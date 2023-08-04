«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»: Рецензия Киноафиши

Пока «классические» киноэкранизации комиксов — вроде новой фазы киновселенной Marvel или очередного фильма мира DC — переживают не лучшие времена, пытаясь совместить присущую содержанию легкость с тяжестью формы, мультфильмы находят для этого уравнения не самое изящное, но эффективное решение — сообщить повествованию ураганную скорость вращения, при которой оба элемента смешиваются в единое вещество.

Таковы обе части мультипликационного «Человека-Паука» (первая из которых завоевала не только зрительскую любовь, но еще и «Оскар»), впервые предложившие использовать динамический потенциал анимации на новом уровне. Таковы и новые «Черепашки-ниндзя», снятые режиссером Джеффом Роу («Митчеллы против машин») по сценарию, написанному целой группой сценаристов во главе с Сетом Рогеном и Эваном Голдбергом, прежде уже работавшими над мультфильмами («Полный расколбас»).

Черепашки-ниндзя: Погром мутантов

Представленная ими история происхождения черепашек несколько отличается от классической, уже не раз рассказанной в фильмах и сериалах. Все начинается с отчаянного желания одинокого и эксцентричного ученого Бакстера Стокмана (Джанкарло Эспозито) обрести семью. Правда, вместо просмотра газетных объявлений или похода на свидания вслепую Бакстер решает с помощью изобретенного им мутогена, выглядящего как склизкая, ярко-зеленая мазь и способного превратить любое существо в человекоподобное создание. Его первенцем становится Суперфлай, или попросту Супермуха, в которой слышится отсылка к классическому боди-хоррору Дэвида Кроненберга.

Семейную идиллию (кроме малыша Суперфлая, Бакстер вырастил еще нескольких «детей») нарушают бойцы таинственной то ли корпорации, то ли института ТСРИ, который возглавляет Синтия Утром (Майя Рудольф), желающая заполучить мутоген. В результате схватки Бакстер погибает, дети-мутанты сумасшедшего ученого оказываются сиротами, выброшенными на улицы Нью-Йорка, а мутоген попадает в канализацию, где и настигает малышей-черепашек и Сплинтера (Джеки Чан).

Черепашки-ниндзя: Погром мутантов

В новой версии знаменитого учителя черепашек не величают сэнсэем, он никак не связан с Хамато Ёси, а Шреддер для него является исключительно прибором для уничтожения бумаги. Вместо этого Сплинтер представлен как сторонящаяся людей одинокая крыса, которая благодаря мутогену обретает семью, тем самым повторяя отчасти судьбу Бакстера. Сплинтер учит детей держаться подальше от людей, но чем старше становятся черепашки, к слову, обучающиеся навыкам боя по видеокассетам, тем больше они хотят вести обычный, «человеческий» образ жизни — ходить в школу, встречаться с друзьями и, например, не жить в канализации.

В общем, главные герои (как и Майлз Моралес в «Человеке-Пауке») — обычные подростки, если не считать мутации, которые больше всего хотят быть принятыми человеческим обществом. И случай скоро предоставляет им такую возможность. Они помогают школьнице Эйприл О’Нил (Айо Эдибири) вернуть скутер, а после решают стать героями, чтобы заслужить любовь и доверие людей. И для этого им нужно победить главного злодея города — таинственного Суперфлая (Айс Кьюб).

Черепашки-ниндзя: Погром мутантов

Эта сюжетная новация кажется вполне удачной — вместо явного антагониста Шреддера черепашкам противостоят такие же, как и они, мутанты, почти их молочные братья, а значит, искушение присоединиться к ним намного выше. История в целом работает с понятными, пусть и весьма поверхностными смыслами. Характеры главных героев прописаны обще, но «Черепашки» хороши тем, как они сделаны, а не о чем пытаются сказать. Кроме атмосферной рисовки, напоминающей о комиксах, ураганного темпа, не дающего перевести дух, работающих гэгов и внутричерепашьей химии (герои мыслятся не как индивидуальности, а как группа), «Погром мутантов» замечателен еще и чудесной озвучкой (роли мутантов-подручных озвучили исключительно звезды — от самого Рогена и Пола Радда до Post Malone и Роуз Бирн) и музыкой (спасибо Аттикусу Россу и Тренту Резнору).

Во многом созданные по заветам «Человека-Паука: Через вселенные», новые «Черепашки» все же смотрятся и звучат достаточно свежо, чтобы уделить им пару часов в жаркий летний день.