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101 далматинец 101 далматинец
Киноафиша Фильмы 101 далматинец
One Hundred and One Dalmatians

101 далматинец, 1961

1961 / США
8.8 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Понго – далматин, живущий в Лондоне со своим хозяином Роджером, холостым писателем, который еще не продал ни одной книги. Устав от одинокой жизни, Понго устраивает Роджеру встречу с Анитой, симпатичной молодой женщиной и хозяйкой  далматинки по имени Пэдди. Вскоре вокруг расцветает любовь и происходит двойная свадьба. Несколько месяцев спустя Пэдди рожает 15 щенков, к большому удовольствию Круэллы Де Виль, бывшей одноклассницы Аниты, тайной страстью которой является обладание пальто из далматинских шкурок. Когда ей не удается купить у пары щенков, Круэлла решает украсть их. Смогут ли Пэдди и Понго защитить своих детей?

  • Мультфильм создан по роману Доди Смит «Сто один далматинец». Книга основана на личном опыте автора: у далматина Смит родилось 15 щенков, один из которых не подавал признаков жизни, но муж писательницы оживил его. 
  • Ксерокс оказал решающую помощь в анимировании сотен пятнистых собак. Благодаря этому процессу художники сократили расходы на производство почти в половину. 
  • Создатели мультфильма намеренно подбирали актеров озвучания на роли собак с более глубокими голосами, чем у их владельцев, чтобы они выглядели более властными. 
  • Далматины в мультфильме на самом деле не белые – они очень светло-серые. Белый цвет был бы слишком ярким на экране и не подходил бы для заснеженных сцен.

Алчная модница Круэлла Де Виль задумала сшить себе пятнистый меховой наряд из шкурок бедных малюток. Однако животные, объединившись, ухитряются проучить ее.

8.8 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1961
Премьера в мире 25 января 1961
Возраст 0+
Режиссер
Клайд Джероними
В ролях
Бен Райт
Род Тейлор
Дж. Пэт О’Мэлли
Бетти Лу Джерсон
Марта Вентуорф
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
berestovairis 28 марта 2020, 11:04
Романтичный и семейный мультфильм о прекрасных и пятнистых четвероногих любимцах. О коварной Круэллы Де Виль, которая любит шубы. И ей очень… Читать дальше…
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46 голосов
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