Храбрая сердцем, 2012

Мерида – талантливая лучница, которой пришла пора самостоятельно выбирать свой жизненный путь. Несмотря на все шотландские традиции и правила ее рода, девушка отказывается поступать по древнему королевскому канону. Своим решением она бросает вызов влиятельным кланам и их лордам: неуклюжему МакГаффину, мрачному Макинтошу и склочному Дингволлу. Неосмотрительность главной героини грозит королевству полной разрухой. Она понимает это и просит совета у мудрой отшельницы, но та вместо помощи накладывает на лучницу опасное проклятие…
Юная шотландская принцесса решает променять свой титул на заветную мечту стать лучницей. Девушка принимает ряд безрассудных решений, что приводит к катастрофическим последствиями и теперь, дабы все вернулось на круги своя, ей предстоит сразиться с силами природы, черной магией и древним проклятьем.
Хочется смотреть еще раз чтобы увидеть весь тот мир, который создали мультипликаторы. Все продуманно до мелочей, каждая вещь,… Читать дальше…