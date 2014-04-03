«Первый мститель: Другая война»: Рецензия Киноафиши

Торин Дубощит марвеловской вселенной, в ее соединенно-штатном расписании наиболее пафосно стоящий на страже всяческой звездно-полосатости, обрел некоторые человеческие черты, а именно чувство юмора и политическую позицию. Не то чтобы чувство юмора у Капитана Америка сделалось сразу же искрометным и не то чтобы его политическая позиция немедленно окрасилась в глубокие интеллектуальные тона, однако, наделив Стива Роджерса какой-никакой, временами даже вполне ярко выраженной, человечностью, братья Руссо и их сценаристы – Стивен МакФили с Кристофером Маркусом – вложили в свой фильм громкое (во всех смыслах, включая артиллерийский) политическое высказывание. Суть этого высказывания сводится к знаменитой фразе Бенджамина Франклина, которая хотя и ни разу не цитируется, тем не менее очевиднейше подразумевается: «Те, кто готов пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, – недостойны ни свободы ни безопасности». Тематика, равно как и появление на экране Роберта Редфорда, явственно отсылает к «Трем дням Кондора», «Заговору “Параллакс”» и целому ряду других интеллектуальных шпионских триллеров 70-х, но масштаб, с учетом глобализации, уже другой: теперь ради блага семи миллиардов планируется точечно уничтожить двадцать миллионов, которые, хотя бы гипотетически, способны в будущем помешать всемирному счастью. Организационное перемешивание добра и зла прилагается: теперь силовые структуры зла встроены в самую сердцевину главной доброзащитной институции на планете. Врастание (нео)нацистской «Гидры» в благолепный «Щ.И.Т.» произведено на всех уровнях, так что сам черт теперь не разберет, кто среди щитомордников (или как там должны именоваться сотрудники означенной службы) свой, белый и пушистый, а кто – чужой и хищник.

Разумеется, перед нами все же не драма Сидни Поллака или Алана Пакулы, а марвеловский комикс, посему слишком обильного теоретизирования о тонкой грани между порядком, хаосом и свободой – не предполагается. Капитан Америка, старомодно честное ископаемое из Смитсоновского института (про ископаемость и музейность в фильме шутят постоянно), разберется со всеми попирателями демократии: кого можно, спасет и переубедит, а кто не поддается спасению и переубеждению и смешно повторяет: «Хайль “Гидра”!» – того жестко накажет вручную. И хотя аксессуары здесь стилистически менее претенциозны, чем в первой серии (вместе с национальной безопасностью эволюционировала и мода), старый добрый щит верно служит идеалам всего прогрессивного человечества. Более того, щит уже не просто аксессуар, но самовыдвижной орган, часть тела Капитана Америка. При малейшей необходимости он появляется из ниоткуда, как бы саморазворачиваясь изнутри капитанской плоти, затем в считанные мгновения настигает любую близлежащую цель – и столь же стремительно возвращается к своему обладателю, чтобы прикрыть его от опасности, а после – исчезнуть в никуда, словно бы сворачиваясь бесследно в генетически модифицированный организм Первого мстителя. Вообще, физиология супергероизма подчас не менее интересна, чем его фразеология, так что будем с интересом следить за дальнейшей эволюцией этого бессмертного образа…

Сергей Терновский