«Укрась прощальное утро цветами обещания»: Рецензия Киноафиши
В России запускают отдельный телеканал с аниме. Пожалуй, среди всех акций в рамках года Японии в России эта - самая понятная и популистская. Но, главное, она кажется необходимой. Ведь что мы знаем об аниме, кроме покемонов, хентай и Хаяо Миядзаки? Этой анимационной культурой, в отличие от, допустим, культуры Disney или Pixar, приходится интересоваться осознанно. Нельзя случайно прийти в кинотеатр и обнаружить там новый отличный мульт японского производства. Нельзя ехать по шоссе и злиться на надоевший билборд с Тоторо. Нельзя вечером включить телевизор и переключать каналы, потому что ну везде это сплошное аниме. Именно такая ограниченность превращает в сознании российских зрителей японскую анимацию в элитарное искусство. Которое принято беззаветно любить и не принято критиковать. Хотя не так уж в нём всё безупречно…
Взять, например, новый фильм «Укрась прощальное утро цветами обещания». При огромном количестве его плюсов, смотреть такое порекомендуешь далеко не каждому. И дело тут вовсе не в фирменной японской анимации, а в невыносимой и выводящей из себя сентиментальности картины. Если однажды голливудские продюсеры решат переснять это аниме в полном метре, им придётся на главную роль брать девушку с железобетонной кожей и глазами, потому что такого количества слёз не выдержит никакой макияж. К тому же длится «Прощальное утро», как приличный кинороман - два часа. И было бы неправильным умолчать об этих недостатках прежде, чем перейти к традиционному восхвалению аниме, которое-таки добралось до больших российских экранов.
«Утро» уникально хотя бы тем, что в отличие даже от недавних «Девушек и танков», не говоря уже о «Твоём имени», вышло в наш прокат всего через полтора месяца после премьеры в Японии. Так что мы, простые зрители, в кои-то веки оказываемся на одном уровне с подлинными ценителями аниме. Кроме того, «Утро» не погружено в сложную японскую мифологию или даже современную культуру существования. Это универсальное драматическое фэнтези, которое легко представить и с европейскими, и с американскими, и даже русскими лицами. Невольно хочется найти литературный источник этого сюжета. Смогли же японцы снять английскую сказку про ведьму Мэри и её метлу. Но оказывается, что «Утро» - это авторское высказывание «королевы драмы» аниме, режиссёрский дебют сценариста Мари Окада. Нам, только-только смирившимся с тем, что Миядзаки-сан вышел на пенсию, ещё предстоит выучить это имя. Но не сомневайтесь, оно стоит ниток на вашей ленте дней.
Именно ленты дней ткёт волшебное племя йольфов, бессмертных и невероятно прекрасных существ. Во время нападения на их поселение, спастись удаётся лишь 15-летней Макии. Она оказывается в мире людей и находит там такого же обездоленного младенца Эриала. Девушка цепляется за ребёнка, как за главный повод жить дальше. Но Эриал взрослеет, а Макия по-прежнему выглядит, да и мыслит, как наивный подросток. И тогда ей открывается истина, почему её племя называют Племенем расставаний: оно на каждом шагу обречено кого-то оставлять в прошлом.
Этот фильм можно сравнить с английском романом воспитания. Только не очень понятно, кто кого тут воспитывает. Макия - собирательный образ всех матерей, которые возводят своих детей в статус богов и готовы пожертвовать собой ради них. Но вместе с тем это довольно честный образ, потому что ключевая рефлексия героини - как стать хорошей матерью. Её признание, что она глупа и неопытна, звучит как одна из самых мудрых мыслей в этом слезливом и цикличном сценарии. С другой стороны, есть Эриал - залюбленный ребёнок, которому однажды придётся повзрослеть.
Но одновременно «Утро» ещё и сказочный эпос. С голливудской драматургией и перекрёстным монтажем. С битвами, драконами-ренатами, прекрасными принцессами и отчаянными спасителями. Что добавляет ещё больше пафоса, ни в коем случае не снижает трагизма, но хотя бы делает картину интересной и красивой. Йольфы являются типичными представителями японской анимации: это тонкие, изящные, белокурые и сексуальные, правда, скорее за счёт одежд, создания. Мужчины у них - эдакие Леголасы, а женщины, точнее девушки, заставляют вспомнить о Девочке-Императрице из «Бесконечной истории». Мечты японцев о недоступных им идеалах красоты. Но поскольку в целом анимация тут максимально европеизирована, в визуальный конфликт вступает не образ йольфов, а «японская» мимика героев. Очень сложно сопереживать героям, когда без слов не понимаешь, что они чувствуют.
Именно поэтому так легко считывается второй важный смысл картины. Глобальный. Это диалог об утрате своего прошлого. О её неизбежности. И порой необходимости. Мари Окада предлагает не удерживать его на цепи и уж тем более не паразитировать на нём, что кажется совершенно нетипичным для японского кинематографиста. Если бы не лирически-патетический тон «Утра», Окада можно было бы объявить бунтарём. Но в конце её авторский взгляд всё же побеждает женщина. И вместо того чтобы воспарить над своим фильмом на крыльях открытого финала, она окончательно топит своего зрителя в слезах.
Вероника Скурихина
В российском прокате с 19 апреля 2018 г
Расписание и покупка билетов на фильм «Укрась прощальное утро цветами обещания»