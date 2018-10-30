«Проза бродячих псов. Фильм»: Рецензия Киноафиши

Сверхъестественная сила литературы

Плотный туман опускается на некоторые районы в городах Азии. И не проходит бесследно… Во мгле совершаются загадочные преступления – на месте тумана обнаруживаются тела одаренных сверхъестественными способностями людей. Выяснить, что происходит, берется «Боевое Детективное Агентство», сотрудники которого тоже одаренные, и происходящее в тумане касается лично каждого из них. Город, где базируется детективное агентство, туман покрывает полностью. Разобраться, в чем дело, вынуждено уже не только агентство, но и одаренные портовой мафии, оказавшиеся окутанными смертоносной пеленой. И времени у них не так уж много, мгла расползается по всей Японии и может пересечь ее границы.

Кадр из фильма «Проза бродячих псов. Фильм»

Аниме «Проза бродячих псов. Фильм» основано на одноименном японском мультсериале. Создатели полнометражной ленты явно не выпускали из ума проект-предшественник и сочли необходимым познакомить зрителя с его героями. Что ж, в «Прозе бродячих псов» затянувшаяся перекличка персонажей и их даров стала решением сомнительным. Пока с экрана бойко произносится одно имя за другим, легко среди них потеряться и разочароваться в столь неловком начале. Тем не менее работа режиссера Такуи Игараси не исчерпывается перечислением действующих лиц, довольно скоро выходит на небезынтересную проблематику и по дороге к финальным титрам не катится по широкополосному шоссе, а выбирает пути извилистые и непредсказуемые.

Кадр из фильма «Проза бродячих псов. Фильм»

К слову, сверхъестественные способности основных персонажей картины привычными для фантастических кинолент не назовешь, ведь неспроста они носят имена писателей, а их «дары» ‒ произведений легендарных авторов. Конечно, львиная доля героев «Прозы бродячих псов» названа в честь японских литераторов, и не все смогут считать цитаты из их книг или оценить подход к интерпретации того или иного текста, но отечественным зрителям, можно сказать, немного повезло – отнюдь не последняя роль в картине отдана загадочному Федору Д. Его дар – «Преступление и наказание». Достоевский здесь предстает стильным молодым человеком, вершащим судьбы, испытывающим на прочность чужие нервы и изощренные планы. Он не брюзжит, читая мораль, как уставший от профессии школьный учитель, а сталкивает зрителя со сложностью и болезненностью вопросов, некогда поставленных в романе его прославленного прототипа. И трактовка Такуи Игараси как книги, так и личности писателя словно стряхивает пыль с портрета Федора Михайловича в кабинете литературы.

Кадр из фильма «Проза бродячих псов. Фильм»

Впрочем, «Проза бродячих псов» не ограничивается исключительно проблематикой «Преступления и наказания», и незнание японской литературы еще не означает, что это аниме останется для несведущих отчасти непробиваемой стеной, неспособной задеть за живое своего зрителя. Что греха таить, в непроглядном тумане одаренные столкнутся со своими «дарами», отделившимися от их тел и ополчившимися против них. Эта схватка с самим собой и своим двойником, столкновение с силой, превосходящей человеческие способности – с даром, который может не только принести благо человечеству, но и оказаться проклятием одного отдельно взятого индивида, не способного справиться с мощью своего дарования и теми силами, что ведут его по жизни. К тому же режиссер Такуя Игараси в постановке сражений дара и лишившегося его человека отбрасывает в сторону сантименты и излишнюю плаксивость – итог их противостояния не столь уж очевиден. «Проза бродячих псов. Фильм» получился зрелищем весьма брутальным, ждать мимимишных ходов от него не приходится. Возрастной рейтинг 18+, прямо скажем, здесь неслучайно поставлен.

Елена Громова

В российском прокате с 1 ноября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Проза бродячих псов. Фильм»