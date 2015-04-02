Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Красавица и чудовище - отрывок 2: be our guest
Киноафиша Трейлеры Красавица и чудовище. Отрывок 2: be our guest

Красавица и чудовище. Отрывок 2: be our guest

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 16 сентября 2009
Красавица и чудовище – Зачарованный замок, скрыт в чаще темного волшебного леса. Его хозяин - ужасное Чудовище, которого все боятся и ненавидят. Лишь самая прекрасная и смелая девушка в мире по имени Белль способна разгадать тайну страшного, а на самом деле, очень несчастного хозяина замка и разрушить чары, обрекшие его на вечное пребывание в шкуре жуткого зверя. Только тот, кто растопит лед в сердце чудовища и сможет полюбить его таким, какой он есть, сможет вернуть ему человеческий облик, но, чтобы спасти хозяина зачарованного замка, Белль придется выступить против всех: ведь жители ее деревни, подстрекаемые злобным охотником Гастоном, хотят погубить гордое и доброе Чудовище...
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Ну как???

Кто-нибудь ходил уже в 3D?

(сегодня премьера была)

Если да, то в какой кинотеатр?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Зенон 2 апреля 2015, 12:51
Никому не рекомендую тратить время на этот фильм. Весьма занудный, тусклые попытки главной героини разрядить атмосферу унылого прозябания утонули в прозаике ж.. И мужественность Касселя (всегда притягательная) в данном случае усугубила ситуацию простейшими (так и быть, не скажу низменными) физиологическими порывами. О любви здесь вообще речи нет, первая жена благодарит за познание "вечной любви", а мы-то знаем,что будет вторая и она центральная , это вызывает, уж простите, сакастический смешок у большей части публики и сочувственную жалость у меньшей. Сам принц-чудовище вовсе ни в кого не влюблен, но понимаете позывы плоти здорового самца: "Ты все равно останешься со мной!" - кричит он Белль(действительно, когда ещё кто-нибудь сюда забредет, и красавица-некрасавица все равно, честно говоря, ну боится человек остаться никому ненужным). А Белль склонна к деревенской жизни, ее скорее возбуждает, а не пугает стасть принца к охоте (в отличие от предыдущей вегетарианки). И в этом тоже больше плотского, нет места для человеческих отношений, мы как будто не чудовище желаем возвратить в человеческий облик, а сами вместе с героями нисходим в животное состояние: не любовь, но сексуальное удовлетворение, не семейные ценности, но забота самки о потомстве, у самца - о продолжении рода. Просматривается эта нисходящая линия в состоянии удушья, и кажется гибнет, гибнет вера в чудеса, в перерождение человека (грубого животного, насильника в раскаявшегося прекрасного принца, о чем изначально и была задумана история в глубинах фольклора; в данном случае история наоборот о человеке - женщине, обращенной в животное, в самку, насильственно втянутую в сети половых утех(куда всегда приятно углубляться, но ведь весь вопрос в том как), ничего человечесеого в ней не ценится, оно лишнее, его ликвидирует за не надобностью предыдущаая самка чудовища, а само чудовище после воплощения в человека своих привычек не меняло). Качественная компьютерная графика веры в чудеса не прибавила, волшебство было, непременно, но сказочности нет. Песики могли бы оживить болотную тишьи затхлость мм замка, но их вынудили весь фильм прятаться под кроватью, охотничьих собак! защитников ! хаха. Не сбылось, провисло заявление главной героини, что они, смешные песики, станут ее лучшими друзьями. В этой версии сказки все не сбылось. И могла бы я пессимистично рассуждать о том, что высокие технологии убили душу, красоту, волшебство и тд...(ведь помните, сколько чудесного было в мультах и фильмах ч.б.?), однако! Однако есть ещё на свете Уэс Андерсен! Дичь, конечно, но во всполохах жизни неведомо какого класса современности, достоинством и честью обслуживающего персонала высокого класса (о, не морщитесь поспешно, ведь у учителя, преподаватели, врачи, переводчики, архитекторы ныне тоже рассматриваются как обслуга властьдержащмх и др. потребителей- ах, это всеядное потребление! Фи, скорее) вырастают подлинные "небоскребы" чудесных преображений, если уж у вас до них такая охота, хех
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
кого, интересно, играет Э.Норьега? опять разбойника?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 18 февраля 2016, 09:40
Прикольно, здесь герой тоже вроде как тонет и потом воскресает и весь такой жених, только не синенькое волшебство, как в случае с Крузом, а розовенькое вроде. Но эффект примерно такой же.

Странное кино, видно, что люди старались, а не греет совершенно.

Вот к любви как раз претензий нет, она, как известно, зла и рандомна. Любовь как раз фильм украсила. Э. Норьега тоже ✊ . Интересно, а фразу "открой глаза" они специально вставили? прям эмоции накатили...
18 февраля 2016, 09:40 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

8.2 Красавица и чудовище
Красавица и чудовище сказка, мелодрама, мюзикл, семейный, анимация, 1991, США
Невеста! - дублированный трейлер 02:23
Невеста!  дублированный трейлер
Домовенок Кузя 2 - трейлер 2 02:55
Домовенок Кузя 2  трейлер 2
Кощей. Тайна живой воды - тизер-трейлер 00:43
Кощей. Тайна живой воды  тизер-трейлер
Космическая собака Лида - трейлер 01:55
Космическая собака Лида  трейлер
Частная жизнь - дублированный трейлер 00:59
Частная жизнь  дублированный трейлер
Кутюр - дублированный трейлер 01:41
Кутюр  дублированный трейлер
Новая тёща - основной трейлер 01:47
Новая тёща  основной трейлер
Моя собака - космонавт - тизер-трейлер 01:21
Моя собака - космонавт  тизер-трейлер
Битва моторов - тизер-трейлер 01:23
Битва моторов  тизер-трейлер
Вот это драма! - дублированный трейлер 02:12
Вот это драма!  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше