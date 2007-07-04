«Трансформеры»: Рецензия Киноафиши

Если бы Майкл Бэй (режиссер) и Стивен Спилберг (исполнительный продюсер) оголили нижнюю часть спины по одному из национальных телеканалов США, они опозорились бы гораздо меньше, нежели теперь, когда на экраны всего мира бравым маршем вышли «Трансформеры» – самое яркое за последнее время свидетельство окончательной деградации Голливуда в пользу тех, кто не наигрался в период изрядно подзатянувшегося детства в машинки, солдатики и прочие младенческие кошки-мышки с действительностью. Впрочем, за Бэя и Спилберга данную операцию почти совершил Джон Туртурро, разоблачившийся прямо в кадре до экстравагантно-модернистских трусов – чудесного образца высокого дизайнерского искусства. Собственно, эти трусы и представляют собою единственный эстетически значимый артефакт, фигурирующий в фильме; несмотря на титанические и с технической точки зрения успешные труды специалистов по визуальным эффектам из Industrial Light & Magic, больше в «Трансформерах» смотреть не на что, по крайней мере если вы успешно перешли из детского сада в школу.

Вообще говоря, заглавие Transformers может легко ввести в заблуждение непосвященных. Принимающий всё за чистую монету зритель наверняка припишет это хлесткое имя каким-нибудь инопланетным антисептикам или как их там называют, которые с райкинской непринужденностью перевоплощаются в танки, самолеты и железных скорпионов. Однако настоящие трансформеры – вовсе не роботы, с коими сценаристы поделились своим инфантильным лозунговым разумом, а Бэй, Спилберг и компания, принимающие перед зрителем самые угодливые и изощренные позы. Хотите боевых внеземных роботов? Пожалуйста. Чтоб машины взрывались через каждые тридцать секунд? Не вопрос. Подростковая любовь? Без проблем. С юмором? На здоровье. С диалогами, уже звучавшими в точно такой же форме в пяти-шести сотнях фильмов? Конечно. С выхолощенной до избитых слоганов и без того наивной руссоистской моралью о том, что человек по природе существо доброе? Разумеется. Чтобы на стандартный сюжет со скучными, как больничная клизма, героями накладывалось возможно больше шума, треска и героико-патетического мельтешения? Помилуйте, да мы только этим и занимаемся, мы, собственно, по-другому и не умеем. Майкл Бэй вон попытался снять «умный» фильм «Остров» – и что получилось? Банальнейший армагеддон калифорнийского значения: много шума – и ничего.

Впрочем, для одной цели фильм «Трансформеры», несмотря на тотальную свою никчемность, все-таки может сгодиться. Поскольку никакой собственной кинематографической почвы у этого мультказуса нет, а индивидуальность творческой манеры Майкла Бэя равна нулю, режиссеру пришлось сшить свое детище, как монстра Франкенштейна, из многочисленных лоскутов, так что Transformers вполне способны послужить в качестве своеобразного путеводителя по американскому кино. Тут и «Супермен» (фантастическая инопланетная завязка интриги), и «Терминатор-2» (борьба двух роботов за мальчика, трансформации кибернетического механизма), и «Кристина» (взаимоотношения юноши и его мистического авто), и обе экранизации «Грузовиков» Стивена Кинга (вселение инопланетной силы в изделия автомобильной промышленности), и «Война миров», и «Зубастики», и «День независимости», и недавняя «Паранойя» (точнее говоря – Disturbia) Д. Дж. Карузо с тем же Шиа ЛаБёфом в роли точно такого же озабоченного юнца, и еще несколько десятков известных и не очень известных кинокартин, не исключая даже «Падение “Черного ястреба”» Ридли Скотта с его самодостаточной магией уличного боя. Понадергав отовсюду идей и цитат, Бэй, разумеется, сумел изготовить скорострельное жаркое, приправленное чудесами нарисованной на компьютере робототехники и подаваемое под звуки эклектически перетасованных H.I.M., Linkin Park и Smashing Pumpkins, однако единственной значимой сценой оказалась та, что идет на финальных титрах и крайне метко фиксирует путь развития современной американской (как, заметим в сторону, и российской) демократии – в сторону ее полного обнуления. Когда у супружеской пары спрашивают о засекреченном вторжении инопланетян, интервьюер слышит бодрый ответ: «У нас свободная страна. От нас ничего не скрывают. Нам сразу говорят: “Лежать! Руки за голову!”». Собственно, из всего фильма стоило бы оставить лишь этот эпизод да дизайнерские трусы Джона Туртурро; ну, еще, может быть, кадр с президентом США, представленным в виде ярко-красных носков и голоса, требующего, чтобы секретарша принесла «пару шоколадных кексиков» (фрейдисты, молчать!). Все остальное спокойно можно вырезать как не имеющее ни ценности, ни смысла.

Vlad Dracula