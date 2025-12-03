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Постер фильма Monsta X: Connect X in Cinemas
8.7
Monsta X: Connect X in Cinemas - Трейлер
Киноафиша Фильмы Monsta X: Connect X in Cinemas
8.7

Monsta X: Connect X in Cinemas

, 2025
Monsta X: Connect X in Cinemas
музыка / 18+
Трейлеры
Пойду 586
Не пойду 1
Постер фильма Monsta X: Connect X in Cinemas
8.7
Пойду 586
Не пойду 1
Monsta X: Connect X in Cinemas - Трейлер
Monsta X: Connect X in Cinemas  Трейлер

О фильме

В июле 2025 года MONSTA X зажгли в KSPO DOME на три незабываемых дня своим шоу MONSTA X CONNECT X 2025. В фильме представлено всё: от мощного живого выступления группы и сет-листа, полного впечатляющих выступлений, до ранее не публиковавшихся закулисных съемок подготовки и эксклюзивных откровенных интервью, в которых участники группы делятся впечатлениями от своего насыщенного 10-летнего пути. Хроника десятилетней истории, написанная совместно MONSTA X и MONBEBE.

В ролях

Monsta X
Performer
Режиссер Margo Yeji Lee, Yoon-Dong Oh
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 3 декабря 2025
Дата выхода
3 декабря 2025 Литва N13
3 декабря 2025 Польша
3 декабря 2025 Чехия
Сборы в мире $161 070
Производство CJ 4DPlex, ScreenX Studio
Другие названия
Monsta X: Connect X in Cinemas, MONSTA X : CONNECT X IN CINEMAS

Рейтинг фильма

8.7
Оцените 48 голосов
7.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  23 В жанре «музыка»  8 В фильмах 2025 года  4
Обновлено 17 ноября 2025

Трейлеры фильма

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Monsta X: Connect X in Cinemas - Трейлер
Monsta X: Connect X in Cinemas Трейлер
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