Заколдованный мальчик, 1955

Герой мультфильма, проказник Нильс, поймал гнома и посулил ему свободу в обмен на решенную задачку по арифметике. Вот только когда маленький человечек честно выполнил условие, оказалось, что Нильс его обманул. Обидевшись на наглого мальчишку, гном уменьшил того до размера полевой мыши и был таков. В поисках волшебника Нильс выбегает на птичий двор, где его подхватывает и уносит с собою в далекое путешествие любимый мамин гусь. После долгих поисков герою удается разыскать того самого гнома. Чтобы вернуть себе былой облик, Нильс должен выполнить три задания, но сделать это будет не так-то просто…