«Ван Гог. С любовью, Винсент»: Рецензия Киноафиши

Завороженный двойник

Со смерти Ван Гога (Роберт Гуларчик) прошел год. В Арле находят его письмо, написанное брату Тео. Почтальон Жозеф Рулен (Крис О’Дауд) отправляет находку по имеющемуся адресу, но послание от художника приходит обратно. Рулен дает поручение своему сыну Арману (Дуглас Бут) найти брата Винсента и отдать письмо ему прямо в руки. Молодой человек отправляется на поиски Тео в Париж, но, узнав от Папаши Танги (Джон Сешнс) о том, что тот скончался через полгода после смерти художника, не прекращает искать достойного адресата. Портрет знакомого человека в его глазах начинает приобретать новые, загадочные и волнующие оттенки, контрастирующие с сохранившимися у него воспоминаниями. В Овере он ждет встречи с доктором Гаше (Джером Флинн), знакомится с Аделиной Раву (Элинор Томлинсон) и останавливается в комнате, где когда-то жил сам Ван Гог. Арман пытается поговорить и с дочкой Гаше Маргаритой (Сирша Ронан). К тому же смерть Винсента наделала много шума в Овере, и люди, знавшие художника лично или только наблюдавшие за ним со стороны, охотно рассказывают разные версии случившегося.

Кадр из фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент»

«Ван Гог. С любовью, Винсент» ‒ лента, полностью нарисованная масляными красками в технике, копирующей почерк Ваг Гога. К ее созданию было привлечено более ста художников со всего мира, среди них и выпускница ВГИКа Саша Соколова. Сначала актеры исполнили свои роли на хромакее, и уже после монтажа за дело взялись художники, каждый из которых за долгие месяцы работы смог отрисовать приблизительно полминуты картины. Уже одна задумка оживить полотна Ван Гога и заставить их говорить о своем создателе похожа на нечто головокружительное, а ее осуществление свидетельствует о титаническом труде и любви к искусству. В этом отношении Дорота Кобела и Хью Велчман режиссеры ленты, которая интересна вне зависимости от последовательности событий, происходящих на экране. Их проект – смелый и отчаянный эксперимент, на осуществление которого потребовалось около семи лет. Тем не менее «Ван Гог. С любовью, Винсент» не только отдает дань уважения гению, но самим фактом своего существования смиренно признает, что является всего лишь двойником, мечтающим хоть ненамного приблизиться к тайне творчества и смерти художника и блуждающим в бесконечных исканиях.

Кадр из фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент»

В изображения доктора Гаше и его дочери, Армана и Жозефа Руленов, Папаши Танги и других персонажей фильма проникло сходство с актерами, исполнившими их роли, поэтому не стоит ждать полного совпадения обликов героев фильма и героев портретов, написанных Ван Гогом. Личность художника конструируется Доротой Кобелой и Хью Велчманом посредством рассказов, соответственно, в их ленте появляется не один Ван Гог, а галерея его словесных портретов, разных и подчас противоречащих друг другу. Кто-то вспоминает его влюбленным, для кого-то его гениальность очевидна, кто-то же высказывает свое недовольство эксцентричным поведением художника и т.д. Но ни одна из зарисовок в картине не претендует на единоличное господство и власть над образом Ван Гога.

Кадр из фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент»

Несмотря на явный сентиментальный настрой фильма, этот влюбленный в художника двойник не берется навязывать зрителю единственно верное с его точки зрения представление о непризнанном при жизни гении. Лента также не доводит до исступления ни один из словесных набросков портрета Ван Гога и насколько это возможно смягчает острые грани в историях о его жизни и смерти – все-таки речь идет о взгляде, любующемся и завороженном… Взгляде, пристально всматривающемся в полотна художника, но не забывающем о том, что метафизическая глубина, открывшаяся Ван Гогу, в отличие от слухов и воспоминаний, не может быть передана через словоохотливого и заинтересованного посредника.

Елена Громова

В российском прокате с 9 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Ван Гог. С любовью, Винсент»