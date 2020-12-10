Назад в будущее, 1985

Жизнь Марти МакФлая трещит по швам. Его отец, Джордж, постоянно подвергается издевательствам со стороны своего начальника Биффа, а его мать, Лоррейн, страдает от лишнего веса. Однажды Марти звонит его друг-ученый, Док Эммет Браун, и просит его встретиться с ним ночью у торгового центра. Там Док презентует удивленному Марти машину времени, которая работает на плутониевом двигателе, встроенном в старый DeLorean. Марти случайно активирует машину времени и отправляется в прошлое, где случайно мешает встрече своих родителей. Теперь он должен вновь воссоединить их и сделать так, чтобы будущее изменилось к лучшему.