Душа, 2020

Во время презентации на D23 студия Pixar анонсировала новый анимационный фильм «Душа». Режиссерское кресло заняли Пит Доктер (Головоломка, Корпорация монстров, Вверх) и дебютант Кемп Пауэрс. Главных персонажей озвучили актеры Джейми Фокс и Тина Фей. Как заявили авторы идеи, картина поднимает важный философский вопрос — ради чего мы существуем.
В центре сюжета персонаж Джейми Фокса — Джо Гарднер. Он обычный школьный учитель, который также руководит школьным джазовым ансамблем. Джо считает, что каждый человек имеет талант, который следует обязательно развивать в течение жизни. Так, на протяжении уже 20 лет он полирует свое мастерство игры на пианино и всячески штурмует престижный джазовый клуб Half Note Club. После множества неудачных попыток он наконец-то получает шанс сыграть в клубе, после чего его приглашают на работу.
Опьяненный счастьем, Джо возвращается домой. Он настолько счастлив, что не замечает ничего вокруг и теряет бдительность. Несмотря на то, что герою удалось чудом избежать аварии, он все-таки проваливается в канализационный люк и теряет свое тело.
Теперь Джо — это душа, которая оказывается в «распределительном центре». Он попадает вовремя, потому что как раз в это время в центре проводится особый семинар YOU. Здесь молодые души обретают страсти и желания, которые перенесут с собой в мир живых. Джо встречает душу по имени 22 (Тина Фей). В отличие от остальных участников семинара, 22 ни разу не покинул распределительный центр за сто лет.
В попытке переубедить 22 и заставить его переродиться герой пытается ответить на главный вопрос всего человечества — в чем смысл жизни.
Пит Доктер – двукратный обладатель премии «Оскар». Первую победу ему принес мультфильм «Вверх», вторую — «Головоломка».
Продюсером картины стала номинантка на премию «Оскар» за короткометражный анимационный фильм «Лу» Дана Мюррей.
Для актера озвучания Джона Ратценбергера это уже 23-й фильм от Pixar.
Впервые компания Disney совместно с Pixar рассказали о фильме «Душа» в августе 2019 года в Анахайме (штат Калифорния, США) во время выставки D23 — официального конвента Disney.
Для актера Джейми Фокса это всего лишь второй герой, которому он подарил голос. Первым был персонаж Нико в анимационных фильмах «Рио» и «Рио 2».
Для студии Pixar фильм «Душа» стал десятой картиной с рейтингом PG от MPPA. Другие фильмы с таким же рейтингом: Суперсемейка (2004), Вверх (2009), Храбрая сердцем (2012), Головоломка (2015), Хороший динозавр (2015), В поисках Дори (2016), Тайна Коко (2017), Суперсемейка 2 (2018) и Вперёд (2020).
В тизер-трейлере играет трек Overture нью-йоркской инди-поп группы AJR.
Фильм станет третьим по счету полнометражным анимационным фильмом Disney после «Мулан» и «Головоломки».
Это первый фильм режиссера Пита Доктера, который не сопровождается дополнительно короткометражкой.
Фильм «Душа» стал первым фильмом Пита Доктера без участия Джона Лассетера с момента его ухода с поста исполнительного директора анимационных студий компании Disney.
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