«Громовержцы*»: Рецензия Киноафиши

Разговоры о кризисе больших студий, снимающих супергеройское кино, не прекращаются уже несколько лет. Каждая новая попытка сказать что-то новое и расширить вселенную лишь вбивает очередной гвоздь в крышку гроба. Прошло всего несколько месяцев после релиза очередного сюжетного и кассового провала, которым обернулся «Капитан Америка: Новый мир». Marvel дрейфует в своей необъятной киновселенной, поставив все на возвращение Роберта Дауни — младшего в «Мстителях: Судный день», а пока заполняет график театральных новинок более локальными историями. Удивительно, но именно такое, сильно оторванное от масштаба франшизы кино стало одним из самых высокооцененных проектов, заодно проложив в сцене после титров приятный мостик к «Фантастической четверке». У «Судного дня» теперь точно повысится планка качества.

Задолго до премьеры «Громовержцев*» фанаты разгадали значение звездочки в названии как сноску «Новые мстители». Но ее можно расценить и как незначительный комментарий, небольшое уточнение к 35 предыдущим полнометражным фильмам студии. Хоть это и не избавляет зрителей от важности понимания всех этих картин и просмотра всех сериалов, «Громовержцы*», в отличие от того же «Нового мира», талантливо избегают топорного пересказа биографий героев, хорошо знакомых только самым ярым фанатам.

В центре сюжета — «черная вдова» Елена Белова (Флоренс Пью). Она все еще очень остро переживает смерть сестры и на автомате выполняет приказы главы ЦРУ Валентины Аллегры де Фонтейн (Джулия Луи-Дрейфус). После очередного убийства по указанию нервы Лены сдают, поэтому она просит лучшего отношения к себе, признания заслуг и более публичного присутствия в мире. Валентина готова предоставить все это, но только после самого-самого последнего задания. Прибыв на место назначения, Елена оказывается запертой в комнате с другими наемниками Валентины, и понимает, что их всех послали сюда, чтобы они убили друг друга. Работодательнице грозит импичмент, потому она скрупулезно подчищает все секретные данные, включая собственных наемников. Раскусив подставу, герои-неудачники вынуждены объединиться и найти подобие общего языка, чтобы выбраться из ловушки.

Компанию Лене составляет агент США Джон Уокер (Уайатт Рассел), неосязаемая «Призрак» Эйва Старр (Ханна Джон-Кэймен) и загадочный парень Боб (Льюис Пуллман), потерявший память о том, как он сюда попал. Позже к ним присоединяется приемный отец Лены, русский агент Алексей «Красный страж» Шостаков (Дэвид Харбор), и ушедший в политику «Зимний солдат» Баки Барнс (Себастиан Стэн). Из новых лиц стоит отметить звезду «Чудотворцев» Джеральдин Висванатан (помощница Валентины), которая умеет даже второстепенного персонажа сделать ярким и запоминающимся.

Звездный состав великолепен, но главная сила фильма в руках Флоренс Пью. Она сражается, шутит, сближается с командой, сохраняя невозмутимо хмурое лицо и очаровательно-ироничный русский акцент. Ее сломленная душа становится отражением пустоты в душе Боба, превращающегося в главную надежду и опасность фильма. Здесь нет перемещений между вселенными, инопланетных монстров или богов — только простые люди без сверхспособностей, но с болью в сердце. У «Громовержцев*» не получается всерьез проговорить сложную тему депрессии, но попытка по-подростковому умилительна и свежа для многолетней истории о непобедимых мужчинах в трико.

Поверхностная проработка основной темы и столь же неглубокое раскрытие остальных членов команды искупаются свежим авторским взглядом. Над режиссурой и сценарием работал дуэт, вместе занимавшийся «Грызней», а по отдельности — «Медведем» и «Шучу». Создание суперхитов последних лет выгодно отличает эту команду от набивших оскомину братьев Джо и Энтони Руссо.

«Громовержцы*» точно не спасают MCU от многолетнего кризиса, но дают зрителю приятную, незамысловатую отдушину с хорошим ритмом и отличными актерскими выступлениями. Не будь у Marvel столь затянувшейся череды неудач, этот фильм, возможно, не казался бы столь выигрышным, но в сравнении это — приятный эксперимент, который может напомнить большим студиям, что необязательно строить замысловатые сюжеты и закапывать каждый кадр в спецэффектах, чтобы добиться зрительской любви.