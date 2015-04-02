Красавица и чудовище
– Зачарованный замок, скрыт в чаще темного волшебного леса. Его хозяин - ужасное Чудовище, которого все боятся и ненавидят. Лишь самая прекрасная и смелая девушка в мире по имени Белль способна разгадать тайну страшного, а на самом деле, очень несчастного хозяина замка и разрушить чары, обрекшие его на вечное пребывание в шкуре жуткого зверя. Только тот, кто растопит лед в сердце чудовища и сможет полюбить его таким, какой он есть, сможет вернуть ему человеческий облик, но, чтобы спасти хозяина зачарованного замка, Белль придется выступить против всех: ведь жители ее деревни, подстрекаемые злобным охотником Гастоном, хотят погубить гордое и доброе Чудовище...
Кто-нибудь ходил уже в 3D?
(сегодня премьера была)
Если да, то в какой кинотеатр?
Странное кино, видно, что люди старались, а не греет совершенно.
Вот к любви как раз претензий нет, она, как известно, зла и рандомна. Любовь как раз фильм украсила. Э. Норьега тоже ✊ . Интересно, а фразу "открой глаза" они специально вставили? прям эмоции накатили...
Авторизация по e-mail