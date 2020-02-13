Зов предков, 2020

Режиссер Крис Сандерс представил свой новый фильм «Зов предков» с Харрисоном Фордом в главной роли. Приключенческая картина основана на одноименной повести американского писателя Джека Лондона, где в центре повествования – пес по кличке Бэк.
Действие фильма разворачивается в разгар Клондайкской золотой лихорадки. Бэк — дружелюбный и умный пес. Он счастливо живет на ферме в солнечной Калифорнии, пока его не похищают обманом у прежних хозяев. Похитители переправляют Бэка на Аляску, где он должен стать ездовой собакой в упряжке и доставлять почту.
Пожилой золотоискатель Джон Торнтон отправляется на Аляску, чтобы жить в отшельничестве. Джон немало пережил, и все, чего он хочет на старости лет — побыть в одиночестве. Его планы меняются после того, как на местном рынке он видит Бэка. Так Бэк находит любящего хозяина, а Джон — преданного друга. Вместе они отправляются в приключение, полное опасностей и невероятных открытий.
Повесть «Зов предков» часто относят к детской литературе из-за того, что в центре повествования — жизнь пса Бэка. На самом деле автор поднимает в произведении вполне «взрослые», серьезные темы: сила воли, насилие над животными, определение предназначения, становление цивилизации и даже борьба за выживание.
Писатель Джек Лондон родился в Калифорнии. Он много путешествовал по США. В одном из таких путешествий в 1897 году Джек отправляется через Аляску в Клондайк, где в то время процветала золотая лихорадка. На написание повести писателя вдохновил пес-помесь сенбернара и шотландской овчарки, принадлежавший его друзьям. Будучи на Аляске, Лондон много наблюдал за ездовыми собаками, и ему удалось собрать достаточно материала, чтобы позднее создать одно из самых культовых произведений в литературе.
Впервые повесть «Зов предков» экранизировали в 1927 году, но лента была немой. Всего у повести – семь экранизаций.
В фильме пес Бэк создан компьютерной графикой, его прототипом стал пес жены режиссера Криса Сандерса — Бакли, помесь сенбернара и шотландской овчарки. Чета Сандерс взяла собаку из приюта, когда гостила в Канзасе. До этого прототипом пса была бернская горная собака. Режиссер принял решение о замене, когда узнал о настоящей породе Бэка из повести.
В экранизации 1997 года роль Джона Торнтона, которая теперь досталась Харрисону Форду, сыграл Рутгер Хауэр. В 1982 году актеры противостояли друг другу в фильме «Бегущий по лезвию».
Фильм «Зов предков» Криса Сандерса — первый за всю историю экранизаций повести, где порода Бэка изображена максимально точно.
«Зов предков» станет первым игровым фильмом в карьере Криса Сандерса. До этого он снимал только анимационные полнометражные фильмы: «Лило и Стич», «Семейка Крудс», «Как приручить дракона».
Это второй фильм, над которым совместно работают режиссер Крис Сандерс и композитор Джон Пауэлл. Первым стал «Как приручить дракона».
До того, как стать актером, Харрисон Форд был лучшим плотником в Голливуде.
История Бэка, дружелюбного пса, чья размеренная домашняя жизнь перевернулась с ног на голову во времена золотой лихорадки в 1880-х, когда его вырвали из дома в Калифорнии и перевезли в дикую и холодную Аляску. Будучи новичком в упряжке почтовой службы, а впоследствии лидером, Бак попадает в невероятное приключение, находит свое место в мире и становится хозяином своей жизни.