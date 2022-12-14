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Аватар 2: Путь воды Аватар 2: Путь воды
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Avatar: The Way of Water

Аватар 2: Путь воды, 2022

2022 / США
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сюжет нового фильма американского режиссера Джеймса Кэмерона продолжает историю инопланетного народа на’ви, который снова вынужден вступить в противостояние с корыстными человеческими корпорациями. Центральной фигурой картины и на этот раз станет Джейк Салли. «Аватар 2» — идеальный вариант для тех, кто мечтает вновь окунуться в фантастическую вселенную, придуманную Кэмероном и его командой в далеком 2010 году.

Главную женскую роль в фильме исполнит оскароносная актриса Кейт Уинслет, для которой «Аватар» станет вторым совместным проектом с Джеймсом Кэмероном. В свое время именно этот кинематографист открыл талант Уинслет всему миру, сняв ее в фильме-катастрофе «Титаник».

Съемки сиквела «Аватара» продолжались на протяжении многих лет. После длительного производственного ада проект все-таки получил дату премьеры, которая, как ожидается, должна состояться в 2022 году. В свое время оригинальный фильм стал одним из самых кассовых проектов в истории современного кинематографа.

К своим ролям в картине вернутся Зои Салдана, Сигурни Уивер и Сэм Уортингтон. В свое время каждый из этих актеров сыграл значимую роль в создании самого первого «Аватара». Удивительно, что спустя столько лет знаменитости все-таки нашли время и возможность вернуться к работе с Джеймсом Кэмероном.

В 2012 году режиссеру Джеймсу Кэмерону пришлось погрузиться на дно Марианской впадины, чтобы снять виды для океанского дна вымышленной планеты Пандора, которая является основной локацией «Аватара». По всей видимости, теперь каждый из зрителей сможет увидеть элементы Марианской впадины собственными глазами.

Работа над сценарием для второго «Аватара» велась на протяжении семи месяцев. Джеймс Кэмерон распределил функционал скриптрайтеров между четырьмя авторами в лице Рика Джаффа, Аманды Сильвер, Шейна Салерно и Джоша Фридмана. Все сценаристы поддерживали друг с другом телефонную связь, консультируясь на тему персонажей и их судьбы.

Изначально планировалось, что музыку к фильму напишет оскароносный композитор Джеймс Хорнер, но тот трагически погиб за несколько лет до начала работы над сиквелом «Аватара». В итоге место Хорнера занял Саймон Франглен.

Съемки фильма долгое время откладывались из-за производственных проблем и длительной подготовки, которой требовал весь технический материал, задействованный в сиквеле. В конце концов, когда работа должна была стартовать, началась пандемия коронавируса, вынудившая Джеймса Кэмерона и его команду вновь поставить все на паузу. В итоге съемки стартовали лишь в середине 2020 года. Они велись преимущественно на территории Веллингтона, в Новой Зеландии. Официально работа над «Аватаром 2» была завершена осенью 2020 года.

Известно, что герой Сэма Уортингтона вернется, как минимум, в двух сиквелах «Аватара». Еще до начала съемок картины актер подписал многолетний контракт с кинокомпанией. По всей видимости, Сигурни Уивер и Зои Салдана сделали то же самое.

 

После принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на`ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться — с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири. Когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.

Год выпуска 2022
Премьера в России 15 декабря 2022
Премьера в мире 14 декабря 2022
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Джеймс Кэмерон
Джеймс Кэмерон
В ролях
Сэм Уортингтон
Сэм Уортингтон
Зои Салдана
Зои Салдана
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Уна Чаплин
Стивен Лэнг
Стивен Лэнг
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Anna 2 апреля 2015, 12:51
даааа, ждать действительно ещё долго((( но не думаю что вторая часть будет круче первой, продолжение как правило слабее)✊
Максим 5 ноября 2019, 12:08
Ааааааа жду недождус второй части. Кемерон не томи, первая часть до дыр пересмотрел)
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