Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный», 2020

Анимационный фильм от режиссера Харуо Сотодзаки, созданный на основе одноименной манги из серии «Истребитель демонов», является прямым продолжение картины 2019 года.

По сюжету Тандзиро вместе со своими друзьями Незуко, Иноске и Зеницу из отряда уничтожителей демонов садится в поезд, чтобы отправиться на расследование серии загадочных исчезновений внутри мчащегося состава. Вскоре после посадки Тадзиро и всех остальных начинает стремительно клонить в сон. Тем временем один из двенадцати лунных демонов пробрался в поезд и, усыпляя и проникая в сновидения людей, приказывает им убить самих себя.

Тандзиро и его друзья ничего не подозревают об этом и видят счастливые и красочные сны. Так, например, Зеницу снится, как он наконец-то побывал на свидании с Незуко, Иноске видит во сне, как он стал спелеологом и начал исследовать пещеры вместе с Тандзиро, Зеницу и Незуко в качестве своих помощников, а Тандзиро тем временем видит, как у него снова появилась возможность воссоединиться со своей семьей.

Все еще пребывая во сне, Тандзиро начинает постепенно догадываться, что здесь что-то не ладно, и сразу же пытается проснуться, после того как во сне его отец просит Тандзиро покончить с собой. В ужасе он просыпается, пока в это же время Незуко использует свой дар для того, чтобы разбудить оставшихся пассажиров поезда. И пока она будит остальных, Тандзиро будет вынужден столкнуться в поединке с Энму.

Однако, чтобы одолеть настолько сильного и опытного лунного демона, ему понадобится помощь его крепко спящих друзей.