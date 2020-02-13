Зов предков, 2020

Режиссер Крис Сандерс представил свой новый фильм «Зов предков» с Харрисоном Фордом в главной роли. Приключенческая картина основана на одноименной повести американского писателя Джека Лондона, где в центре повествования – пес по кличке Бэк.

Действие фильма разворачивается в разгар Клондайкской золотой лихорадки. Бэк — дружелюбный и умный пес. Он счастливо живет на ферме в солнечной Калифорнии, пока его не похищают обманом у прежних хозяев. Похитители переправляют Бэка на Аляску, где он должен стать ездовой собакой в упряжке и доставлять почту.

Пожилой золотоискатель Джон Торнтон отправляется на Аляску, чтобы жить в отшельничестве. Джон немало пережил, и все, чего он хочет на старости лет — побыть в одиночестве. Его планы меняются после того, как на местном рынке он видит Бэка. Так Бэк находит любящего хозяина, а Джон — преданного друга. Вместе они отправляются в приключение, полное опасностей и невероятных открытий.

Повесть «Зов предков» часто относят к детской литературе из-за того, что в центре повествования — жизнь пса Бэка. На самом деле автор поднимает в произведении вполне «взрослые», серьезные темы: сила воли, насилие над животными, определение предназначения, становление цивилизации и даже борьба за выживание.