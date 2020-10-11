Душа, 2020

Во время презентации на D23 студия Pixar анонсировала новый анимационный фильм «Душа». Режиссерское кресло заняли Пит Доктер (Головоломка, Корпорация монстров, Вверх) и дебютант Кемп Пауэрс. Главных персонажей озвучили актеры Джейми Фокс и Тина Фей. Как заявили авторы идеи, картина поднимает важный философский вопрос — ради чего мы существуем.

В центре сюжета персонаж Джейми Фокса — Джо Гарднер. Он обычный школьный учитель, который также руководит школьным джазовым ансамблем. Джо считает, что каждый человек имеет талант, который следует обязательно развивать в течение жизни. Так, на протяжении уже 20 лет он полирует свое мастерство игры на пианино и всячески штурмует престижный джазовый клуб Half Note Club. После множества неудачных попыток он наконец-то получает шанс сыграть в клубе, после чего его приглашают на работу.

Опьяненный счастьем, Джо возвращается домой. Он настолько счастлив, что не замечает ничего вокруг и теряет бдительность. Несмотря на то, что герою удалось чудом избежать аварии, он все-таки проваливается в канализационный люк и теряет свое тело.

Теперь Джо — это душа, которая оказывается в «распределительном центре». Он попадает вовремя, потому что как раз в это время в центре проводится особый семинар YOU. Здесь молодые души обретают страсти и желания, которые перенесут с собой в мир живых. Джо встречает душу по имени 22 (Тина Фей). В отличие от остальных участников семинара, 22 ни разу не покинул распределительный центр за сто лет.

В попытке переубедить 22 и заставить его переродиться герой пытается ответить на главный вопрос всего человечества — в чем смысл жизни.