Зверопой 2
– Тяжело быть продюсером, когда ты коала и у тебя лапки. Еще сложнее, когда вся твоя труппа – это танцующий без остановки пухляш, колючая девочка-панк, застенчивая школьница, верзила-гангстер и многодетная мама, чьи дети – поросята в прямом смысле слова. Рецепт успеха прост - рвануть в мировую столицу развлечений, завербовать легендарного рок-музыканта и взорвать сцену новым бомбическим шоу! Кто сказал, что мечтать вредно? Видим цель, не видим препятствий!
Весёлый, и главное герои не сдались😊😊😊я даже сама переживала за них)))
