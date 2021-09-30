«Ее заветное желание»: Рецензия Киноафиши

Российский прокат сейчас забит сеансами фильма «Веном 2», на который обязательно пойдут фанаты первой части, экспериментов Тома Харди и Marvel в целом. Среди мейнстрима можно найти и фестивальное кино в лице победителя Каннского кинофестиваля «Титана». Другие предпочтут сходить на, с одной стороны, легкое, слегка наивное, но, с другой стороны, сложное и слишком реалистичное аниме «Ее заветное желание». Рассказываем, что за анимационная история получилась у известной японский студии Bones.

В центре сюжета – внезапная встреча обычного студента Цунэо и девушки на инвалидном кресле Жозе. У последней имя ненастоящее: она его позаимствовала у Франсуазы Саган, писательницы ее любимого романа. Дружба между молодыми людьми не сразу была очевидной, но потом они стали все больше и больше времени проводить вместе. Чему же это знакомство научит их?

Оригинальное название аниме звучит не так поэтично, как его русифицировали отечественные прокатчики. «Ее заветное желание» на самом деле должно было звучать как «Жозе, тигр и рыба». Слишком прозаично, но так по-японски говорить символами. Цунэо и Жозе встретились по чистой случайности, как это всегда и случается в романтических аниме, однако не стоит надеяться на пустой флафф или даже сёдзе.

Ее заветное желание

При виде эмблемы студии Bones («Стальной алхимик», «Моя геройская академия», «Проза бродячих псов») всегда ожидаешь стильную, аккуратную и яркую рисовку. Когда же это экранизация манги, аниматоры тщательно пытаются сохранить стиль автора, но и не забывают про свой почерк. С проектом «Ее заветное желание» было немного легче, потому что это адаптация короткого одноименного романа Сейко Танабе. Здесь и не надо подводить линии под оригинал и можно создавать все с чистого листа. Однако произведение Сейко Танабе достаточно популярно среди японцев, поэтому в 2003 году вышел фильм «Жозе, тигр и рыба» Иссина Инудо по мотивам ее истории. Live action картина, конечно же, охватывает совершенно другую аудиторию в отличие от аниме, но даже смена с условного «документального» на фантастическое анимационное играет только в пользу всей мелодраматике отношений между Жозе и Цунэо.

Режиссер Тамура Котаро заставляет поверить в некую наивность, чистоту и невинность в жизнях главных героев. Цунэо мечтает улететь на стажировку в Мексику, чтобы увидеть оранжевых рыбок, так как только там они водятся. Скажете, что это слишком странная мечта для молодого человека 22-х лет? А это уже зависит от того, у кого как фантазия работает, потому что «Ее заветное желание» – это именно про это. Мечты, причуды, придумки, влюбленность, море и солнце – все, что молодому сердцу и надо. Цунэо не сразу это понимал, поэтому тратил все свое время на учебу и несколько подработок. Он так грезил своей поездкой в Мексику, что забыл о настоящем. Так и проживает большая часть японской нации в бесконечных работах и накоплениях. Мечтать и фантазировать – на это у них нет времени, а вот когда будет много денег, то можно и отдохнуть. Конечно же, долгожданный момент никогда не наступает.

Ее заветное желание

Вот она та самая дихотомия между консервативным отеческим обществом Японии и совершенно молодым поколением, которое вот-вот закончит университеты. После их ждет изнурительная работа и какая-нибудь кабинка в офисе а-ля open space. Цунэо хочет видеть рыбок, и, может, это звучит странно, но мечтать – это совершенно бесплатно. Жозе же по своей натуре колкая и вредная, но после знакомства с надоедливым студентом, которого она зовет Консьержем, она также начинает верить в мечты.

«Ее заветное желание» – это нетипичный ромком, хотя так может показаться и по трейлеру, и по постеру. Тамура Котаро так выстраивает видеоряд, что зрители слепо соглашаются верить в сказку, но в самый неожиданный момент начинается драма. Аниме напоминает другое произведение «Форма голоса», но там трагедия и реализм появлялись с самого начала и медленно снижали уровень влияния на всю историю. Улыбки, солнечные блики, рисунки, книжки про русалочек и морской воздух – Цунэо и Жозе наслаждаются каждым моментом, но обязательно обратите внимание, когда он закончится.

«Ее заветное желание» понравится поклонникам «Формы голоса» и «Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой». Фанаты мелодраматичных историй тоже могут заглянуть и посмотреть японскую анимацию, потому что драматургические законы практически везде одни.