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Заколдованный мальчик Заколдованный мальчик
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Заколдованный мальчик, 1955

1955 / СССР
8.1 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Герой мультфильма, проказник Нильс, поймал гнома и посулил ему свободу в обмен на решенную задачку по арифметике. Вот только когда маленький человечек честно выполнил условие, оказалось, что Нильс его обманул. Обидевшись на наглого мальчишку, гном уменьшил того до размера полевой мыши и был таков. В поисках волшебника Нильс выбегает на птичий двор, где его подхватывает и уносит с собою в далекое путешествие любимый мамин гусь. После долгих поисков герою удается разыскать того самого гнома. Чтобы вернуть себе былой облик, Нильс должен выполнить три задания, но сделать это будет не так-то просто…

  • Мультфильм снят по мотивам повести шведской писательницы Сельмы Лагерлёф “Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями”. 
  • В 1988 году мультфильм был восстановлен на киностудии имени Горького. Музыка была записана заново, а вот голоса актеров остались те же самые, что звучат в оригинальной версии. 
  • Прообразом для предводителя крыс послужил Адольф Гитлер. Кроме того, артист Сергей Мартинсон, озвучивший персонажа, первым в истории советского кинематографа предстал на экране в образе Гитлера. Произошло это в фильме “Новые похождения Швейка” (1948).
  • Героев мультфильма озвучили Валентина Сперантова, Эраст Гарин, Георгий Вицин и другие.

По мотивам сказочной повести Сельмы Лагерлеф "Чудесное путешествие на гусях". История о шведском деревенском мальчике Нильсе, обидевшем гнома-волшебника, который сделал его за это очень маленьким и наложил на него проклятие, поставлена очень увлекательно и интересно. Став маленьким, Нильс улетел на гусе Мартине вместе с дикими гусями, так как дома среди маленьких домашних животных, ставших вдруг больше него, у него было слишком много врагов. И сколько же приключений пришлось ему пережить!

8.1 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 46 минут
Год выпуска 1955
Премьера в России 1 января 1955
Премьера в мире 1 января 1955
Возраст 6+
Режиссер
Владимир Полковников
В ролях
Эраст Гарин
Эраст Гарин
В. Струкова
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Анатолий Кубацкий
Анатолий Кубацкий
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Заколдованный мальчик 1 постер
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Владимир 5 июня 2023, 17:55
Наверно, один из самых любимых советских мультфильмов. Лишь с возрастом понимаешь, насколько добрые эти мультики, насколько глубоко они пропитаны… Читать дальше…
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28 голосов
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Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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