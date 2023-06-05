Заколдованный мальчик, 1955

Герой мультфильма, проказник Нильс, поймал гнома и посулил ему свободу в обмен на решенную задачку по арифметике. Вот только когда маленький человечек честно выполнил условие, оказалось, что Нильс его обманул. Обидевшись на наглого мальчишку, гном уменьшил того до размера полевой мыши и был таков. В поисках волшебника Нильс выбегает на птичий двор, где его подхватывает и уносит с собою в далекое путешествие любимый мамин гусь. После долгих поисков герою удается разыскать того самого гнома. Чтобы вернуть себе былой облик, Нильс должен выполнить три задания, но сделать это будет не так-то просто…
По мотивам сказочной повести Сельмы Лагерлеф "Чудесное путешествие на гусях". История о шведском деревенском мальчике Нильсе, обидевшем гнома-волшебника, который сделал его за это очень маленьким и наложил на него проклятие, поставлена очень увлекательно и интересно. Став маленьким, Нильс улетел на гусе Мартине вместе с дикими гусями, так как дома среди маленьких домашних животных, ставших вдруг больше него, у него было слишком много врагов. И сколько же приключений пришлось ему пережить!