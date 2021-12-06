Эта замечательная жизнь, 1946

Джордж Бейли - честный бизнесмен и примерный семьянин, который хочет совершить самоубийство из-за огромного количества проблем, которые в одночасье на него свалились. Чтобы уберечь человека от ужасного греха, Бог решает отправить ему на выручку ангела-хранителя. Но единственным свободным ангелом оказывается неопытный Кларенс, еще даже не заслуживший себе крылья. Чтобы выполнить свою непростую миссию, Кларенс придумывает план: показать Джорджу как выглядит мир, в котором того не существует.
В канун Рождества ангелы на небесах обсуждают Джорджа Бэйли, жителя небольшого городка, доведенного бесчисленными проблемами до мысли о самоубийстве. Джордж честный, отзывчивый, любящий муж и отец, владелец небольшой страховой компании всегда хотел уехать из родного города, чтобы повидать мир, но пришлось пожертвовать своей мечтой ради образования брата. Потеря родным дядей денег вкладчиков была последней каплей для Джорджа. На мосту кандидат в самоубийцы, вместо того чтобы прыгать, спасает своего ангела-хранителя, Кларенса Оддбоди. Кларенс показывает ему, каким мрачным местом стал бы его родной город, если бы Джордж никогда не жил и не делал те добрые дела, за которые его все любят...