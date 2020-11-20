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Ну, погоди!, 1969

1969 / СССР
8.5 Оцените
110 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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О фильме
Веселые приключения неразлучной парочки — хулигана Волка и смышленого Зайца. Любимые с детства сцены погонь, ссор и примирений, шутки и мелодии.
8.5 Оцените
110 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1969
Режиссер
Вячеслав Котеночкин
Все актеры и съемочная группа
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Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
К Волку и Зайцу в новом «Ну, погоди!» присоединится Котенок. Озвучить героя имеет шанс каждый желающий Для участия в открытом кастинге необходимо сделать запись и опубликовать ее в социальных сетях.
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20 ноября 2020 10:07
«Союзмультфильм» показал новый образ Зайца из перезапуска «Ну, погоди!» Персонаж заговорит голосом актера Дмитрия Хрусталева.
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26 октября 2020 17:36
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