Храбрая сердцем, 2012

Мерида – талантливая лучница, которой пришла пора самостоятельно выбирать свой жизненный путь. Несмотря на все шотландские традиции и правила ее рода, девушка отказывается поступать по древнему королевскому канону. Своим решением она бросает вызов влиятельным кланам и их лордам: неуклюжему МакГаффину, мрачному Макинтошу и склочному Дингволлу. Неосмотрительность главной героини грозит королевству полной разрухой. Она понимает это и просит совета у мудрой отшельницы, но та вместо помощи накладывает на лучницу опасное проклятие…