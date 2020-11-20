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Ну, погоди!
Ну, погоди!, 1969
1969 / СССР
8.5
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110
голосов
Рейтинг IMDb: 8.6
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Жанр:
короткометражный
анимация
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Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Веселые приключения неразлучной парочки — хулигана Волка и смышленого Зайца. Любимые с детства сцены погонь, ссор и примирений, шутки и мелодии.
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8.5
Оцените
110
голосов
Рейтинг IMDb: 8.6
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1969
Режиссер
Вячеслав Котеночкин
Все актеры и съемочная группа
Мультфильм находится в
подборках
Советские мультфильмы
Советские мультфильмы про животных
1 постер
В общем рейтинге
71
В жанре «короткометражный»
1
В жанре «анимация»
15
В фильмах СССР
6
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Новости о мультфильме
Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
К Волку и Зайцу в новом «Ну, погоди!» присоединится Котенок. Озвучить героя имеет шанс каждый желающий
Для участия в открытом кастинге необходимо сделать запись и опубликовать ее в социальных сетях.
Написать
20 ноября 2020 10:07
«Союзмультфильм» показал новый образ Зайца из перезапуска «Ну, погоди!»
Персонаж заговорит голосом актера Дмитрия Хрусталева.
Написать
26 октября 2020 17:36
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