«Шрэк 2»: Рецензия Киноафиши

Как сделать сказку одинаково нравящейся взрослым и детям? Как всех рассмешить (а только в этом, как известно, заключается универсальный рецепт популярной современной сказки)? Да очень просто – надо связать сказочный сюжет с сегодняшними реалиями, притом сделать это намертво и разнообразно. Создатели «Шрека» пошли как раз по такому пути.

Вообще вторая серия «Шрека» больше всего мне напомнила опыты Джима Абрахамса и братьев Зукеров, которые сначала организовали в Мэдисоне, штат Висконсин, мультимедийное шоу под названием «Кентуккский жареный театр», а затем подались в Голливуд, где прославились «Аэропланом», «Совершенно секретно!» и «Голым пистолетом». «Шрек» построен ровно по тому же образцу постмодернистской цитации популярных образчиков из главной мировой кинопекарни. Пародируется куча фильмов: от «Властелина Колец», намеки на который разбросаны там и сям в творческом беспорядке, до «Зорро», чей фирменный знак лихо вычерчивает шпагой по дереву озвучиваемый Бандерасом Кот-в-сапогах, «Охотников за привидениями», из которых позаимствован (с легким изменением внешнего вида) огромный Пряник, штурмующий город, «Питера Пэна» (откуда взят капитан Крюк, музицирующий на фортепиано) и «Принца и нищего», один из заглавных персонажей коeго подобно Шреку пытается выхлебать в качестве супа воду для мытья рук. Сам Голливуд, знаменитый в том числе надписью «Hollywood» на холме, выплывает в виде графически идентичной буквенной композиции «Far Far Away», что значит «Тридевятое царство», на аналогичном рельефе. Не остается без дела и героическое американское телевидение, совсем недавно садистски выпоротое и вспоротое Майклом Муром в «Боулинге для Колумбины»: торжественный бал освещает мультяшная дамочка, будто сошедшая с очередного выпуска новостей на каком-нибудь рейтинговом канале, а в параллель и на десерт к этому репортажу транслируются «документальные» кадры поимки Шрека, Осла и Кота-в-сапогах копами в рыцарской униформе, влекущими несчастную троицу в канализационного вида подземелье под крики «Зачитайте мне мои права!» и «Это не моя наркота!» (кстати, лучший эпизод фильма).

Кроме Голливуда пародируются популярные детские сказки, чьи персонажи давно уже въелись в плоть и кровь и под кожу современной цивилизации: Спящая красавица, выходя из кареты, летаргически плюхается носом о мостовую, а Мальчика-с-пальчик и Дюймовочку – идеальную романтическую пару – цинично подметают в грязный совок. Мораль «Шрека-2» на самом деле совершенно незамысловата и ничем не отличается от обычной сказочной: не важно, как ты выглядишь (даже если ты выглядишь и впрямь неважно), главное – любить друг друга до потери памяти, сознания и… девственности. Вот тут-то мы и оказываемся, если не хотим показаться приторными моралистами, на скользкой дорожке рискованных шуточек и раскованных хохм, которые вряд ли предназначены детям, да и многим взрослым справедливо покажутся чересчур сальными и плоскими. Фея предстает мафиозной климактерической стервой, сопровождаемой джинноподобными амбалами и варящей чудодейственные колдовские зелья от запора и поноса, а также приворотные отвары, от которых у троллей начинается повышенное газообразование. Сын Феи – Прекрасный принц – непрерывно укладывает волосы и пользуется блеском для губ с вишневым привкусом, что в финале приводит его в объятия подозрительно похожей на трансвестита Уродливой сводной сестры. Кот-в-сапогах в перерывах между приступами рвоты и попытками съесть одну из трех слепых мышек, перекочевавших из детской песенки-считалочки, вылизывает себе яйца и – по ходу этой процедуры – обещает принцессе Фионе «стать для тебя кем угодно, милочка». Хуже всех Пиноккио – этот хмырь, оказывается, носит женские трусики, чему свидетельством его резко увеличивающийся нос (прозрачная метафора, не правда ли?) при попытке отрицать данный факт. Шрек и Осел, кроме того, постоянно поминают свою и чужую задницу, но это не удивительно, если учесть, что первого озвучивает Майк Майерс, а второго – Эдди Мёрфи. Насколько я могу судить, «Шрек-2» – вообще самый скабрезный из всех полнометражных детских мультфильмов, какие только выпускались в природе.

Правда, есть и остроумные шутки. Мне больше всего понравилась та, где Шрек жалуется, что ему не пройти во дворце фейс-контроль. Действительно, в человеческом облике и Шрек, и Фиона намного приятнее и просто по-человечески лучше, чем в зеленой и волосатой кожуре великанов. Да, и еще в конце вся разнокалиберная корпорация монстров зажигает под Рикки Мартина: беззаветный драйв, надо сказать!

Алина Воронцова