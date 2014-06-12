«Как приручить дракона 2»: Рецензия Киноафиши

Ремейк саги о приручении дракона постигла судьба подавляющего большинства ремейков: природа отдохнула на нем с неменьшей суровостью, чем на хрестоматийных детях гениев. Дин Деблуа, соавтор первого фильма, выступивший единоличным режиссером и сценаристом второго, успешно слил в небытие все многочисленные достоинства первой части (кроме нескольких чисто технических визуальных моментов), превратив «скандинавский» сюжет в чумовую смесь мелодрамы и экологического пропагандистского ролика. Минуте примерно к тридцатой драконова эпопея стремительно мутирует в индийское кино о разлученных родственниках, которые через двадцать лет благоуспешно воссоединяются, непременно со слезами, песнями и танцами. На слезных железах зрителя Дин Деблуа топчется коваными сапогами, отчего-то полагая, что в этом и заключен смысл синематографа. Не удовольствовавшись подобной процедурой, Деблуа запускает своего рода фильм в фильме – повествование, в духе National Geographic, только гораздо более тягучее и занудное, о гуманитарном спасении животных и межвидовой дружбе. Здесь особенно прекрасна, конечно, гиперполиткорректная дружба одноногого мальчика и полубесхвостого (точнее, беззакрылочного) дракона, потерявших свои маневренные конечности не иначе как в процессе знакомства и завязывания приятельских отношений… Неожиданно – после двадцатилетнего отсутствия – обретенная мама, при первом появлении изрядно смахивающая на статую Свободы, тут же начинает изъясняться словно представитель Еврокомиссии: «Мы узнаем все их тайны, найдем самые редкие виды… Мы с тобой построим новый мир для драконов, он станет лучше и безопасней для всех». Викинги, чей мозг здесь начисто отремонтирован в соответствии с евростандартом, перестают делать оружие, а вместо этого лечат драконьи крылья и починяют драконьи зубы, в свободное же от выполнения гуманитарной миссии время распевают экстрасладкие песни из репертуара Русалочки. В качестве иллюстрации тезиса об идеальном мирном сосуществовании и царстве всеобщего консенсуса режиссер предъявляет некий парк юрского периода, больше похожий, правда, на зоопарк попугаев, – где драконы всех мастей и калибров умилительно резвятся и выделывают трогательные цирковые пируэты, на манер Каштанки. Тут Деблуа присоединяет к усиленной работе слизистой носа и к наглядной «зеленой» агитации еще и беспрестанные дошколятские шутки, призванные завербовать самую младшую часть аудитории и как-то уравновесить отягчающие вышеупомянутые компоненты. Так сказать, скрасить нерушимый союз двух благонамеренных инвалидов, постигающих азы экологического мышления и запутанную семейную историю с феминистским уклоном, пусть даже союз этот время от времени и омрачается неожиданным зомбированием, нечаянными отцеубийствами и прочими казусами, долженствующими «подпустить драмы» в безраздельное царство сахарной ваты и кленового сиропа…

Сергей Терновский