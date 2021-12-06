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It's a Wonderful Life

Эта замечательная жизнь, 1946

1946 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джордж Бейли - честный бизнесмен и примерный семьянин,  который хочет совершить самоубийство из-за огромного количества проблем, которые в одночасье на него свалились. Чтобы уберечь человека от ужасного греха, Бог решает отправить ему на выручку ангела-хранителя. Но единственным свободным ангелом оказывается неопытный Кларенс, еще даже не заслуживший себе крылья. Чтобы выполнить свою непростую миссию, Кларенс придумывает план: показать Джорджу как выглядит мир, в котором того не существует.

  • Раздвижной пол спортзала, под которым скрывается бассейн, реально существует и был снят в одной из средних школ Беверли-Хиллз. Он используется по сей день и появлялся в аналогичной школьной танцевальной сцене в фильме “Любой ценой” 2000 года, то есть 54 года спустя.
  • Фильм снят по мотивам рассказа Филипа Ван Дорена Стерна “Величайший подарок”. 
  • С 70-ых годов фильм традиционно показывают в США по ведущим телеканалам во время рождественского сочельника.
  • В 2004 году канал BBC составил список лучших фильмов, которые не получили премию “Оскар”. “Эта замечательная жизнь” занял вторую строчку рейтинга. 
  • Специально для сцены, в которой героиня Донны Рид бросает камень в окно дома Грэнвиллов, режиссер Фрэнк Капра нанял стрелка, который должен был выстрелить в окно по сигналу. К всеобщему изумлению, Рид сама разбила окно точным броском. Позже выяснилось, что в старших классах она играла в бейсбол, и у нее был поставленный точный бросок.

В канун Рождества ангелы на небесах обсуждают Джорджа Бэйли, жителя небольшого городка, доведенного бесчисленными проблемами до мысли о самоубийстве. Джордж честный, отзывчивый, любящий муж и отец, владелец небольшой страховой компании всегда хотел уехать из родного города, чтобы повидать мир, но пришлось пожертвовать своей мечтой ради образования брата. Потеря родным дядей денег вкладчиков была последней каплей для Джорджа. На мосту кандидат в самоубийцы, вместо того чтобы прыгать, спасает своего ангела-хранителя, Кларенса Оддбоди. Кларенс показывает ему, каким мрачным местом стал бы его родной город, если бы Джордж никогда не жил и не делал те добрые дела, за которые его все любят...

7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1946
Премьера в мире 20 декабря 1946
Возраст 12+
Режиссер
Фрэнк Капра
В ролях
Джеймс Стюарт
Донна Рид
Хенри Трейверс
Лайонел Бэрримор
Томас Митчелл
Все актеры и съемочная группа
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