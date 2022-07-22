Пираты Соломенной шляпы встречают певицу Уту, чей голос и песни покорили мир. Девушка готовится к первому концерту, когда вдруг выясняется, что она — дочь капитана Шанкса.
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