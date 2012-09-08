Монстры на каникулах, 2012

Стремясь защитить свою ненаглядную дочь Мэйвис от опасностей мира, главной из которых являются живые люди, граф Дракула построил огромный замок в Трансильвании. Со временем замок стал отелем, куда приезжают на отдых монстры всех мастей. Но подросшая Мэйвис устала от общества чудовищ и хочет исследовать мир самостоятельно. Вдобавок, к огромному неудовольствию Дракулы, отель обнаруживает Джонатан — обычный смертный турист.
По иронии судьбы самый молодой представитель легендарной династии охотников на чудовищ и вампиров Саймон Ван Хельсинг влюбляется в дочь Дракулы. Понимая, что они кровные враги, трансильванские «Ромео» и «Джульетта» решают во что бы то ни стало установить мир между чудовищами и людьми.