Миграция, 2023

Семейство крякв находится в затруднительном положении: пока отец Мак Маллард доволен тем, что его родные всегда будут в безопасности, живя в пруду в Новой Англии, мама Пэм стремится встряхнуть их и показать своим детям — сыну-подростку Даксу и маленькой дочке Гвен — каким большим и многогранным может быть мир.
После того, как семейство мигрирующих уток приземляется на их пруд с захватывающими рассказами о далёких местах, Пэм уговаривает Мака отправиться в семейное путешествие через Нью-Йорк на тропическую Ямайку. Но всё было бы слишком просто, если бы их планам суждено было сбыться.
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