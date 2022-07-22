Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Ван-Пис: Красный
7.7
Киноафиша Фильмы Ван-Пис: Красный
7.7

Ван-Пис: Красный

, 2022
One Piece Film: Red
Япония / боевик, приключения, анимация, аниме / 18+
Аниме о приключениях юной певицы, дочери легендарного пирата
Постер мультфильма Ван-Пис: Красный
7.7

О фильме

Пираты Соломенной шляпы встречают певицу Уту, чей голос и песни покорили мир. Девушка готовится к первому концерту, когда вдруг выясняется, что она — дочь капитана Шанкса.

В ролях

Хироаки Хирата
Sanji
Кадзуя Накаи
Кадзуя Накаи
Roronora Zoro
Юрико Ямагути
Nico Robin
Каппэй Ямагути
Каппэй Ямагути
Usopp
Кадзуя Накаи
Кадзуя Накаи
Roronora Zoro
Маюми Танака
Маюми Танака
Monkey D. Luffy
Акэми Окамура
Nami
Ikue Ōtani
Tony Tony Chopper
Икуэ Отани
Tony Tony Chopper
Яо Кадзуки
Яо Кадзуки
Franky
Чо
Brook
Katsutoshi Houki
Jimbei
Режиссер Горо Танигути
Сценарист Eiichiro Oda, Цутому Куроива
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 8 марта 2023
Премьера в мире 22 июля 2022
Дата выхода
26 августа 2026 Россия 6+
3 ноября 2022 Австралия
13 октября 2022 Австрия
12 января 2023 Азербайджан 12+
3 ноября 2022 Андорра
3 ноября 2022 Бразилия
4 ноября 2022 Великобритания
25 ноября 2022 Вьетнам
13 октября 2022 Германия
25 августа 2022 Гонконг IIA
3 ноября 2022 Греция
24 ноября 2022 Грузия PG-13
3 ноября 2022 Дания
1 декабря 2022 Израиль All
7 октября 2022 Индия
3 ноября 2022 Испания 12
1 декабря 2022 Италия
27 октября 2022 Казахстан 12+
4 ноября 2022 Канада
27 октября 2022 Кыргызстан
4 ноября 2022 Латвия 12+
2 ноября 2022 Литва N13
6 августа 2022 Мексика
3 ноября 2022 Новая Зеландия
18 ноября 2022 Норвегия
4 ноября 2022 Польша
3 ноября 2022 Португалия M/12
3 ноября 2022 Пуэрто-Рико PG-13
14 октября 2022 Румыния
4 ноября 2022 США
25 августа 2022 Таиланд
19 августа 2022 Тайвань 6
27 октября 2022 Украина
20 января 2023 Финляндия
10 августа 2022 Франция
3 ноября 2022 Швейцария
30 ноября 2022 Южная Корея
6 августа 2022 Япония G
MPAA PG-13
Сборы в мире $171 315 305
Производство Toei Animation
Другие названия
Wan Pîsu Firumu Reddo, One Piece Film: Red, One Piece Film Red, One Piece Ha'Seret Red, One Piece.Red, Wan Pīsu Firumu Reddo, Ван-Пiс: Червоний, Ван-Пис: Красный, 원피스 필름 레드, ワンピース・フィルム・レッド, 航海王：红发歌姬, 航海王劇場版：紅髮歌姬, 海贼王剧场版15：红发歌姬, 海贼王：红, 航海王：红, One Piece Film 15: Red, ون بيس فلم ريد, วันพีซ ฟิล์ม เรด, ワンピース フィルム レッド, One Piece Movie 15: RED, ผมแดงผู้นำมาซึ่งบทสรุป, 海賊王：紅髮歌姬, 海贼王：红发歌姬, Ван-Пис: Красный фильм, 航海王：紅髮歌姬, One Piece Movie 15

Рейтинг мультфильма

7.7
Оцените 42 голоса
6.7 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  657 В жанре «боевик»  168 В жанре «приключения»  168 В жанре «анимация»  116 В жанре «аниме »  29 В фильмах Японии  44 В фильмах 2022 года  11
Обновлено 16 июля 2024
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
Осень, осень, ну давай у теста спросим: выберите картинку — и узнайте, что ждет вас в ближайшие три месяца
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
Пропустили эти «жемчужины» Netflix? Зря: 10 сериалов, которые 100% стоят нескольких вечеров
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
«Надеюсь, не пойдёт по наклонной»: зрители оценили первые 2 серии «ОПГ» на ОККО — от «очень даже ничего» до «очень слабо»
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
«Каблучки, макияж и этот тест наш»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с туфлями
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше