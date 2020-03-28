101 далматинец, 1961

Понго – далматин, живущий в Лондоне со своим хозяином Роджером, холостым писателем, который еще не продал ни одной книги. Устав от одинокой жизни, Понго устраивает Роджеру встречу с Анитой, симпатичной молодой женщиной и хозяйкой далматинки по имени Пэдди. Вскоре вокруг расцветает любовь и происходит двойная свадьба. Несколько месяцев спустя Пэдди рожает 15 щенков, к большому удовольствию Круэллы Де Виль, бывшей одноклассницы Аниты, тайной страстью которой является обладание пальто из далматинских шкурок. Когда ей не удается купить у пары щенков, Круэлла решает украсть их. Смогут ли Пэдди и Понго защитить своих детей?