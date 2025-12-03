Отзывы о фильме
lolotrol279 17 ноября 2025, 15:59
Еще че хочешь.?
lolotrol279 17 ноября 2025, 15:59
Еще че хочешь?
В июле 2025 года MONSTA X зажгли в KSPO DOME на три незабываемых дня своим шоу MONSTA X CONNECT X 2025. В фильме представлено всё: от мощного живого выступления группы и сет-листа, полного впечатляющих выступлений, до ранее не публиковавшихся закулисных съемок подготовки и эксклюзивных откровенных интервью, в которых участники группы делятся впечатлениями от своего насыщенного 10-летнего пути. Хроника десятилетней истории, написанная совместно MONSTA X и MONBEBE.
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