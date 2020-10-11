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Soul

Душа, 2020

2020 / США
8.8 Оцените
84 голоса Рейтинг IMDb: 8
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Красочный мультфильм Pixar о смысле жизни
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Во время презентации на D23 студия Pixar анонсировала новый анимационный фильм «Душа». Режиссерское кресло заняли Пит Доктер (Головоломка, Корпорация монстров, Вверх) и дебютант Кемп Пауэрс. Главных персонажей озвучили актеры Джейми Фокс и Тина Фей. Как заявили авторы идеи, картина поднимает важный философский вопрос — ради чего мы существуем.

В центре сюжета персонаж Джейми Фокса — Джо Гарднер. Он обычный школьный учитель, который также руководит школьным джазовым ансамблем. Джо считает, что каждый человек имеет талант, который следует обязательно развивать в течение жизни. Так, на протяжении уже 20 лет он полирует свое мастерство игры на пианино и всячески штурмует престижный джазовый клуб Half Note Club. После множества неудачных попыток он наконец-то получает шанс сыграть в клубе, после чего его приглашают на работу.

Опьяненный счастьем, Джо возвращается домой. Он настолько счастлив, что не замечает ничего вокруг и теряет бдительность. Несмотря на то, что герою удалось чудом избежать аварии, он все-таки проваливается в канализационный люк и теряет свое тело.

Теперь Джо — это душа, которая оказывается в «распределительном центре». Он попадает вовремя, потому что как раз в это время в центре проводится особый семинар YOU. Здесь молодые души обретают страсти и желания, которые перенесут с собой в мир живых. Джо встречает душу по имени 22 (Тина Фей). В отличие от остальных участников семинара, 22 ни разу не покинул распределительный центр за сто лет.

В попытке переубедить 22 и заставить его переродиться герой пытается ответить на главный вопрос всего человечества — в чем смысл жизни.

Пит Доктер – двукратный обладатель премии «Оскар». Первую победу ему принес мультфильм «Вверх», вторую — «Головоломка».

Продюсером картины стала номинантка на премию «Оскар» за короткометражный анимационный фильм «Лу» Дана Мюррей.

Для актера озвучания Джона Ратценбергера это уже 23-й фильм от Pixar.

Впервые компания Disney совместно с Pixar рассказали о фильме «Душа» в августе 2019 года в Анахайме (штат Калифорния, США) во время выставки D23 — официального конвента Disney.

Для актера Джейми Фокса это всего лишь второй герой, которому он подарил голос. Первым был персонаж Нико в анимационных фильмах «Рио» и «Рио 2».

Для студии Pixar фильм «Душа» стал десятой картиной с рейтингом PG от MPPA. Другие фильмы с таким же рейтингом: Суперсемейка (2004), Вверх (2009), Храбрая сердцем (2012), Головоломка (2015), Хороший динозавр (2015), В поисках Дори (2016), Тайна Коко (2017), Суперсемейка 2 (2018) и Вперёд (2020).

В тизер-трейлере играет трек Overture нью-йоркской инди-поп группы AJR.

Фильм станет третьим по счету полнометражным анимационным фильмом Disney после «Мулан» и «Головоломки».

Это первый фильм режиссера Пита Доктера, который не сопровождается дополнительно короткометражкой.

Фильм «Душа» стал первым фильмом Пита Доктера без участия Джона Лассетера с момента его ухода с поста исполнительного директора анимационных студий компании Disney.

Вы когда-нибудь задумывались о том, как и где зарождаются ваши желания, мечты и потребности? Что именно делает вас – вами? Disney и Pixar приглашают вас прогуляться по улицам Нью-Йорка и отправиться в путешествие по космическим мирам для того, чтобы найти ответы на самые важные в жизни вопросы.

8.8 Оцените
84 голоса Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 21 января 2021
Премьера онлайн 25 декабря 2020
Премьера в мире 11 октября 2020
Возраст 6+
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Пит Доктер
Пит Доктер
Все актеры и съемочная группа
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Душа
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Наша рецензия
При описании фильма «Душа» Пита Доктера и студии Pixar будет категорически сложно избежать эпитетов, производных от его названия. Потому что все они, как один, будут честными и обезоруживающими. «Душа» попадает вам в душу, если таковая у вас имеется. И если вам не 6 лет. Но об этом дальше. Школьный учитель музыки Джо Гарднер умер. Но поскольку незадолго до смерти он отыграл концерт своей мечты и получил предложение играть в крутейшем джаз-бэнде на постоянной основе,…
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Юлия Русскова 28 января 2021, 15:16
Очень достойная работа, по смысловой нагрузке ориентированная скорее на аудиторию постарше. Прекрасный терапевтический анимационный фильм, который стоит посмотреть
androys 24 января 2021, 21:15
Отличный душевный как говориться фильм смотрел на одном дыхании, всем советую не пожалеете
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