионеткой.

Бесконечно идеальным этот фильм делает и женщины актрисы - Пайпер Перабо, Скарлетт Йохансон и Ребекка Холл, а также небольшая роль Дэвида Боуи (исполнившего легендарного ученого Теслу), костюмы, антураж Англии рубежа XIX и XX веков и диалоги. Много эмоциональных диалогов, по большей части из уст суровых мужчин, в которых нет ни капли нелепости. Даже излюбленный трюк кинематографистов, (когда человек, словивший пулю, имеет ровно столько времени до смерти, чтобы высказаться и выслушать врага) не кажется здесь глупым и изъезженным.

Кадр из фильма «Престиж»

На протяжении всего действа невозможно хоть немного расслабиться. Такой саспенс ни один хоррор не вызывает. «Что же дальше?» мысль, которая идет вперемешку с жалостью то к одному герою, то к другому. Выбрать сторону тут невозможно, потому что два главных персонажа вовсе не антиподы, как могло показаться изначально. Весь фильм - фокус, даже если вы посмотрели все сезоны «Шерлока», ну невозможно разгадать главную загадку самостоятельно.

Но режиссер нарушает главное правило фокусника и в финале выкладывает все карты на стол. Ругать его за это не будем, благо невозможно было бы спать спокойно, если бы концовка осталась открытой.

Бариева Лилия