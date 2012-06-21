Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Храбрая сердцем Храбрая сердцем
Киноафиша Фильмы Храбрая сердцем
Brave

Храбрая сердцем, 2012

2012 / США
8.0 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Мерида – талантливая лучница, которой пришла пора самостоятельно выбирать свой жизненный путь. Несмотря на все шотландские традиции и правила ее рода, девушка отказывается поступать по древнему королевскому канону. Своим решением она бросает вызов влиятельным кланам и их лордам: неуклюжему МакГаффину, мрачному Макинтошу и склочному Дингволлу. Неосмотрительность главной героини грозит королевству полной разрухой. Она понимает это и просит совета у мудрой отшельницы, но та вместо помощи накладывает на лучницу опасное проклятие…

  • Это первая мультипликационная картина студии Pixar, снятая в стиле классической сказки.
  • Чтобы воссоздать живописную природу Шотландии, художники написали примерно 350 рисунков мха, кустов и листьев.
  • Неразборчивая речь молодого лорда Макгаффина – одна из вариаций дорического шотландского диалекта.
  • Для каждого из фигурирующих в мультфильме кланов создатели мультфильма придумали уникальный дизайн тартана – традиционного в Шотландии клетчатого узора.
  • Для второстепенных героев киноленты было создано в общей сложности 94 неповторяющихся наряда. Чтобы отрисовать их, художникам пришлось на время переквалифицироваться в портных и работать в программе для моделирования выкроек.

Юная шотландская принцесса решает променять свой титул на заветную мечту стать лучницей. Девушка принимает ряд безрассудных решений, что приводит к катастрофическим последствиями и теперь, дабы все вернулось на круги своя, ей предстоит сразиться с силами природы, черной магией и древним проклятьем.

8.0 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 21 июня 2012
Премьера в мире 21 июня 2012
Возраст 0+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Марк Эндрюс
В ролях
Келли Макдоналд
Келли Макдоналд
Джули Уолтерс
Джули Уолтерс
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Крэйг Фергюсон
Крэйг Фергюсон
Джон Ратценбергер
Джон Ратценбергер
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Холодное сердце
Холодное сердце (2013)
8.519685
Джастин и рыцари доблести
Джастин и рыцари доблести (2013)
6.9
Лоракс
Лоракс (2012)
7.28125
Ронал-варвар 3D
Ронал-варвар 3D (2011)
7.7272725
Ледниковый период
Ледниковый период (2002)
8.479452
Мультфильм находится в подборках
Фильмы похожие на «Хранители снов» Фильмы похожие на «Хранители снов»
Мультфильмы для девочек Мультфильмы для девочек
Лучшие мультфильмы Pixar Лучшие мультфильмы Pixar
Топ лучших мультфильмов всех времен Топ лучших мультфильмов всех времен
Мультфильмы, номинированные на Оскар Мультфильмы, номинированные на Оскар
Мультфильмы про принцесс Мультфильмы про принцесс
Мультфильмы, номинированные на Оскар Мультфильмы, номинированные на Оскар
Постер мультфильма Храбрая сердцем 13 постеров
Оскар Лучший анимационный полнометражный фильм
Золотой глобус Лучший анимационный фильм
BAFTA - премия Британской киноакадемии Лучший анимационный фильм
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Храбрая сердцем смотреть онлайн

Храбрая сердцем
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Холодное сердце
 
Джастин и рыцари доблести
 
Лоракс
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Фильм ну очень детский... смешного совсем мало... честно говоря иногда посещала мысль, что создатели вдохновлялись сказкой Маша и Медведи, точнее… Читать дальше…
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Отличный мультфильм!
Хочется смотреть еще раз чтобы увидеть весь тот мир, который создали мультипликаторы. Все продуманно до мелочей, каждая вещь,… Читать дальше…
Отзывы Написать
62 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек мультфильма Храбрая сердцем
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
6 раз, когда диснеевские принцессы преподносили неправильный пример Любимые героини диснеевских сказок кажутся чистыми душами, но при ближайшем рассмотрении их поступков открываются и темные стороны принцесс.
Написать
20 мая 2022 13:53
Все новости мультфильма
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
дублированный международный трейлер
Дублированный международный трейлер
дублированный отрывок 8
Дублированный отрывок 8
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Приложение киноафиши