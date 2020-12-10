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Назад в будущее Назад в будущее
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Back to the Future

Назад в будущее, 1985

1985 / США
8.6 Оцените
137 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Жизнь Марти МакФлая трещит по швам. Его отец, Джордж, постоянно подвергается издевательствам со стороны своего начальника Биффа, а его мать, Лоррейн, страдает от лишнего веса. Однажды Марти звонит его друг-ученый, Док Эммет Браун, и просит его встретиться с ним ночью у торгового центра. Там Док презентует удивленному Марти машину времени, которая работает на плутониевом двигателе, встроенном в старый DeLorean. Марти случайно активирует машину времени и отправляется в прошлое, где случайно мешает встрече своих родителей. Теперь он должен вновь воссоединить их и сделать так, чтобы будущее изменилось к лучшему.

  • Вскоре после премьеры картины сценаристы Боб Гейл и Роберт Земекис получили фанатское письмо от самого Джона Делориана, в котором знаменитый автоконструктор благодарил их за увековечивание его машины.
  • Президента США Рональда Рейгана очень позабавила фраза Дока Брауна о том, что актеришка вроде Рейгана никогда не сможет стать президентом. Он даже заставил киномеханика остановиться и переиграть сцену. 
  • 26 октября 1985 года группа фанатов появилась в торговом центре, где снимали фильм чтобы узнать, вернется ли Марти из будущего. К сожалению, он не появился.

Марти МакФлай, типичный американский тинейджер восьмидесятых, попадает в 1955 год на машине времени, изобретенной его другом, чокнутым гением Эмметом Брауном. Теперь Марти должен одеваться в стиле 50-х и слушать хиты того времени. А чтобы вернуться назад в будущее, Марти нужно удостовериться, что его родители, пока еще тинейджеры, познакомятся и полюбят друг друга.

8.6 Оцените
137 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1985
Премьера в России 10 декабря 2020
Премьера онлайн 3 октября 2017
Премьера в мире 3 июля 1985
Возраст 12+
Прокатчик Другое кино
Режиссер
Роберт Земекис
Роберт Земекис
В ролях
Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс
Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд
Криспин Гловер
Криспин Гловер
Лиа Томпсон
Все актеры и съемочная группа
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Назад в будущее
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