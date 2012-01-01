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Ральф Ральф
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Wreck-It Ralph

Ральф, 2012

2012 / США
8.3 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Полнометражный анимационный фильм от режиссера и сценариста Рича Мура стал пятьдесят вторым полнометражным мультиком знаменитой студии «Walt Disney Animation». Прототипами главного персонажа – силача Ральфа – являются персонажи старой видеоигры «Rampage».

  • Первоначальная задумка предполагала, что Ральф будет восьмибитовым в течение всего мультфильма. Однако аниматоры хотели, чтобы он выглядел мило, поэтому изменили свое решение.
  • Вместе с мультиком «Ральф» одновременно выпустили черно-белую короткометражку «Paperman» (Бумажный роман). Бумагу из этого мультфильма можно заметить позади Ральфа во время собрания группы поддержки злодеев.
  • В эпизоде, когда на Центральной станции незнакомец читает газету, на ней можно увидеть знаки десептиконов и автоботов.
  • По сценарию мультпроекта была создана игрушка с аналогичным названием, адаптированная для iOs и Android, а также для консолей японской компании «Nintendo».
  • Мультипликационная лента «Ральф» вышла в свет через семьдесят пять лет после выпуска дебютного анимационного фильма Уолта Диснея.
  • В 2012-м мультик удостоился премии Национального совета кинокритиков США как лучший анимационный фильм. А в 2013-м номинировался на «Оскар» в той же категории за лучшую режиссуру Рича Мура.

Ральф – второстепенный персонаж восьмибитовой компьютерной игры, и ему надоело находиться в тени главного героя, мастера на все руки Феликса, который всегда появляется, чтобы «исправить» ситуацию! После десяти лет добросовестной работы в роли злодея, в течение которых все похвалы выпадали на долю Феликса, Ральф больше не хочет быть плохим. Он решает отправиться в путешествие по аркадным играм разных жанров, чтобы доказать всем, что и он тоже может быть героем. На своем пути Ральф встречает героев разных игр - хладнокровную сержанта Калхун из игры Hero’s Duty, оберегающую планету от нашествия инопланетных захватчиков, и сладкую на вид, но острую на язычок Ванилопу, чье существование в гоночном симуляторе Sugar Rush внезапно оказывается под угрозой. Наконец-то Ральфу выпадает шанс показать, что он умеет не только разрушать!

8.3 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 1 ноября 2012
Премьера в мире 1 января 2012
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Рич Мур
Рич Мур
В ролях
Джейн Линч
Джейн Линч
Джон Си Райли
Джон Си Райли
Сара Силверман
Сара Силверман
Дэвид Хайд Пирс
Дэйв Фоли
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Ральф 17 постеров
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Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
Студия Дисней выпускает замечательный и долгожданный мультфильм «Ральф», в котором главный злодей компьютерной игры пытается выбраться из амплуа… Читать дальше…
Mavrodi 2 апреля 2015, 12:51
В "Ральф" Соник и Марио появляются в качестве комео. А так есть две придирки.
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