Зверопой 2 - второй дублированный трейлер
Зверопой 2. Второй дублированный трейлер

Зверопой 2. Второй дублированный трейлер

Дата публикации: 8 ноября 2021
Зверопой 2 – Тяжело быть продюсером, когда ты коала и у тебя лапки. Еще сложнее, когда вся твоя труппа – это танцующий без остановки пухляш, колючая девочка-панк, застенчивая школьница, верзила-гангстер и многодетная мама, чьи дети – поросята в прямом смысле слова. Рецепт успеха прост - рвануть в мировую столицу развлечений, завербовать легендарного рок-музыканта и взорвать сцену новым бомбическим шоу! Кто сказал, что мечтать вредно? Видим цель, не видим препятствий!
Юля Юлина 18 декабря 2021, 15:54
Оценка
Мультфильм дает ровно то, что от него ждешь. Очень в духе и в стиле первой части. Наши дети в 1 и 3 классе, всем все понравилось.
18 декабря 2021, 15:54 Ответить
User 23 декабря 2021, 15:45
Оценка
затянут и давольно скучно смотреть если тебе больше 10 лет
23 декабря 2021, 15:45 Ответить
Инна Арзамасова 27 декабря 2021, 22:11
Оценка
Шикарный мультфильм. Ходила со своими внуками , одному 10 лет другому 3,5. Весь мультик просмотрели с большим удовольствием. Мультфильм очень музыкальный а звери как будто с другой, живой планеты. Мультик понравился очень. Смотрели в Вегасе.
27 декабря 2021, 22:11 Ответить
gridneva2804 2 января 2022, 14:21
Оценка
Превосходно, мило, весело, активно. Лучший фильм за последние годы
2 января 2022, 14:21 Ответить
Evgeniia Tutaeva 4 января 2022, 18:07
Оценка
Здоровскиц мультик ребенку 3 гола прнравилось
4 января 2022, 18:07 Ответить
Наталья Гасанова 7 января 2022, 13:19
Оценка
А мне с детьми мультфильм понравился)
Весёлый, и главное герои не сдались😊😊😊я даже сама переживала за них)))
7 января 2022, 13:19 Ответить
User 8 января 2022, 14:17
Оценка
Очень понравилось!!! Мы в восторге!!! Советую😂
8 января 2022, 14:17 Ответить
Иван Воробьёв 9 января 2022, 09:33
Оценка
Очень классное кино для детей, также может понравиться родителям!
9 января 2022, 09:33 Ответить
Маргарита Миронова 11 января 2022, 11:49
Оценка
классный мульт!!!!! мы в восторге!!!! дети и родители (т.е. мы) были в восторге. всем советуем сходить в кино на него, и насладиться этой красотой!!!1
11 января 2022, 11:49 Ответить
Артём Ганг 12 января 2022, 21:07
Оценка
Интересный мультфильм, первая часть прикольнее (но всё же)
12 января 2022, 21:07 Ответить
User 14 января 2022, 10:45
Оценка
Лучший
14 января 2022, 10:45 Ответить
poshehonec 15 января 2022, 21:10
Оценка
Отличный мультик! Забавный и поучительный
15 января 2022, 21:10 Ответить
raspberry_life 17 января 2022, 23:51
Оценка
Затянут местами ,но очень красочный ,масштабный такой
17 января 2022, 23:51 Ответить
olgasanaeva937 19 января 2022, 10:02
Оценка
Классный мульт, весёлый, немного затянуто, но в целом ребенок доволен! Понравилось!
19 января 2022, 10:02 Ответить
Семён Петров 19 января 2022, 17:28
Оценка
Прекрасный мультфильм, вдохновляет и вызывает море эмоций, все те кто говорят что это плохой мультфильм, просто глупцы и не понимаю "настоящего искусства".
19 января 2022, 17:28 Ответить
Екатерина Ефимова 21 января 2022, 20:28
Оценка
Самый лучший мульт последнего года!!!! Столько эмоций!!! Какая музыка! Какой посыл!!! Просто ❤️‍🔥
21 января 2022, 20:28 Ответить
glavdetal 19 февраля 2022, 22:44
Оценка
Начинается конечно непонятно, но потом очень интересно, ребенку очень понравилось.
19 февраля 2022, 22:44 Ответить
User 25 февраля 2022, 12:34
Оценка
Мега крутой мультик! Даже не знаю, кому больше понравился-мне или дочке!
25 февраля 2022, 12:34 Ответить
Tatiana 18 июня 2023, 16:16
Оценка
Вторая часть мне понравилась не меньше первой, очень яркий и захватывающий мультфильм, местами пробивающий на эмоции
18 июня 2023, 16:16 Ответить
8.0 Зверопой 2
Зверопой 2 анимация, мюзикл, 2021, США
