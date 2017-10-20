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Тайна Коко Тайна Коко
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Coco

Тайна Коко, 2017

2017 / США
8.6 Оцените
192 голоса Рейтинг IMDb: 8.4
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Яркий мультфильм от студии Pixar
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Тайна Коко» – новый мультфильм студии PIXAR, которая решила сконцентрироваться на создании оригинальных проектов. Режиссёром картины назначен Ли Анкрич («История игрушек: Большой побег», «В поисках Немо», «Корпорация монстров»). А его сорежиссёром и сценаристом стал Эдриан Молина. Известно, что одного из героев озвучит Бенджамин Бретт («Мисс Конгениальность»).

Известно, что идея создания мультфильма «Тайна Коко» была вдохновлена Днём мёртвых, который отмечается в Мексике. В центре истории 12-летний Мигель, который окажется впутанным в цепочку загадочных событий, связанных с древней тайной. Ему предстоит расследовать события давно минувших дней, которые станут поводом к неожиданному воссоединению.

12-летний Мигель живет в небольшом мексиканском городке в семье потомственных сапожников и мечтает стать музыкантом. Но музыка и всё что с ней связано в его семье под строжайшим запретом: много лет назад прапрадед Мигеля оставил его прапрабабушку Имельду ради того, чтобы стать музыкантом и дарить публике свое творчество. Имельда пережила предательство, но поклялась, что в ее доме больше никогда не прозвучит музыка.  

Втайне от родных Мигель всё же учится играть на гитаре, мечтая о славе своего кумира Эрнесто де ла Круза — величайшего музыканта Мексики. Решимость Мигеля окончательно крепнет, когда в его руки попадает старая фотография Имельды и он понимает, что Эрнесто де ла Круз, возможно, и есть его прапрадедушка. 

Решив во что бы то ни стало выступить на концерте в честь национального праздника Дня Мертвых, Мигель крадет гитару де ла Круза из его мавзолея, но первый же аккорд делает мальчика невидимым и неосязаемым для живых людей. Зато его прекрасно видят души мертвых, которые пришли посмотреть на своих потомков. 

Теперь, чтобы узнать, какую тайну хранит история его семьи, а заодно вернуться в мир живых, Мигелю придется отправиться в Страну Мертвых. 
 

Мультфильм «Тайна Коко» вышел в прокат в тот же день, когда состоялся релиз первой «Истории игрушек» студии PIXAR

«Тайна Коко» стал пятым мультфильмом студии, выход которого назначен на День Благодарения

«Тайна Коко» – второй опыт работы в кино для Эдриана Молины. До этого он писал сценарий к мультфильму PIXAR «Хороший динозавр»

Единственной растительностью цветками в этом ярком фантастическом мире являются цветки календулы

Пес Мигеля по кличке Данте представляет собой собаку породы «Ксоло» (сокращённо от «Ксолоитцкуинтли»). Корни этой сугубо мексиканской породы уходят глубоко в историю месоамериканской цивилизации

Художники студии Pixar рисовали эскизы костюмов с настоящих мексиканских танцоров. Артисты создали более 500 отдельных предметов одежды, различные комбинации которых позволили одеть тысячи персонажей массовки

В Мире мёртвых Эрнесто одет во всё белое. Это помогло гарантировать, что он всегда будет в центре внимания, учитывая невероятное количество цветов в его окружении. Даже его кости безупречно белоснежны, потому что память о нём не угасает.

Все сцены в фильме «Тайна Коко», где фигурирует игра на гитаре, технически достоверны. Создатели картины сняли на видео, как музыканты играют каждую песню, прикрепив камеры GoPro к их гитарам, а затем передали записи аниматорам

Образ гитары создал сын режиссера Ли Анкрича

Лента содержит высказывания на темы, которые обычно запрещены в Китае. Но китайская комиссия по цензуре была так тронута историей в целом, что сделала для “Тайны Коко” исключение, и фильм вышел в прокат.

Оранжевый цветок, который встречается на протяжении всего фильма, — это ацтекская календула (известная также как мексиканская календула). Согласно поверью, в День Мертвых этот цветок помогает душе умершего найти путь к живым.

Планировалось, что Мигель в фильме будет лишь играть на гитаре. Когда выяснилось, что озвучивающий этого персонажа юный актер Энтони Гонсалес прекрасно поет, было решено продемонстрировать его талант.

Фильм создавался с 2011 по 2017 год, это рекорд для студии “Pixar”.

Внешний вид Страны Мертвых вдохновлен мексиканским городом Гуанахуато. Он расположен на склонах холмов и его красочные дома кажутся стоящими друг на друге.

В Стране Мертвых используется много “умерших”, то есть давно устаревших технологий, таких как компьютер “Macintosh” 80-х годов и рации “Walkie-talkie”.

Создатели и аниматоры ездили в Мексику пять раз, чтобы лучше понять местную культуру, людей, еду и традиции.

Всякий раз, когда кто-нибудь играет на гитаре, движения пальцев анимированного персонажа соответствуют реальным аккордам.

Дирижер оркестра в музыкальном шоу Эрнесто де ла Круза — это карикатура на композитора фильма Майкла Джаккино.

Бумажные узоры, которые можно увидеть висящими на открытом воздухе, называются “Papel picado” (перфорированная бумага). Это декоративное ремесло считается мексиканским народным искусством.

Порода Данте — ксоло, национальная мексиканская порода, известная отсутствием шерсти и грубой кожей. Из-за генетической особенности у таких собак отсутствует часть зубов, в результате чего их язык часто свешивается изо рта. Аниматоры решили добавить эту деталь во внешний вид Данте, чтобы он выглядел как можно более забавно.

“Тайна Коко” — девятый фильм “Pixar”, получивший премию «Оскар» как лучший анимационный фильм, и третий, получивший премию “Оскар” за лучшую оригинальную песню.

Если присмотреться, то можно заметить, что уличная плитка имеет форму костей.

“Тайна Коко” занимал на первое место по сборам в прокате дольше, чем любой другой анимационный фильм 21 века.

Режиссеры картины Ли Анкрич и Эдриан Молина признавались, что самым сложным элементом анимации стала шея Бабулиты. Чтобы иметь перед собой хоть какой-то пример, Молина попросил свою свекровь, которая живет в Мехико, поехать в “Pixar”, где они с Анкрич целенаправленно пытались разозлить ее, чтобы посмотреть, как двигается ее шея.

Невероятная, красочная и трогательная история двенадцатилетнего Мигеля, который в результате череды забавных недоразумений отправляется в захватывающее приключение. Юноше предстоит разгадать семейную тайну столетней давности, и устроить встречу родственников, какой ещё не бывало в истории!

8.6 Оцените
192 голоса Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 23 ноября 2017
Премьера онлайн 1 марта 2018
Премьера в мире 20 октября 2017
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Ли Анкрич
Ли Анкрич
В ролях
Гаэль Гарсия Берналь
Гаэль Гарсия Берналь
Бенджамин Брэтт
Бенджамин Брэтт
Селене Луна
Селене Луна
Аланна Юбак
Аланна Юбак
Все актеры и съемочная группа
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Тайна Коко
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Двенадцатилетний Мигель мечтает писать и исполнять песни, живя этим делом всю жизнь. Но его семья против, т.к. музыка находится у них под запретом: давным-давно муж-музыкант бросил их прапрабабушку, отправившись покорять мир, а ей пришлось обучиться ремеслу сапожника, чтобы хоть как-то прокормить дочь. С годами и новыми членами семьи работа с обувью стала семейным делом, а музыка - самой страшной вещью. Мигель решает сломать «проклятие» и случайно попадает в потусторонний мир. Чтобы…
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Олеся Петрушко 1 декабря 2017, 04:25
Эта тема про день мертвых кажется совсем уж не детская, но фильм превзошел все мои ожидания. Ставлю отлично! Очень понравился и мне и моему 5летнему… Читать дальше…
Владимир Аркадьевич 25 ноября 2017, 22:29
Мультфильм потрясающий. То что нужно на выходных. И нескучно
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