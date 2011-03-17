«Ранго»: Рецензия Киноафиши

Каким бы странным это ни показалось на первый взгляд, «Ранго» – фильм о зарождении современной цивилизации, той, которая наступила «после капитализма» и которая слишком уж решительно поспешила забыть собственную бандитскую юность «эпохи первоначального накопления». Правда, свои концептуальные карты авторы раскроют только в самом конце, однако именно финал неотменимо удостоверит тот факт, что Гор Вербински снял нечто намного большее, нежели очередная серия «мексиканских приключений». Перетасовывая места и времена, сталкивая пропитанную индустрией и игорным бизнесом современность с архаичным, уже совершенно пародийным миром вестернов, Вербински и его сценарист Джон Логан, создатель «Авиатора», обнажают подноготную сегодняшнего миропорядка. Будущие небожители финансового олимпа постепенно – по-черепашьи медленно, но по-черепашьи верно – разрушают «общинное» устройство поселений, перекачивая ресурсы в промышленные проекты и при этом уничтожая как героев Дикого Запада, так и тех головорезов-«гремучек», чьими стараниями расчищается место под прекрасный новый мир. Конечно, Логан и Вербински не отступят от законов жанра, призовут на помощь Дух Дикого Запада (анимированный Человек-без-имени с обликом Клинта Иствуда, в фирменном пончо и с фирменной мудрой невозмутимостью на лице) и одержат победу над злом, в противном случае «Ранго» превратился бы в своеобразный андеграундный мультманифест. Однако само (пре)исподнее исторического процесса здесь показано настолько ярко, четко и бескомпромиссно, что наличие или отсутствие хэппи-энда не так уж в данном случае и важно.

С другой стороны, демонстрация обращения Дикого Запада в индустриальную империю мирового добра явно не была единственной целью авторов фильма. «Ранго» – сложносочиненное, многофактурное действо с отличной драматургией, искрометными диалогами, первоклассной анимацией (сотрудники Industrial Light & Magic постарались на славу) и великолепной музыкой Ханса Циммера. Птичий квартет, выступающий пародией на хор в древнегреческой трагедии и на мексиканское киномузицирование, эстетика Сальвадора Дали в эпизоде сновидения, блестящее обыгрывание киноклассики: от вестернов Серджо Леоне, «Трех амиго» Джона Лэндиса, «Назад в будущее» и «Властелина Колец» до одновременно пародируемых в сцене атаки летучих мышей «Звездных войн» и «Апокалипсиса сегодня», зубодробительные шутки про «смещение парадигмы восприятия» и «дисфункциональные семьи» наравне с гомерически смешным индейским, салунным и «бизнес-элитарным» фоном, – всё это детали филигранной, штучной работы, сделанной с безупречным вкусом и талантом. Гор Вербински, начинавший с неподражаемой «Мышиной охоты» и всласть отточивший мастерство на «Пиратах Карибского моря», определенно находится в расцвете своего дарования, что и подтвердила блестящая анимационная история про хамелеона, воскресившего – почти в духе братьев Коэн – пропущенную через фильтры философского сарказма героику мифов Дикого Запада и прежней, давным-давно как бы сданной в музей, но на самом деле отнюдь не сдавшей своих позиций, американской истории.

Vlad Dracula