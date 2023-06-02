«Человек-Паук: Паутина Вселенных»: Рецензия Киноафиши

Если бы не дядюшки Бен, то нас бы здесь не было!

«И сгорбленная молчаливая фигура растворяется в сгущающейся тьме, осознав наконец, что в этом мире с великой силой всегда приходит великая ответственность!»

В мировой прокат вышел второй фильм анимационной франшизы про Майлза Моралеса «Человек-паук: Паутина вселенных», где «паутина» — не просто метафора, а детализированная драматургическая находка. Если вы думали, что предыдущая картина «Человек-паук: Через вселенные» была свежим глотком воздуха среди бесконечных проектов про Питера Паркера, сиквел искусно переводит историю на новый уровень благодаря сложной синхронизации графики, рендингу и повествованию. Добро пожаловать в мультивселенную Человека-паука, границы которой невозможно обуздать.

Черные линии затмеваются неоновыми бликами, а следом — целыми фреймами с насыщенными и контрастными цветами, словно из киберпанковского мира. Нью-Йорк опасен, страшен и недосягаем, но не для Гвен, Женщины-паука, которая летит вниз головой в надежде спасти каждое живое существо на земле. Нет той мрачности и сгущающей тьмы, потому что проекция этой вселенной сменяется на кислотный колорит неонового пространства, отражаясь в окнах небоскребов и ярких лицах прохожих. Вот она, реальность Гвен Стейси, абсолютно отличная от пространства, в котором живет Майлз Моралес. Однако в этом мире может существовать один Паучок, до конца своей жизни обреченный на одиночество.

Быть не таким, лузером или просто изгоем, — это классический лейтмотив Человека-паука, но когда ты уже знаешь о существовании себе похожих, то одиночество ощущается еще острее. В особенности когда невозможно как-то связаться со своими единомышленниками. Серьезно, в паутине вселенных должен быть свой Zoom или просто какой-нибудь мессенджер. Питер Паркер Тоби Магуайера точно захотел бы возродить ICQ, но давайте поговорим не об этом.

Человек-Паук: Паутина Вселенных

Драматургически фокус смещается на Гвен Стейси, делая из нее главного протагониста новой истории, которая аккуратно подводит к главному конфликту и сплочению всех Пауков против Майлза Моралеса. Так, если серьезно, то они просто не хотят, чтобы подросток натворил глупостей. Даже его ментор Питер Б. Паркер желает того же!

Хаос, ритм, безнадега, энергичность, экспрессивность, сумасшествие, контроль — только так можно описать главный штаб всех Пауков, в который попадают Гвен и Майлз. Да, весь фильм очень колоритно равняется с этими эпитетами и держится на них до последней секунды первых титров. А если у вашего экрана в кинотеатре орет сигнализация при резком приближении к экрану, то атмосфера будет еще увлекательнее, так как срабатывает напольная LED-подсветка. Ладно, это всего лишь немалозначительные детали по сравнению с живописным пластом в фильме.

Человек-Паук: Паутина Вселенных

В базовую 3D-графику врывается 2D из разных миров Человека-паука — за это мы и полюбили фильм «Человек-паук: Через вселенные», так как любой Питер Паркер или его преемники являются каноном. Пока в первой картине у нас был Нуар-паук, Свин-паук и Аниме-паук, в новой картине происходит настоящий взрыв, где появляются образы супергероя, о которых вы давно забыли или даже не думали об их существовании. Лего-паук, Удивительный человек-паук, Вестерн-паук, «Бумбай»-паук оставляют шлейф от своего уникального дизайна и с радостью раскрывают безграничный художественный мир. Палитра красок пляшет, как в индийских танцах, спектр экранного расширения сужается, и в фокусе уже настоящая драматическая пауза, словно из вестерна. Но вишенкой на торте следует считать Панк-паука, вылетевшего с постера Sex Pistols.

Человек-Паук: Паутина Вселенных

«Человек-паук: Паутина вселенных» — это настоящая анимационная эпопея и графический праздник, где каждый стиль, как и супергерой, является каноном. Как не потеряться в восприятии и сенсорике постоянно сменяющихся кадров? А этого и не нужно делать. Вы же попали в реальную паутину, матрицу, но с мерцающей неоновой охлаждающей системой. Каждый шаг вперед или назад будет менять код вашего существования. Такова жизнь.

Человек-Паук: Паутина Вселенных

Сиквел аккуратно заимствует роль срединного фильма, но также адаптирует мотив «затишья перед бурей». Возможно, сейчас все выглядит красочно, а следом ожидается настоящая мрачность. Все-таки с великой силой всегда приходит великая ответственность!

«Человек-паук: Паутина вселенных» не оставит равнодушным обычного зрителя, но полностью воплотит все мечты настоящих фанатов супергеройского экшена и Питера Паркера. Настоящий MUST SEE для поклонников анимации.