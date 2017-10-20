Тайна Коко, 2017

Мультфильм «Тайна Коко» вышел в прокат в тот же день, когда состоялся релиз первой «Истории игрушек» студии PIXAR

«Тайна Коко» стал пятым мультфильмом студии, выход которого назначен на День Благодарения

«Тайна Коко» – второй опыт работы в кино для Эдриана Молины. До этого он писал сценарий к мультфильму PIXAR «Хороший динозавр»

Единственной растительностью цветками в этом ярком фантастическом мире являются цветки календулы

Пес Мигеля по кличке Данте представляет собой собаку породы «Ксоло» (сокращённо от «Ксолоитцкуинтли»). Корни этой сугубо мексиканской породы уходят глубоко в историю месоамериканской цивилизации

Художники студии Pixar рисовали эскизы костюмов с настоящих мексиканских танцоров. Артисты создали более 500 отдельных предметов одежды, различные комбинации которых позволили одеть тысячи персонажей массовки

В Мире мёртвых Эрнесто одет во всё белое. Это помогло гарантировать, что он всегда будет в центре внимания, учитывая невероятное количество цветов в его окружении. Даже его кости безупречно белоснежны, потому что память о нём не угасает.

Все сцены в фильме «Тайна Коко», где фигурирует игра на гитаре, технически достоверны. Создатели картины сняли на видео, как музыканты играют каждую песню, прикрепив камеры GoPro к их гитарам, а затем передали записи аниматорам

Образ гитары создал сын режиссера Ли Анкрича

Лента содержит высказывания на темы, которые обычно запрещены в Китае. Но китайская комиссия по цензуре была так тронута историей в целом, что сделала для “Тайны Коко” исключение, и фильм вышел в прокат.

Оранжевый цветок, который встречается на протяжении всего фильма, — это ацтекская календула (известная также как мексиканская календула). Согласно поверью, в День Мертвых этот цветок помогает душе умершего найти путь к живым.

Планировалось, что Мигель в фильме будет лишь играть на гитаре. Когда выяснилось, что озвучивающий этого персонажа юный актер Энтони Гонсалес прекрасно поет, было решено продемонстрировать его талант.

Фильм создавался с 2011 по 2017 год, это рекорд для студии “Pixar”.

Внешний вид Страны Мертвых вдохновлен мексиканским городом Гуанахуато. Он расположен на склонах холмов и его красочные дома кажутся стоящими друг на друге.

В Стране Мертвых используется много “умерших”, то есть давно устаревших технологий, таких как компьютер “Macintosh” 80-х годов и рации “Walkie-talkie”.

Создатели и аниматоры ездили в Мексику пять раз, чтобы лучше понять местную культуру, людей, еду и традиции.

Всякий раз, когда кто-нибудь играет на гитаре, движения пальцев анимированного персонажа соответствуют реальным аккордам.

Дирижер оркестра в музыкальном шоу Эрнесто де ла Круза — это карикатура на композитора фильма Майкла Джаккино.

Бумажные узоры, которые можно увидеть висящими на открытом воздухе, называются “Papel picado” (перфорированная бумага). Это декоративное ремесло считается мексиканским народным искусством.

Порода Данте — ксоло, национальная мексиканская порода, известная отсутствием шерсти и грубой кожей. Из-за генетической особенности у таких собак отсутствует часть зубов, в результате чего их язык часто свешивается изо рта. Аниматоры решили добавить эту деталь во внешний вид Данте, чтобы он выглядел как можно более забавно.

“Тайна Коко” — девятый фильм “Pixar”, получивший премию «Оскар» как лучший анимационный фильм, и третий, получивший премию “Оскар” за лучшую оригинальную песню.

Если присмотреться, то можно заметить, что уличная плитка имеет форму костей.

“Тайна Коко” занимал на первое место по сборам в прокате дольше, чем любой другой анимационный фильм 21 века.

Режиссеры картины Ли Анкрич и Эдриан Молина признавались, что самым сложным элементом анимации стала шея Бабулиты. Чтобы иметь перед собой хоть какой-то пример, Молина попросил свою свекровь, которая живет в Мехико, поехать в “Pixar”, где они с Анкрич целенаправленно пытались разозлить ее, чтобы посмотреть, как двигается ее шея.