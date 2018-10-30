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Киноафиша Рецензии «Проза бродячих псов. Фильм»: Рецензия Киноафиши

«Проза бродячих псов. Фильм»: Рецензия Киноафиши

30 октября 2018 00:00
«Проза бродячих псов. Фильм»: Рецензия Киноафиши
Сверхъестественная сила литературы

Плотный туман опускается на некоторые районы в городах Азии. И не проходит бесследно… Во мгле совершаются загадочные преступления – на месте тумана обнаруживаются тела одаренных сверхъестественными способностями людей. Выяснить, что происходит, берется «Боевое Детективное Агентство», сотрудники которого тоже одаренные, и происходящее в тумане касается лично каждого из них. Город, где базируется детективное агентство, туман покрывает полностью. Разобраться, в чем дело, вынуждено уже не только агентство, но и одаренные портовой мафии, оказавшиеся окутанными смертоносной пеленой. И времени у них не так уж много, мгла расползается по всей Японии и может пересечь ее границы.

Кадр из фильма «Проза бродячих псов. Фильм»
Кадр из фильма «Проза бродячих псов. Фильм»

Аниме «Проза бродячих псов. Фильм» основано на одноименном японском мультсериале. Создатели полнометражной ленты явно не выпускали из ума проект-предшественник и сочли необходимым познакомить зрителя с его героями. Что ж, в «Прозе бродячих псов» затянувшаяся перекличка персонажей и их даров стала решением сомнительным. Пока с экрана бойко произносится одно имя за другим, легко среди них потеряться и разочароваться в столь неловком начале. Тем не менее работа режиссера Такуи Игараси не исчерпывается перечислением действующих лиц, довольно скоро выходит на небезынтересную проблематику и по дороге к финальным титрам не катится по широкополосному шоссе, а выбирает пути извилистые и непредсказуемые.

Кадр из фильма «Проза бродячих псов. Фильм»
Кадр из фильма «Проза бродячих псов. Фильм»

К слову, сверхъестественные способности основных персонажей картины привычными для фантастических кинолент не назовешь, ведь неспроста они носят имена писателей, а их «дары» ‒ произведений легендарных авторов. Конечно, львиная доля героев «Прозы бродячих псов» названа в честь японских литераторов, и не все смогут считать цитаты из их книг или оценить подход к интерпретации того или иного текста, но отечественным зрителям, можно сказать, немного повезло – отнюдь не последняя роль в картине отдана загадочному Федору Д. Его дар – «Преступление и наказание». Достоевский здесь предстает стильным молодым человеком, вершащим судьбы, испытывающим на прочность чужие нервы и изощренные планы. Он не брюзжит, читая мораль, как уставший от профессии школьный учитель, а сталкивает зрителя со сложностью и болезненностью вопросов, некогда поставленных в романе его прославленного прототипа. И трактовка Такуи Игараси как книги, так и личности писателя словно стряхивает пыль с портрета Федора Михайловича в кабинете литературы.

Кадр из фильма «Проза бродячих псов. Фильм»
Кадр из фильма «Проза бродячих псов. Фильм»

Впрочем, «Проза бродячих псов» не ограничивается исключительно проблематикой «Преступления и наказания», и незнание японской литературы еще не означает, что это аниме останется для несведущих отчасти непробиваемой стеной, неспособной задеть за живое своего зрителя. Что греха таить, в непроглядном тумане одаренные столкнутся со своими «дарами», отделившимися от их тел и ополчившимися против них. Эта схватка с самим собой и своим двойником, столкновение с силой, превосходящей человеческие способности – с даром, который может не только принести благо человечеству, но и оказаться проклятием одного отдельно взятого индивида, не способного справиться с мощью своего дарования и теми силами, что ведут его по жизни. К тому же режиссер Такуя Игараси в постановке сражений дара и лишившегося его человека отбрасывает в сторону сантименты и излишнюю плаксивость – итог их противостояния не столь уж очевиден. «Проза бродячих псов. Фильм» получился зрелищем весьма брутальным, ждать мимимишных ходов от него не приходится. Возрастной рейтинг 18+, прямо скажем, здесь неслучайно поставлен.

Елена Громова

В российском прокате с 1 ноября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Проза бродячих псов. Фильм»

Елена Громова
Елена Громова
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