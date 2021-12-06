Эта замечательная жизнь, 1946

В канун Рождества ангелы на небесах обсуждают Джорджа Бэйли, жителя небольшого городка, доведенного бесчисленными проблемами до мысли о самоубийстве. Джордж честный, отзывчивый, любящий муж и отец, владелец небольшой страховой компании всегда хотел уехать из родного города, чтобы повидать мир, но пришлось пожертвовать своей мечтой ради образования брата. Потеря родным дядей денег вкладчиков была последней каплей для Джорджа. На мосту кандидат в самоубийцы, вместо того чтобы прыгать, спасает своего ангела-хранителя, Кларенса Оддбоди. Кларенс показывает ему, каким мрачным местом стал бы его родной город, если бы Джордж никогда не жил и не делал те добрые дела, за которые его все любят...