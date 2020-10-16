Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный», 2020

Анимационный фильм от режиссера Харуо Сотодзаки, созданный на основе одноименной манги из серии «Истребитель демонов», является прямым продолжение картины 2019 года.
По сюжету Тандзиро вместе со своими друзьями Незуко, Иноске и Зеницу из отряда уничтожителей демонов садится в поезд, чтобы отправиться на расследование серии загадочных исчезновений внутри мчащегося состава. Вскоре после посадки Тадзиро и всех остальных начинает стремительно клонить в сон. Тем временем один из двенадцати лунных демонов пробрался в поезд и, усыпляя и проникая в сновидения людей, приказывает им убить самих себя.
Тандзиро и его друзья ничего не подозревают об этом и видят счастливые и красочные сны. Так, например, Зеницу снится, как он наконец-то побывал на свидании с Незуко, Иноске видит во сне, как он стал спелеологом и начал исследовать пещеры вместе с Тандзиро, Зеницу и Незуко в качестве своих помощников, а Тандзиро тем временем видит, как у него снова появилась возможность воссоединиться со своей семьей.
Все еще пребывая во сне, Тандзиро начинает постепенно догадываться, что здесь что-то не ладно, и сразу же пытается проснуться, после того как во сне его отец просит Тандзиро покончить с собой. В ужасе он просыпается, пока в это же время Незуко использует свой дар для того, чтобы разбудить оставшихся пассажиров поезда. И пока она будит остальных, Тандзиро будет вынужден столкнуться в поединке с Энму.
Однако, чтобы одолеть настолько сильного и опытного лунного демона, ему понадобится помощь его крепко спящих друзей.
После премьеры фильм стал самым прибыльным из тех, что показывали в кинотеатрах во время пандемии COVID-19, с рекордными кассовыми сборами в Японии, в то время как театральная индустрия в других частях мира испытывала значительные трудности.
В декабре 2020 года фильм сместил картину «Унесённые призраками» с места самого успешного фильма в прокате Японии за все время. До этого Toho, которая является дистрибьюторской компанией фильма «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный» и картины «Унесенные призраками», скорректировала общие кассовые сборы последнего, включив сюда также переиздание. Однако фильм Харуо Сотодзаки вскоре превзошел и эту цифру.
«Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный» стал самым посещаемым японским фильмом всех времен.
2 ноября 2020 года фильм вошел в десятку самых кассовых картин всех времен по кассовым сборам Японии. К концу месяца он обошел «Титаник» и стал вторым самым кассовым аниме-фильмом всех времен в Японии.
В конце ноября 2020 года картина стала третьим по кассовым сборам фильмом в Японии.
Первый аниме-фильм со времен «Унесённых призраками», который смог заработать 30 миллиардов йен, а в день открытия заработал не менее 1 миллиарда.
Первоначально фильм назывался «Бесконечный поезд» – так же, как и арка манги, на которой основана лента. Предположительно было принято решение изменить название, чтобы избежать путаницы или возможных юридических проблем с шоу Cartoon Network «Infinity Train».
Это третий азиатский фильм в Японии, который был снят с использованием камеры IMAX.
Тандзиро с друзьями из отряда уничтожителей демонов расследует серию загадочных исчезновений внутри мчащегося поезда. Но компания ещё не знает, что в составе находится один из двенадцати Лунных демонов, и он приготовил для них ловушку.