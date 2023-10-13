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Постер мультфильма Миграция
7.5
Миграция - Трейлер 3
Киноафиша Фильмы Миграция
7.5

Миграция

, 2023
Migration
США / приключения, анимация, комедия / 18+
Трейлеры
Постер мультфильма Миграция
7.5
Миграция - Трейлер 3
Миграция  Трейлер 3

О фильме

Семейство крякв находится в затруднительном положении: пока отец Мак Маллард доволен тем, что его родные всегда будут в безопасности, живя в пруду в Новой Англии, мама Пэм стремится встряхнуть их и показать своим детям — сыну-подростку Даксу и маленькой дочке Гвен — каким большим и многогранным может быть мир.

После того, как семейство мигрирующих уток приземляется на их пруд с захватывающими рассказами о далёких местах, Пэм уговаривает Мака отправиться в семейное путешествие через Нью-Йорк на тропическую Ямайку. Но всё было бы слишком просто, если бы их планам суждено было сбыться.

В ролях

Кумэйл Нанджиани
Кумэйл Нанджиани
Mack
Треси Газаль
Гвен
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
Пэм
Кэрол Кейн
Erin
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Дядя Дэн
Caspar Jennings
Дакс
Изабела Мерсед
Изабела Мерсед
Kim
Аквафина
Аквафина
Chump
Кигэн-Майкл Ки
Кигэн-Майкл Ки
Delroy
Дэвид Митчелл
Дэвид Митчелл
GooGoo
Режиссер Бенжамин Реннер
Сценарист Майк Уайт, Бенжамин Реннер, Кен Даурио, Greg Kalleres
Композитор Джон Пауэлл
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 23 января 2024
Премьера в мире 13 октября 2023
Дата выхода
26 декабря 2023 Австралия G
21 декабря 2023 Австрия
28 декабря 2023 Азербайджан 6+
22 декабря 2023 Андорра
18 января 2024 Аргентина
6 декабря 2023 Бельгия 12
22 декабря 2023 Болгария
28 декабря 2023 Боливия
4 января 2024 Бразилия L
2 февраля 2024 Великобритания U
28 декабря 2023 Венесуэла
29 декабря 2023 Вьетнам
21 декабря 2023 Германия 0
8 февраля 2024 Гонконг
7 декабря 2023 Греция K
28 декабря 2023 Грузия PG
21 декабря 2023 Дания 7
11 апреля 2024 Израиль All
27 декабря 2023 Индонезия SU
2 февраля 2024 Ирландия PG
26 декабря 2023 Исландия Unrated
22 декабря 2023 Испания
7 декабря 2023 Италия T
28 декабря 2023 Казахстан 6+
8 декабря 2023 Китай
28 декабря 2023 Колумбия
28 декабря 2023 Кыргызстан
22 декабря 2023 Латвия (none)
22 декабря 2023 Литва
14 декабря 2023 Мексика AA
28 декабря 2023 Молдавия AG
21 декабря 2023 Нидерланды 6
25 декабря 2025 Норвегия 6
7 декабря 2023 ОАЭ 18TC
4 января 2024 Парагвай
4 января 2024 Перу
5 января 2024 Польша
21 декабря 2023 Португалия
21 декабря 2023 Пуэрто-Рико PG
8 декабря 2023 Румыния o.A.
22 декабря 2023 США PG
7 декабря 2023 Сербия
28 декабря 2023 Сингапур PG
21 декабря 2023 Словакия
22 декабря 2023 Таджикистан
8 февраля 2024 Тайвань
19 января 2024 Турция
28 декабря 2023 Узбекистан
21 декабря 2023 Украина
21 декабря 2023 Уругвай
22 декабря 2023 Финляндия Tulossa
6 декабря 2023 Франция
7 декабря 2023 Хорватия
7 декабря 2023 Черногория
21 декабря 2023 Чехия
21 декабря 2023 Чили
6 декабря 2023 Швейцария
22 декабря 2023 Швеция 7
4 января 2024 Эквадор
22 декабря 2023 Эстония
10 января 2024 Южная Корея ALL
15 марта 2024 Япония
MPAA PG
Бюджет $72 000 000
Сборы в мире $300 187 799
Производство Universal Pictures, Illumination Entertainment, Dentsu
Другие названия
Migration, ¡Patos!, Raus aus dem Teich, Patos!, Vogelvlucht, Миграция, Änder!, Didžioji ančių kelionė, Ender på eventyr, Endur!, ＦＬＹ！／フライ！, Kacsalábon, Langt fra andedammen, Marea migrație, Migración: Un viaje patas arriba, Migrazioa, bidaia ahatezina, Miqrasiya, Muuttomatka, Nhà Vịt Di Cư, Ördeklerin Göçü, Pardid!, Patke selice, Prendi il volo, Ptáci stěhováci, Race!, Sipour Ha'Barvazim, Spārnos, Wyfrunięci, Ένα ταξίδι για πάπιες, Міграцыя, Патешки истории, Пачија посла, Переліт, 飛鴨向前衝, 飞鸭向前冲, 鴨仔也移民, Patos, Migracija, 마이그레이션, 鸭仔也移民

Рейтинг мультфильма

7.5
Оцените 32 голоса
6.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1007 В жанре «приключения»  239 В жанре «анимация»  173 В жанре «комедия»  216 В фильмах США  639 В фильмах 2023 года  52
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Миграция - Трейлер 3
Миграция Трейлер 3
Миграция - Трейлер 2
Миграция Трейлер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Delroy На кухне он превратит тебя в утку по-апельсиновому.
Gwen А что такое «утка по-апельсиновому»?
Chump Это ты, только с апельсином сверху.
[Мак глотает]

Отзывы зрителей о мультфильме Миграция

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Сильные стороны: лёгкий юмор, дружелюбный тон и расслабляющее настроение, которые радуют зрителей. Слабые стороны: в отдельных моментах отмечается 18+ направленность сюжета и вопросы по языку озвучивания и оформлению афиш. Общая оценка: отзывы в целом положительные. Фильм может подойти взрослой аудитории и тем, кто любит ненавязчивый юмор и добрую атмосферу; для детей он может оказаться неподходящим из‑за контента.
Саммари составлено ИИ на основе 14 отзывов.
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

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