«Укрась прощальное утро цветами обещания»: Рецензия Киноафиши

Бессмертные тоже плачут

В России запускают отдельный телеканал с аниме. Пожалуй, среди всех акций в рамках года Японии в России эта - самая понятная и популистская. Но, главное, она кажется необходимой. Ведь что мы знаем об аниме, кроме покемонов, хентай и Хаяо Миядзаки? Этой анимационной культурой, в отличие от, допустим, культуры Disney или Pixar, приходится интересоваться осознанно. Нельзя случайно прийти в кинотеатр и обнаружить там новый отличный мульт японского производства. Нельзя ехать по шоссе и злиться на надоевший билборд с Тоторо. Нельзя вечером включить телевизор и переключать каналы, потому что ну везде это сплошное аниме. Именно такая ограниченность превращает в сознании российских зрителей японскую анимацию в элитарное искусство. Которое принято беззаветно любить и не принято критиковать. Хотя не так уж в нём всё безупречно…

Кадр из мультфильма «Укрась прощальное утро цветами обещания»

Взять, например, новый фильм «Укрась прощальное утро цветами обещания». При огромном количестве его плюсов, смотреть такое порекомендуешь далеко не каждому. И дело тут вовсе не в фирменной японской анимации, а в невыносимой и выводящей из себя сентиментальности картины. Если однажды голливудские продюсеры решат переснять это аниме в полном метре, им придётся на главную роль брать девушку с железобетонной кожей и глазами, потому что такого количества слёз не выдержит никакой макияж. К тому же длится «Прощальное утро», как приличный кинороман - два часа. И было бы неправильным умолчать об этих недостатках прежде, чем перейти к традиционному восхвалению аниме, которое-таки добралось до больших российских экранов.

Кадр из мультфильма «Укрась прощальное утро цветами обещания»

«Утро» уникально хотя бы тем, что в отличие даже от недавних «Девушек и танков», не говоря уже о «Твоём имени», вышло в наш прокат всего через полтора месяца после премьеры в Японии. Так что мы, простые зрители, в кои-то веки оказываемся на одном уровне с подлинными ценителями аниме. Кроме того, «Утро» не погружено в сложную японскую мифологию или даже современную культуру существования. Это универсальное драматическое фэнтези, которое легко представить и с европейскими, и с американскими, и даже русскими лицами. Невольно хочется найти литературный источник этого сюжета. Смогли же японцы снять английскую сказку про ведьму Мэри и её метлу. Но оказывается, что «Утро» - это авторское высказывание «королевы драмы» аниме, режиссёрский дебют сценариста Мари Окада. Нам, только-только смирившимся с тем, что Миядзаки-сан вышел на пенсию, ещё предстоит выучить это имя. Но не сомневайтесь, оно стоит ниток на вашей ленте дней.

Кадр из мультфильма «Укрась прощальное утро цветами обещания»

Именно ленты дней ткёт волшебное племя йольфов, бессмертных и невероятно прекрасных существ. Во время нападения на их поселение, спастись удаётся лишь 15-летней Макии. Она оказывается в мире людей и находит там такого же обездоленного младенца Эриала. Девушка цепляется за ребёнка, как за главный повод жить дальше. Но Эриал взрослеет, а Макия по-прежнему выглядит, да и мыслит, как наивный подросток. И тогда ей открывается истина, почему её племя называют Племенем расставаний: оно на каждом шагу обречено кого-то оставлять в прошлом.

Этот фильм можно сравнить с английском романом воспитания. Только не очень понятно, кто кого тут воспитывает. Макия - собирательный образ всех матерей, которые возводят своих детей в статус богов и готовы пожертвовать собой ради них. Но вместе с тем это довольно честный образ, потому что ключевая рефлексия героини - как стать хорошей матерью. Её признание, что она глупа и неопытна, звучит как одна из самых мудрых мыслей в этом слезливом и цикличном сценарии. С другой стороны, есть Эриал - залюбленный ребёнок, которому однажды придётся повзрослеть.

Кадр из мультфильма «Укрась прощальное утро цветами обещания»

Но одновременно «Утро» ещё и сказочный эпос. С голливудской драматургией и перекрёстным монтажем. С битвами, драконами-ренатами, прекрасными принцессами и отчаянными спасителями. Что добавляет ещё больше пафоса, ни в коем случае не снижает трагизма, но хотя бы делает картину интересной и красивой. Йольфы являются типичными представителями японской анимации: это тонкие, изящные, белокурые и сексуальные, правда, скорее за счёт одежд, создания. Мужчины у них - эдакие Леголасы, а женщины, точнее девушки, заставляют вспомнить о Девочке-Императрице из «Бесконечной истории». Мечты японцев о недоступных им идеалах красоты. Но поскольку в целом анимация тут максимально европеизирована, в визуальный конфликт вступает не образ йольфов, а «японская» мимика героев. Очень сложно сопереживать героям, когда без слов не понимаешь, что они чувствуют.

Кадр из мультфильма «Укрась прощальное утро цветами обещания»

Именно поэтому так легко считывается второй важный смысл картины. Глобальный. Это диалог об утрате своего прошлого. О её неизбежности. И порой необходимости. Мари Окада предлагает не удерживать его на цепи и уж тем более не паразитировать на нём, что кажется совершенно нетипичным для японского кинематографиста. Если бы не лирически-патетический тон «Утра», Окада можно было бы объявить бунтарём. Но в конце её авторский взгляд всё же побеждает женщина. И вместо того чтобы воспарить над своим фильмом на крыльях открытого финала, она окончательно топит своего зрителя в слезах.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 19 апреля 2018 г

Расписание и покупка билетов на фильм «Укрась прощальное утро цветами обещания»