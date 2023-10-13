Миграция, 2023

Семейство крякв находится в затруднительном положении: пока отец Мак Маллард доволен тем, что его родные всегда будут в безопасности, живя в пруду в Новой Англии, мама Пэм стремится встряхнуть их и показать своим детям — сыну-подростку Даксу и маленькой дочке Гвен — каким большим и многогранным может быть мир.

После того, как семейство мигрирующих уток приземляется на их пруд с захватывающими рассказами о далёких местах, Пэм уговаривает Мака отправиться в семейное путешествие через Нью-Йорк на тропическую Ямайку. Но всё было бы слишком просто, если бы их планам суждено было сбыться.