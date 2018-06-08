«Суперсемейка 2»: Рецензия Киноафиши

Супергеройская честь

Первый мультфильм Брэда Бёрда о семейной жизни супергероев, от которых общественность порядком подустала, вышел на экраны кинотеатров в 2004 году. История Боба (он же мистер Исключительный), Хелен (Эластика) Парр и их троих детей (Фиалки, Шастика и Джек-Джека) показала деятельность супергероев под не самым привычным углом. Фактически в первой «Суперсемейке» был подсчитан ущерб от залихватского героизма людей в обтягивающих костюмах. Бёрд указал на масштабные разрушения, что остаются после их подвигов, на изломанные детские судьбы фанатеющих от одаренных суперспособностями и на потребность самих супергероев красоваться перед публикой. Правда, на одних минусах создатель мультфильма зацикливаться не стал. «Суперсемейка» отважно покопалась в психологии не только супергероев, но и залезла в самые неприступные джунгли – проследила, как складываются отношения между родителями и детьми. И все это на фоне размышлений о том, способен ли технический прогресс уравнять людей, подменив способности и индивидуальность разнообразными гаджетами. В общем, пиксаровский мультфильм оказался настолько многослойным, а также трогательным и забавным, что вполне заслуженно получил «Оскар». И вот спустя 14 лет в прокат выходит продолжение приключений суперсемьи.

Кадр из фильма «Суперсемейка 2»

События в мультфильме стартуют с финального аккорда первой части. Мистер Исключительный, Эластика, подрастающее поколение супергероев и друг семьи Фреон вступают в схватку против разошедшегося злодея. Супергерои прикладывают максимум усилий, чтобы спасти город и избежать большого количества жертв. Они рискуют собой, свято веря в то, что поступают правильно. Только закон все еще не на их стороне. И для семьи Парр подвиг оборачивается очередным кризисом ‒ денег нет, перспективы совсем не радуют. Но лучик света вновь забрезжил на горизонте. Эластике предлагают высокооплачиваемую работу, нужно лишь восстановить репутацию супергероев. Мистер Исключительный остается дома за главного, а его благоверная отправляется доказывать всему миру, что супергерои никакие не монстры. К слову, очередной отчаянный злодей уже заждался ее возвращения в «профессию».

Кадр из фильма «Суперсемейка 2»

«Суперсемейка 2» ‒ пример того, что над сиквелом успешного и достаточно удачного проекта не всегда нависает огромная тень его предшественника, напрочь скрывающая плюсы второй картины. В новом мультфильме Брэда Бёрда бережно относятся ко всем проблемам, поднимавшимся в мультике 2004 года. Плюс режиссер нашел с какой еще стороны можно подойти к темам, ставшим основными в первой части приключений семьи Парр, и сделал шаг вперед, привнеся больше любопытных мотивов и показав не ту же самую историю на новый лад, а ее логически выверенное продолжение. Феминистская проблематика, например, в ленте прописывается небезынтересно и ловко, хоть, по сути, ничего принципиального нового относительно этой темы Бёрд и не проговаривает. Колко звучит в мультфильме критика зависимости зрителя от того, как ему преподносится информация с экранов ТВ и прочих устройств.

Кадр из фильма «Суперсемейка 2»

Не стоят на месте и главные герои «Суперсемейки». Их портреты стали ярче и выразительнее. Среди них нельзя выбрать персонажа, чьи таланты и харизма перекрывали бы других героев. Старшие дети Эластики и Исключительного все также мечтают использовать свои суперспособности во благо, но будни подкидывают им уже несколько отличные проблемы, с которыми, по правде говоря, действительно сталкиваются дети их возраста ‒ Фиалка влюблена, Шастик сражается с алгеброй. Джек-Джек в долгу перед зрителем тоже не остается и подкидывает родителям «тонну радости», демонстрируя какой он одаренный малыш. Отношения между супругами Парр выходят на новый уровень. Мистер Исключительный побывает на месте своей жены, и его мытарства и перевоплощение подаются в оболочке едкого и меткого юмора. Эластика демонстрирует на что способна в одиночку, и драйва в ее подвигах во имя супергероев ничуть не меньше, чем в «Форсажах».

Кадр из фильма «Суперсемейка 2»

Техника в «Суперсемейке 2» также вновь заявляет о своей мощи, и новоявленный злодей активно прибегает к использованию навороченных приспособлений, чтобы достичь своей цели. При этом мотивация главного противника супергероев прописана весьма четко, и он не предстает исключительно зловредным персонажем, для которого творить зло – жизненно важная потребность. Бёрд, к счастью, не стал создавать исключительно картонного злюку, чьи функции сводятся лишь к тому, чтобы у супергероев было больше экранного времени для эффектных трюков в пестрых трико. Месседжи антагониста остры и актуальны, они не уступают бедам супергероев, вынужденных спасать людей, будучи вне закона.

Кадр из фильма «Суперсемейка 2»

«Суперсемейка 2» ‒ мультфильм, деликатно и умело работающий с узнаваемыми, жизненными ситуациями и болезненными проблемами, которые вряд ли будут убраны в ближайшее время с повестки дня. При этом лента заряжена положительными эмоциями, а шутки в мультфильме не выглядят плоскими и вымученными. Создатели мультика постарались на славу, у них получился драйвовый блокбастер о супергероях, который не ограничивается трюкачеством и эффектной картинкой. «Суперсемейка 2» не боится показывать мир, используя больше, чем два цвета, и не разделяет персонажей картины на приторно правильных и топорно плохих.

Елена Громова

В российском прокате с 14 июня 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Суперсемейка 2»