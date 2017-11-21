«Тайна Коко»: Рецензия Киноафиши

Рождённые служить музыке

Двенадцатилетний Мигель мечтает писать и исполнять песни, живя этим делом всю жизнь. Но его семья против, т.к. музыка находится у них под запретом: давным-давно муж-музыкант бросил их прапрабабушку, отправившись покорять мир, а ей пришлось обучиться ремеслу сапожника, чтобы хоть как-то прокормить дочь. С годами и новыми членами семьи работа с обувью стала семейным делом, а музыка - самой страшной вещью. Мигель решает сломать «проклятие» и случайно попадает в потусторонний мир. Чтобы выбраться оттуда, мальчику нужно получить благословение любого родственника. Но близкие отказывают ему, т.к. единственным условием возвращения домой является запрет на музыку. Поэтому Мигель уходит на поиски того самого прапрадеда. Ведь он единственный кто может понять его и помочь выбраться из мира мертвых. Иначе наш герой превратится в еще одного скелета и увидит родных только в следующий День мертвых, когда умерших почитают, вспоминают и угощают любимыми блюдами.

Кадр из фильма «Тайна Коко»

Мультфильм начинается с потрясающего введения, где рассказывается предыстория семьи Мигеля. Все-таки бумажных героев, даже если они нарисованы или вырезаны на простых салфетках, ничто не заменит - никакие красочные миры или необычно выглядящие животные, которых здесь предостаточно. Многое в мультфильме отдано под мексиканскую специфику. Мертвые, они же скелеты, могли сильно подпортить жизнь аниматорам, но вышедшие ранее «Труп невесты» и «Книга жизни» во многом облегчили ожидания, доказав, что зрители готовы смотреть семейные эксперименты на грани между детским и взрослым. Надо отметить, что «Тайна Коко» - это апогей того, как Pixar создают свои мультфильмы. Потому что во время просмотра в голове возникают как взрослые аналогии - «Великий Гэтсби» и «Назад в будущее», так и ассоциации с семейными проектами.

Кадр из фильма «Тайна Коко»

Непрекращающаяся музыка и миллион музыкантов в кадре - это прямо-таки «Ранго», а буквально льющаяся с экрана вода – «В поисках Немо»/«В поисках Дори». Постоянно отрывающиеся от скелетов конечности параллелят «Тайну Коко» и российского кассового чемпиона этого года - «Последнего богатыря», где то же самое происходило с одним из главных героев – Кощеем. В «Тайне Коко» Мигель смотрит выборки из фильмов своего кумира точно так же, как роботы Валли и Ева наблюдали за классическими мюзиклами. Помощник Мигеля Гектор – вылитый герой старой сказки «Фокус-покус», а во флешбэках - вор из «Рапунцель». Пес Данте напоминает собаку Дага из мультфильма «Вверх», только здесь пушистый герой не ищет белок и выглядит еще более потасканным жизнью. Раз уж здесь есть музыкальные баталии и длинные музыкальные номера, то просто невозможно не вспомнить про «Зверопой» и «Монстра в Париже».

Кадр из фильма «Тайна Коко»

Животные, помогающие переходить людям из мира живых к мертвым, напоминают персонажей «Золотого компаса», уж больно они умные и сообразительные, а скелеты, которые исчезают в неизвестном направлении, если про них все забыли – точь-в-точь герои «Головоломки», пропадающие из мозга детей, которые вырастают и просто перестают играть со своими вымышленными друзьями. Опять же, в «Тайне Коко» создателям удалось раскидать парочку достойных твистов-обманок, которые полностью переворачивают представление о картине, а кажущиеся простота и легкость постановки роднят ее с французской сказкой «Эрнест и Селестина» про дружбу медведя и мышонка, которые сумели пронести ее через все тяготы и невзгоды.

Кадр из фильма «Тайна Коко»

Девятнадцатый мультфильм компании Pixar «Тайна Коко» получился, пожалуй, самым спорным из-за выбора истории и одним из самых простых и понятных, зато однозначно самым ярким, музыкальным и красочным. В проекте получилось собрать максимальное количество идей, морали и параллелей с предыдущими историями главных поставщиков сказок в Голливуде. Потрясающий музыкальный мультфильм довольно долго знакомит зрителей с Мексикой и миром мертвых. Но, постепенно раскрываясь, эта история вряд ли оставит хоть кого-то равнодушным в зрительном зале. Ведь без слез «Тайну Коко» просто не получается полностью прочувствовать, т.к. это история про семью, проблемы которой понятны любому человеку.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 23 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Тайна Коко»