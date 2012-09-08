Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сердце пармы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Монстры на каникулах Монстры на каникулах
Киноафиша Фильмы Монстры на каникулах
Hotel Transylvania

Монстры на каникулах, 2012

2012 / США
7.9 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Стремясь защитить свою ненаглядную дочь Мэйвис от опасностей мира, главной из которых являются живые люди, граф Дракула построил огромный замок в Трансильвании. Со временем замок стал отелем, куда приезжают на отдых монстры всех мастей. Но подросшая Мэйвис устала от общества чудовищ и хочет исследовать мир самостоятельно. Вдобавок, к огромному неудовольствию Дракулы, отель обнаруживает Джонатан — обычный смертный турист. 

  • Вид города, где проходит ярмарка, основан на реальном городе Сигишоара в Румынии. Сигишоара известен как место рождения Влада Цепеша, ставшего прототипом графа Дракулы в произведениях Брэма Стокера. Там находится единственная обитаемая крепость в Европе за пределами острова Корсика. 
  • Обычно в анимационных фильмах актеры и актрисы записывают свои диалоги по отдельности, но Тартаковский настоял, чтобы Сэндлер, Джеймс, Спейд и Бушеми записывались вместе. 
  • На стене в комнате Мэйвис можно заметить плакат, на котором изображена девушка, очень похожая на Селену Гомес — актрису, которая озвучила Мэйвис.
  • На катафалке Дракулы румынские номера, поскольку Трансильвания — это часть современной Румынии. 
  • Изначально роль Мэйвис сыграла Майли Сайрус, но ее заменили после знаменитой скандальной фотографии с тортом в виде мужского полового органа. Руководство студии посчитало, что ее участие в фильме может привести к имиджевым потерям. 

По иронии судьбы самый молодой представитель легендарной династии охотников на чудовищ и вампиров Саймон Ван Хельсинг влюбляется в дочь Дракулы. Понимая, что они кровные враги, трансильванские «Ромео» и «Джульетта» решают во что бы то ни стало установить мир между чудовищами и людьми.

7.9 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2012
Премьера в России 18 октября 2012
Премьера в мире 8 сентября 2012
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Генндий Тартаковский
Генндий Тартаковский
В ролях
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Селена Гомес
Селена Гомес
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Кевин Джеймс
Кевин Джеймс
Дэвид Спейд
Дэвид Спейд
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Монстры на каникулах 3: Море зовет
Монстры на каникулах 3: Море зовет (2018)
8.066265
Мы — монстры
Мы — монстры (2017)
7.5185184
Маленький вампир
Маленький вампир (2017)
7.3809524
Монстры на каникулах 2
Монстры на каникулах 2 (2015)
7.4411764
Гадкий я 2
Гадкий я 2 (2013)
7.7894735
Гадкий я
Гадкий я (2010)
8.088889
Монстры против пришельцев
Монстры против пришельцев (2009)
7.190909
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек (2009)
7.7066665
Кунг-Фу Панда
Кунг-Фу Панда (2008)
8.385768
Хортон
Хортон (2008)
7.5636363
Мадагаскар
Мадагаскар (2005)
7.548387
Подводная братва
Подводная братва (2004)
7.40625
Мультфильм находится в подборках
Мультфильмы для всей семьи Мультфильмы для всей семьи
Фильмы с Адамом Сэндлером Фильмы с Адамом Сэндлером
Полнометражные мультфильмы про вампиров Полнометражные мультфильмы про вампиров
Все части мультфильма «Монстры на каникулах» Все части мультфильма «Монстры на каникулах»
Постер мультфильма Монстры на каникулах 18 постеров
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Монстры на каникулах смотреть онлайн

Монстры на каникулах
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Монстры на каникулах 3: Море зовет
 
Мы — монстры
 
Маленький вампир
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
Комедийный мультфильм «Монстры на каникулах», снял который Генндий Тартаковский, (в оригинале «Отель Трансильвания») полон звёздных голосов яркого… Читать дальше…
Mavrodi 2 апреля 2015, 12:51
Море позитива , да согласен, но вот персонажи... Это похоже на историю fallout 2 только у них мало финансов было и времени. Но тут можно было… Читать дальше…
Отзывы Написать
56 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек мультфильма Монстры на каникулах
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Sony выпустит четвёртую часть «Монстров на каникулах» Новая серия приключений монстров выйдет в прокат в декабре 2021 года.
Написать
27 февраля 2019 13:54
«Монстры на каникулах 3» выйдут в сентябре 2018 Сегодня Sony Pictures Animation официально объявили о том, что мультфильм «Монстры на каникулах 3» выйдет в свет в сентябре 2018. Первая часть мультфильма вышла в 2012 году и заработала
Написать
3 ноября 2015 00:00
«Монстры на каникулах» отправляются на тв-экраны Кинокомпании Sony Pictures Animation и Nelvana Studio задумали снять мультсериал по мотивам комедийной анимационной франшизы «Монстры на каникулах». Действие оригинального фильма 2012
Написать
15 июля 2015 00:00
Все новости мультфильма
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
отрывок 2
Отрывок 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Красная Шапочка
Красная Шапочка
2022, Россия, фэнтези, приключения, семейный
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Эра выживания
Эра выживания
2022, Литва / Франция / Бельгия, приключения, драма, фантастика
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Далекие близкие
Далекие близкие
2022, Россия, драма
Решение уйти
Решение уйти
2022, Корея, криминал, драма, мистика
Джиперс Криперс: Возрожденный
Джиперс Криперс: Возрожденный
2021, США / Финляндия, ужасы, мистика, триллер
Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я
2022, Россия, детский, приключения
Дитя погоды
Дитя погоды
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
Мать моего сына
Мать моего сына
2022, Россия, триллер
Related video
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
Астролог описал темную сторону Овнов: хватило всего 3 слов
Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь
С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
«Ледниковый период» под угрозой срыва? Виновный назван
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
Не со зла, а по привычке: эти 4 знака Зодиака всегда унижают других
Приложение киноафиши