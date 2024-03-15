«Кунг-фу Панда 4»: Рецензия Киноафиши

Трилогия о По, который от помощника в лапшичной прошел путь до Воина Дракона, имела красивый конец. Главный герой с достоинством встречает судьбу, становится учителем для кумиров юности — Неистовой Пятерки, узнает историю своего происхождения и обретает семью. Пройденный путь оказался недостаточным, и продюсеры решили еще разок подоить свою сверхприбыльную панду.

Спустя 8 лет По наслаждается своей известностью в Долине Мира: позирует для портретов с фанатами, открывает новый ресторан и раздает автографы. Вот только мастер Шифу не дает спокойно почивать на лаврах и говорит, что По пора двигаться дальше. Теперь панда должен принять на себя роль Великого Мастера, а значит, отыскать на свое место нового Воина Дракона. По не готов что-то менять и поэтому отвергает всех талантливых претендентов. Благо на горизонте новая угроза, а значит, можно еще немного задержаться в былом звании.

Злодейка-хамелеон хочет украсть посох Мира Духов и завладеть знаниями кунг-фу через злодеев из предыдущих частей. Отыскать хамелеона помогает новая героиня-лисичка по имени Чжэнь. С первого ее появления становится понятно, что именно она и будет новым Воином Дракона. Очевидные повороты сильно влияют на драматическую составляющую фильма и рост героев: зритель всегда знает, что произойдет в следующей сцене и через несколько десятков сцен после.

Кунг-фу Панда 4

В новой части Неистовая Пятерка не появляется, а значит, все внимание сосредоточено на По, его преемнице и злодейке. Раз отношения двух главных героев оказываются чересчур предсказуемы, то ставка переносится на мощного злодея. Хамелеона должна была стать самым пугающим антагонистом франшизы из-за ее удивительных способностей к перевоплощению. Мало того, что из маленькой ящерицы она может увеличиться в размерах до огромного слона, так она еще и успешно вызволяет всех прежних врагов, напитываясь их способностями. Эту сокрушительную силу сценаристы даже не удостаивают имени, не дают ей вдумчивой предыстории. Ее мотивация слишком сильно схожа с мотивацией Тай Лунга из первой части, но не обладает той же энергией. Если раньше злодеи «Кунг-фу Панды» хорошо работали на аудиторию как детей, так и их родителей (чего только стоит павлин-нацист из второй части), то новый фильм обращен исключительно к младшему возрасту.

Сильнее всего целевая аудитория угадывается в юморе. Вместо пятерки на второстепенных ролях выступают отцы По. Их комичные похождения по спасению сына умилительны, но после решения конфликта в прошлой части теряют свою остроту. Сам же По смешон в своей неловкости, но повторяет все те же остроты про любовь к пельмешкам и ненависть к лестницам. Количество новых хороших шуток проигрывает количеству экшена, а психологизм героев и вовсе не успевает вступить в схватку за экранное время.

Кунг-фу Панда 4

Но экшен всегда был одной из сильнейших сторон франшизы. Мастерски переданные приемы кунг-фу разворачивалось на детализированных фонах. Аниматоры работали в разных визуальных стилях, все время даря зрителям нечто новое. В четвертой части есть небольшой эксперимент с аниме и все такая же филигранная работа над дизайном одежды. Однако действие этого фильма переносится из сельского антуража на улицы мегаполиса и не использует его в полной мере. Эстетика Китая все еще очаровывает, но не дает собой насладиться из-за темпа картины. Размышления о внутреннем покое не только раскрывали героев, но и давали больше времени рассмотреть цвета и текстуры, увидеть плавное падение лепестка. Здесь на силу Ци попросту нет времени.

На уровне остается игра актеров озвучания. Чжэнь в исполнении Аквафины — дерзкая героиня, вступающая в контраст с добродушным По своим язвительным тоном. Джек Блэк вновь невероятен, отдаваясь работе в мультипликации на тысячу процентов. Для «Братья Супер Марио в кино» он в соавторстве написал песню Peaches, номинированную на Золотой глобус, а здесь исполнил отвязный кавер на Бритни Спирс Baby One More Time. Если умилиться с песни на титрах получится у всех, то озвучка, одна из действительно сильнейших сторон фильма, увы, будет потеряна в дубляже.

Кунг-фу Панда 4

Когда сиплым голосом Блэка герой критикует злодейку за неспособность принять происходящие изменения и двигаться дальше — это звучит как метакомментарий к самой картине. Новая часть полностью повторяет уже показанное, не создавая новое, не раскрывая своих амбиций. С выхода последнего фильма у франшизы успело родиться немало возможных поклонников — для этих малышей четвертая часть станет отличной точкой входа. А вот их родители могут впервые не ощутить детского восторга от полюбившегося «Скидыщ».