«Ральф против интернета»: Рецензия Киноафиши

Ральф против эмансипации

В 2012 году на экраны вышел анимационный фильм студии Disney «Ральф», повествующий о непростых трудовых буднях добродушного здоровяка из игрового автомата, который решил доказать всем, что, хоть и исполняет роль злодея в своей игре, он все же способен на геройские подвиги и настоящую дружбу. Спустя шесть лет (как реальных, так и экранных) Ральф и его подруга — принцесса Ванилопа фон Кекс — отправляются в новое приключение. У режиссерского руля вновь оказались Рич Мур и Фил Джонстон, в перерыве между первой и второй частью успевшие получить «Оскар» за свой хит «Зверополис». Каким же в итоге вышел долгожданный сиквел «Ральф против интернета», разбираемся в нашей рецензии.

Кадр из фильма «Ральф против интернета»

Прошло шесть лет с тех пор, как Ральф наконец обрел свое счастье в пиксельном мире. Его все так же ежедневно сбрасывают с крыши здания, которое он разрушает, но его это вполне устраивает, ведь теперь после работы он от души может повеселиться вместе с лучшей подругой Ванилопой. Вот только звезда «Сладкого форсажа», кажется, уже не получает удовольствия от ежедневной рутины — гонки стали слишком предсказуемыми, а компании одного лишь Ральфа ей недостаточно. Поэтому, когда ее игра оказывается под угрозой отключения, она с радостью отправляется с лучшим другом в неизведанный мир интернета.

Кадр из фильма «Ральф против интернета»

Уже ни для кого не секрет, что современные мультфильмы далеко не всегда пытаются в первую очередь угодить своей целевой аудитории — детям. В случае с сиквелом «Ральфа» ситуация крайне запутанная. С одной стороны, десятки известных современному ребенку персонажей в качестве отсылок и экскурс во внутренний мир всемирной паутины, поданные в яркой обертке, способны захватить внимание юной публики. С другой стороны, «Ральф против интернета» настолько пытается попасть в повестку дня и ломается под тяжестью фансервиса, что из-за этого страдает самое главное — сюжет, который однозначно уступает в своей увлекательности и цельности первой части.

Кадр из фильма «Ральф против интернета»

Основной посыл здесь крепко выдержан в современных реалиях «Диснея», в соответствии с которыми теперь не обязательно, чтобы принц спасал принцессу, ведь любовь романтическая уже давно уступила место любви к другу, к семье или к своему народу. Так и «Ральф против интернета» исследует дружбу под новым углом, говоря нам о том, что настоящий друг не стремится удержать, он должен уважать потребности и желания другого и просто отпустить. Однако все это меркнет под попытками мультфильма идти в ногу со временем и раскрыть как можно больше таких актуальных вопросов, как женская эмансипация (именно Ванилопа пытается вырваться из «тисков дружбы» Ральфа), захват всех сфер нашей жизни интернетом, добравшимся даже до лампового мира игровых автоматов, и массовая фрустрация (казалось бы, у Ванилопы есть все для счастливой жизни, но тем не менее изнутри ее разъедает неудовлетворенность).

Кадр из фильма «Ральф против интернета»

Конечно, ошибочным будет называть «Ральфа» гимном феминизма, с этим статусом прекрасно справляются «Холодное сердце» и «Моана», но совсем закрыть глаза на тенденцию не получится. Так, например, одним из лучших моментов по праву можно считать встречу Ванилопы с полным составом диснеевских принцесс, отпускающих шутку о том, как их жизни изменились, когда в них появился мужчина, а затем и самостоятельно спасающих представителя сильного пола. Кроме того, именно слабость Ральфа поставлена здесь в центр истории, ведь это он не может справиться со своей зависимостью от подруги и стать наконец самостоятельным. А в довершение к и без того мощному набору женских персонажей прибавились еще двое — гонщица Шэнк, возглавляющая собственную банду и раздающая мудрые советы о дружбе, и глава местного YouTube по имени Классс, воплотившая на экране образ современной бизнес-леди.

Кадр из фильма «Ральф против интернета»

Тем не менее в сиквеле «Ральфа» предостаточно моментов, ради которых его стоит смотреть, хоть и восторг они вызовут, скорее, у взрослых. Камео Стэна Ли, малыш Грут, отвечающий на вопросы фанатов, пародия на зомби-апокалипсис (финальный босс в виде человеческой «ральфоножки», конечно, спорный, но явно запоминающийся), гэги про YouTube — в общем, радостей для любителей фансервиса тут хоть отбавляй. И напоследок, не забудьте дождаться сцен после титров, возможно, они порадуют вас больше, чем сам фильм.

Олеся Трошина

В российском прокате с 22 ноября 2018 года

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