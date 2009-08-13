«Район №9»: Рецензия Киноафиши

Совершенно очевидно, что «Район 9», повествующий как будто бы о визите моллюскообразных пришельцев на Землю, на деле посвящен вовсе никаким не пришельцам. Это стилизованное «под документ» кино, дальний родственник «Репортажа» («[Записи]») Хайме Балагеро и Пако Пласы, – сатирическая трагедия на тему ксенофобии, миграции и национальных меньшинств. Несмотря на то что фильм делался на новозеландских мощностях под продюсерским крылом Питера Джексона, «Район 9» – плоть от плоти южноафриканских, в данном случае йоханнесбургских, реалий, даром что режиссер Нилл Бломкамп, дебютировавший этой картиной в полнометражном кинематографе, уже и прежде снимал аналогичное псевдодокументальное кино о родном Йоханнесбурге. Не случайно «Район 9» весьма мало похож на фильмы о пришельцах, зато очень здорово смахивает на недавнего, 2006 года, «Опасного человека» («Игру с огнем») австралийца Филлипа Нойса – своего рода гимн борцам с апартеидом начала 80-х.

В сущности, свою притчу, насыщенную сатирическими штрихами и приправленную, особенно в финале, нотками здоровой сентиментальности, Нилл Бломкамп никак не камуфлирует. Вкратце упомянув о том факте, что за двадцать лет до начала фильма над Йоханнесбургом зависла громадная летающая тарелка с изможденными инопланетянами, он сразу же вводит в бой всю тяжелую артиллерию актуальной социальной драмы. Тут вам и решение переместить 1 миллион 800 тысяч пришельцев в удаленное гетто, и уведомления о выселении, и правозащитники, и взрыв инопланетной преступности, и межвидовая проституция, и неприглядные трущобы, проплывающие перед глазами зрителя под энергичный хип-хоп. Внеземные «моллюски» роются в помойках, крадут или отнимают у прохожих мало-мальски ценные вещи, блюют с перепою и тут же справляют нужду. Рядом немедленно возникают, с одной стороны, нигерийская мафия, продающая пришельцам по в буквальном смысле космическим ценам полюбившийся им кошачий корм, с другой стороны – спецназ и службы, занимающиеся контролем рождаемости, социальным надзором и прочими неблаговидными материями. Разумеется, здесь и в помине нет ни той наивной робости, с какой Стивен Спилберг нянчил своего пластилинового инопланетянина, ни чисто биологического, молекулярно-генетического ужаса, которым наполняют экран авторы бесчисленных саг о внеземных вторжениях. «Район 9» – сама неприглядная реальность, разве только немного утрированная, что явилась из соседних с вашим кинотеатром кварталов. Замените моллюскообразных визитеров из космоса на беженцев из Албании, Судана, Афганистана, Средней Азии или с Кавказа – и ровным счетом ничего не изменится. Не только общий смысл, но даже фактура окажется практически точно такою же. В этом, собственно говоря, вся соль.

Впрочем, в заслугу дебютанту Ниллу Бломкампу можно поставить не только острую, адекватно выраженную актуальность его притчи, но и то, что он сумел превратить нарочито фантастическое кино, вдобавок до краев наполненное сатирой, в настоящую драму. Открытый финал достигает своего апофеоза в последнем кадре – с розой на помойке, где за сентиментальным сюжетным ходом едва скрывается хлесткий символ человеческого, да и не только человеческого, существования.

Vlad Dracula